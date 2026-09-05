Loto : résultat du tirage du samedi 5 septembre 2026, tous les numéros [EN LIGNE]

En 2026, le Loto réserve plusieurs rendez-vous exceptionnels aux joueurs. Six Super Loto sont programmés dans l'année, dont trois associés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, l'un en été et l'autre à Noël, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros. Pour ces tirages spéciaux, la Française des jeux garantit au minimum 13 millions d'euros. Par ailleurs, les statistiques montrent qu'entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros 22, 26 et 31 sont sortis le plus fréquemment, sans que cela ne garantisse quoi que ce soit : le hasard reste le seul maître du jeu. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans.

À chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort parmi l'ensemble des participants. Chacun de ces codes permet de remporter 20 000 euros, indépendamment de la combinaison gagnante jouée. Lors des Super Loto, ce nombre grimpe exceptionnellement à 50 codes, offrant ainsi davantage de chances de décrocher cette prime. Pour maximiser ses opportunités, les joueurs peuvent également opter pour le pack MultiChances, disponible uniquement sur le site FDJ ou son application mobile. Ce pack comprend 100 grilles simples et 100 codes Loto, chaque code permettant de remporter 20 000 euros. Le pack est accessible par parts à 4,40 euros l'unité. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans.

L'Île-de-France domine le classement régional des gagnants du Loto avec 88 lauréats, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains enregistrés en 2025. Pour participer, les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille, en point de vente agréé ou via le site officiel FDJ et son application mobile. Les résultats sont publiés généralement entre 20h30 et 21h. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans.

20:52 - Quand le Loto fait des millionnaires sur Internet et en boutique Le deuxième plus gros jackpot de l'histoire du Loto a été remporté le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet, pour un montant non précisé mais figurant juste derrière le record de 30 millions d'euros. Le troisième plus grand gain de l'histoire s'élève à 25 millions d'euros, décroché à Paris le 5 décembre 2022. Au-delà du Loto, d'autres jeux de tirage comme l'EuroMillions, le Keno et EuroDreams ont également produit de grands gagnants, tout comme les jeux à gratter Millionnaire et Mission Patrimoine 2025. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans.

20:46 - Comment récupérer ses gains au Loto Vous avez décroché un gain au Loto ? La marche à suivre dépend du montant remporté. Pour les billets achetés en point de vente physique, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de ce seuil, il faut contacter le service client, qui oriente le gagnant vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Dans tous les cas, le gagnant dispose de 60 jours pour récupérer ses gains. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans.

20:40 - Quand le Loto sourit aux régions de France En 2025, le Loto a récompensé plusieurs régions françaises avec des jackpots impressionnants. Le plus gros gain de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. La Bretagne a suivi avec 20 millions d'euros gagnés le 15 novembre, tandis que l'Occitanie décrochait 19 millions d'euros le 26 février. Ces trois régions composent ainsi le podium des plus grandes fortunes du Loto en 2025. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans.

20:34 - Quand le Loto réserve ses plus gros jackpots Le jackpot du dernier tirage du Loto, fixé à 2 millions d'euros, n'a pas été remporté. La combinaison gagnante était : 1-10-15-32-49, avec le numéro chance 5. En conséquence, la cagnotte grimpe désormais à 3 millions d'euros pour le prochain tirage, prévu le samedi 5 septembre 2026. Pour tenter sa chance, chaque joueur doit sélectionner 5 numéros parmi 49, puis un numéro chance de 1 à 10. Des tirages spéciaux, comme le Super Loto ou les Grands Loto, proposent des jackpots minimums de 20 millions d'euros, notamment en été et à Noël. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans.

20:26 - Les plus gros jackpots de l'histoire du Loto Le Loto a fait naître des fortunes colossales au fil des décennies. Le record absolu reste un jackpot de 30 millions d'euros, remporté à Orgères le 4 décembre 2021. Le 6 juin 2011, 24 millions d'euros avaient été empochés à Sarcelles, dans le Val-d'Oise. Le 19 mai 2014, un couple résidant à Libourne avait remporté 23 millions d'euros, complétant le top 5 des plus gros jackpots de l'histoire du Loto. En 2026, 1 516 316 joueurs ont gagné au Loto, entre jackpot, gains intermédiaires et simples remboursements. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans.

20:20 - Le Loto Mission Nature, un tirage au service de la biodiversité Depuis 2023, la Française des Jeux s'engage pour la nature avec son offre Loto Mission Nature, "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, cette initiative entre dans sa quatrième édition, lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature. Depuis ses débuts, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans.

20:14 - Une histoire du Loto qui remonte au XVIe siècle Avant de rêver au jackpot, un peu d'histoire. Le Loto tel qu'on le connaît aujourd'hui puise ses racines au XVIe siècle en Italie. En France, il est l'héritier de la Loterie nationale, née en 1933. C'est sous le gouvernement Chirac qu'il est officialisé dans sa forme moderne, avec un premier tirage organisé en 1976. Depuis cinquante ans, des millions de Français ont vu leur quotidien bouleversé en devenant millionnaires. Le record absolu reste un jackpot de 30 millions d'euros, remporté à Orgères le 4 décembre 2021. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans.

20:08 - Les numéros les moins tirés au Loto depuis 2020 Depuis le 4 février 2020, certains numéros se font rares dans les tirages du Loto. Le 43 est le moins sorti, avec seulement 8,07% de sorties et 89 apparitions au total — sa dernière remontant au 8 juin 2026. Derrière lui, le 33 affiche 8,43% de sorties (93 fois), le 1 totalise 95 sorties (8,61%), le 14 en compte 96 et le 11, 101. Une curiosité statistique à garder en tête, sans en tirer de conclusions hâtives : comme le rappelle la FDJ, il s'agit de statistiques historiques, non de probabilités de tirages futurs. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans.

20:02 - Comment récupérer ses gains au Loto en point de vente Vous avez décroché un gain au Loto avec un billet acheté en point de vente physique ? Les sommes jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirées directement chez le commerçant. Au-delà de ce montant, il faut passer par le service client, qui oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Attention : le gagnant dispose de 60 jours pour récupérer ses gains. Passé ce délai, la somme ne peut plus être réclamée. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans.

19:55 - Six Super Loto au programme du Loto en 2026 La FDJ a dévoilé son calendrier de tirages spéciaux pour 2026 : six Super Loto sont programmés sur l'année, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, en juillet et à Noël, avec des jackpots minimums garantis de 20 millions d'euros chacun. Pour les joueurs en ligne, les gains sont crédités directement sur le compte FDJ, avec possibilité de virement automatique jusqu'à 500 000 euros si les coordonnées bancaires sont renseignées. Au-delà, un service dédié de la FDJ prend le relais. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans.

19:49 - Les plus gros jackpots remportés au Loto En 2025, le plus gros gain du Loto a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. Suivent 20 millions d'euros gagnés en Bretagne le 15 novembre, et 19 millions d'euros décrochés en Occitanie le 26 février. Mais le record absolu du Loto reste détenu par un joueur d'Orgères, qui avait empoché 30 millions d'euros le 4 décembre 2021. En deuxième position figure un gain de 26 millions d'euros remporté sur Internet le 11 septembre 2021, et en troisième, 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans.

19:43 - Jouer au Loto en groupe avec le pack MultiChances Le pack MultiChances est une option disponible exclusivement sur le site de la FDJ ou son application mobile. Il regroupe 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", explique la FDJ. Une façon de mutualiser les mises pour tenter sa chance collectivement au Loto. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans.

19:37 - Les numéros stars du Loto depuis 2020 Depuis le 4 février 2020, cinq numéros dominent les statistiques officielles de la FDJ au Loto. Le 30 et le 31 arrivent en tête, chacun sorti 132 fois, soit un taux de 11,97%. Viennent ensuite le 24, sorti 125 fois (11,33%), le 5, sorti 124 fois (11,24%), et le 6, sorti 123 fois (11,15%). Le numéro 30 est d'ailleurs apparu pour la dernière fois au tirage du 26 août 2026. Attention toutefois : il s'agit uniquement de statistiques historiques, et non de probabilités de tirages futurs. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans.

19:31 - Un rythme record de nouveaux millionnaires au Loto En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, soit un total de 189 sur l'année. Une cadence inédite portée en grande partie par le Loto, mais aussi par l'Euromillions. La grande majorité de ces heureux gagnants, soit 87,5 % d'entre eux, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros. Pour les joueurs en ligne, ces gains sont directement crédités sur le compte FDJ, avec possibilité de virement automatique jusqu'à 500 000 euros si les coordonnées bancaires sont renseignées. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans.

19:24 - Comment récupérer ses gains au Loto ? Vous avez décroché un gain au Loto avec un billet acheté en point de vente ? Pour des montants inférieurs à 30 000 euros, le retrait s'effectue directement chez le commerçant. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, le service Relations Gagnants propose un accompagnement dédié. Dans tous les cas, le gagnant dispose d'un délai de 60 jours pour récupérer ses gains. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans.

19:18 - Les numéros les moins sortis au Loto Depuis le 4 février 2020, le numéro 43 est le moins tiré au Loto, avec seulement 8,07% de sorties et 89 apparitions au total. Il est suivi du 33, sorti 93 fois (8,43%), et du 1, sorti 95 fois (8,61%). Complètent ce classement le 14, apparu 96 fois, et le 11, sorti 101 fois. Ces chiffres sont issus des statistiques officielles de la FDJ. Attention toutefois : il s'agit uniquement de statistiques historiques, et non de probabilités de tirages futurs. Rappel : le Loto est interdit aux moins de 18 ans.