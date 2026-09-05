Loto : résultat du tirage du samedi 5 septembre 2026, tous les numéros [EN LIGNE]

Loto : résultat du tirage du samedi 5 septembre 2026, tous les numéros [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat du Loto du samedi 5 septembre 2026 est tombé et le jackpot de 3 millions repart pour un tour, aucun joueur n'ayant décroché le tirage gagnant.

Ce samedi 5 septembre 2026, la Française des Jeux organisait l'un des tirages du Loto les plus attendus de ces dernières semaines, avec une cagnotte de 3 millions promise au vainqueur. La forte mobilisation des joueurs à travers toute la France s'explique par plusieurs semaines consécutives sans gagnant au rang 1, qui ont fait grossir progressivement ce jackpot. Le résultat du tirage du Loto est désormais connu et disponible ci-dessous.

 

La combinaison gagnante de ce tirage du Loto est 1-32-39-45-48, avec le numéro chance 3. Mauvaise nouvelle pour les participants : le jackpot de 3 millions n'a pas trouvé preneur, aucun joueur n'ayant validé la combinaison complète. On recense toutefois deux grilles gagnantes au rang 2, et le prochain tirage du Loto, qui se tiendra le lundi 7 septembre 2026, sera doté d'un jackpot porté à 4 millions.

Résultat du Loto sans jackpot, mais une mécanique bien rodée qui fait grimper les enjeux

Le fonctionnement du Loto veut que chaque tirage sans vainqueur au rang 1 alimente automatiquement la cagnotte suivante, expliquant la dynamique observée ces dernières semaines. Ce principe d'accumulation attire mécaniquement un nombre croissant de joueurs, séduits par un jackpot qui enfle à chaque rendez-vous manqué. Les probabilités de décrocher le rang 1 s'établissant à environ 1 sur 19 millions, de telles séries sans lauréat restent statistiquement fréquentes dans l'histoire du Loto.

Tirage du Loto sous haute surveillance, des règles strictes pour des millions de participants

Le tirage du Loto se déroule chaque mercredi et samedi soir sous le contrôle d'un huissier de justice, garantissant l'intégrité totale de la procédure. Les numéros sont extraits par une machine homologuée et le résultat du Loto est ensuite officiellement publié par la FDJ, assurant une équité absolue entre les joueurs. Pour participer, chaque grille repose sur une sélection de cinq numéros parmi 49 et d'un numéro chance de 1 à 10, pour un tarif de 2,20 euros, code Loto inclus.

Les joueurs ayant misé en ligne n'ont aucune démarche à effectuer pour faire valider leur résultat du Loto, la détection des gains étant automatique sur la plateforme FDJ. En revanche, les détenteurs d'un ticket physique disposent d'un délai de soixante jours à compter du tirage du Loto pour présenter leur billet dans un point de vente agréé. La participation au Loto est strictement réservée aux personnes majeures, conformément à la réglementation française en vigueur.

Dernières mises à jour

- Quand le Loto multiplie les chances avec ses tirages spéciaux

En 2026, le Loto réserve plusieurs rendez-vous exceptionnels aux joueurs. Six Super Loto sont programmés dans l'année, dont trois associés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, l'un en été et l'autre à Noël, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros. Pour ces tirages spéciaux, la Française des jeux garantit au minimum 13 millions d'euros. Par ailleurs, les statistiques montrent qu'entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros 22, 26 et 31 sont sortis le plus fréquemment, sans que cela ne garantisse quoi que ce soit : le hasard reste le seul maître du jeu. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans.

- Dix codes gagnants à chaque tirage du Loto

À chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort parmi l'ensemble des participants. Chacun de ces codes permet de remporter 20 000 euros, indépendamment de la combinaison gagnante jouée. Lors des Super Loto, ce nombre grimpe exceptionnellement à 50 codes, offrant ainsi davantage de chances de décrocher cette prime. Pour maximiser ses opportunités, les joueurs peuvent également opter pour le pack MultiChances, disponible uniquement sur le site FDJ ou son application mobile. Ce pack comprend 100 grilles simples et 100 codes Loto, chaque code permettant de remporter 20 000 euros. Le pack est accessible par parts à 4,40 euros l'unité. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans.

- Quand le Loto sacre l'Île-de-France région la plus chanceuse

L'Île-de-France domine le classement régional des gagnants du Loto avec 88 lauréats, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains enregistrés en 2025. Pour participer, les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille, en point de vente agréé ou via le site officiel FDJ et son application mobile. Les résultats sont publiés généralement entre 20h30 et 21h. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans.

LIRE PLUS