Résultat du Loto : découvrez le tirage de ce soir, samedi 5 septembre 2026 [EN DIRECT]

Le tirage du Loto du samedi 5 septembre 2026 se joue ce soir avec 3 millions à gagner, suivez le résultat en direct !

Le tirage du Loto de ce samedi 5 septembre 2026 est à suivre en direct ci-dessous. Ce soir, c'est une cagnotte de 3 millions qui attend un potentiel heureux gagnant. Après plusieurs semaines sans vainqueur au rang 1, le jackpot a progressivement grimpé pour atteindre ce montant, attirant un nombre croissant de joueurs sur l'ensemble du territoire français.

Pour participer au tirage du Loto de ce soir, chaque joueur doit choisir cinq numéros entre 1 et 49, ainsi qu'un numéro Chance compris entre 1 et 10. Une grille de base est accessible à partir de 2,20 euros dans les points de vente agréés ou directement sur le site de la FDJ. Le résultat du Loto sera publié dès la fin du tirage officiel organisé par la Française des Jeux.

Un jackpot qui enfle après plusieurs tirages du Loto sans gagnant

La mécanique du Loto veut que, lorsqu'aucun joueur ne décroche le rang 1, la cagnotte est automatiquement reportée et abondée pour le tirage suivant. Ce phénomène de "roll-over" est l'un des ressorts les plus puissants pour mobiliser les joueurs, et le tirage du Loto de ce soir en est une parfaite illustration. Plus le jackpot grossit, plus les grilles vendues se multiplient, sans pour autant que les probabilités de gagner n'évoluent.

Les tirages du Loto ont lieu trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi. Le samedi reste traditionnellement la soirée la plus suivie, avec les cagnottes les plus élevées. Pour ce résultat du Loto du 5 septembre 2026, la FDJ procédera au tirage en soirée avant d'en publier les numéros officiels. Le Loto est strictement réservé aux personnes âgées de 18 ans et plus. En cas de difficulté avec le jeu, le numéro d'aide est le 09 74 75 13 13.

Comment jouer et valider sa grille avant le résultat du Loto

Il est possible de jouer au Loto en point de vente physique, via l'application mobile de la FDJ ou sur le site fdj.fr. Les joueurs peuvent opter pour une grille simple, une grille multiple ou encore le mode Flash qui génère une combinaison aléatoire. Quelle que soit la formule choisie, le résultat du Loto s'applique à toutes les grilles validées avant la clôture des paris, fixée peu avant le tirage.

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