Résultat du Loto : découvrez le tirage de ce soir, samedi 5 septembre 2026 [EN DIRECT]
Le tirage du Loto du samedi 5 septembre 2026 se joue ce soir avec 3 millions à gagner, suivez le résultat en direct !
Le tirage du Loto de ce samedi 5 septembre 2026 est à suivre en direct ci-dessous. Ce soir, c'est une cagnotte de 3 millions qui attend un potentiel heureux gagnant. Après plusieurs semaines sans vainqueur au rang 1, le jackpot a progressivement grimpé pour atteindre ce montant, attirant un nombre croissant de joueurs sur l'ensemble du territoire français.
Pour participer au tirage du Loto de ce soir, chaque joueur doit choisir cinq numéros entre 1 et 49, ainsi qu'un numéro Chance compris entre 1 et 10. Une grille de base est accessible à partir de 2,20 euros dans les points de vente agréés ou directement sur le site de la FDJ. Le résultat du Loto sera publié dès la fin du tirage officiel organisé par la Française des Jeux.
Un jackpot qui enfle après plusieurs tirages du Loto sans gagnant
La mécanique du Loto veut que, lorsqu'aucun joueur ne décroche le rang 1, la cagnotte est automatiquement reportée et abondée pour le tirage suivant. Ce phénomène de "roll-over" est l'un des ressorts les plus puissants pour mobiliser les joueurs, et le tirage du Loto de ce soir en est une parfaite illustration. Plus le jackpot grossit, plus les grilles vendues se multiplient, sans pour autant que les probabilités de gagner n'évoluent.
Les tirages du Loto ont lieu trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi. Le samedi reste traditionnellement la soirée la plus suivie, avec les cagnottes les plus élevées. Pour ce résultat du Loto du 5 septembre 2026, la FDJ procédera au tirage en soirée avant d'en publier les numéros officiels. Le Loto est strictement réservé aux personnes âgées de 18 ans et plus. En cas de difficulté avec le jeu, le numéro d'aide est le 09 74 75 13 13.
Comment jouer et valider sa grille avant le résultat du Loto
Il est possible de jouer au Loto en point de vente physique, via l'application mobile de la FDJ ou sur le site fdj.fr. Les joueurs peuvent opter pour une grille simple, une grille multiple ou encore le mode Flash qui génère une combinaison aléatoire. Quelle que soit la formule choisie, le résultat du Loto s'applique à toutes les grilles validées avant la clôture des paris, fixée peu avant le tirage.
- Jouer au Loto en groupe avec le pack MultiChances
Le pack MultiChances est une option disponible exclusivement sur le site de la FDJ ou son application mobile. Il regroupe 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", explique la FDJ. Une façon de mutualiser les mises pour tenter sa chance collectivement au Loto. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans.
- Les numéros stars du Loto depuis 2020
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros dominent les statistiques officielles de la FDJ au Loto. Le 30 et le 31 arrivent en tête, chacun sorti 132 fois, soit un taux de 11,97%. Viennent ensuite le 24, sorti 125 fois (11,33%), le 5, sorti 124 fois (11,24%), et le 6, sorti 123 fois (11,15%). Le numéro 30 est d'ailleurs apparu pour la dernière fois au tirage du 26 août 2026. Attention toutefois : il s'agit uniquement de statistiques historiques, et non de probabilités de tirages futurs. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans.
- Un rythme record de nouveaux millionnaires au Loto
En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, soit un total de 189 sur l'année. Une cadence inédite portée en grande partie par le Loto, mais aussi par l'Euromillions. La grande majorité de ces heureux gagnants, soit 87,5 % d'entre eux, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros. Pour les joueurs en ligne, ces gains sont directement crédités sur le compte FDJ, avec possibilité de virement automatique jusqu'à 500 000 euros si les coordonnées bancaires sont renseignées. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans.