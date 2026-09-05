Un berger allemand tué par plusieurs chiens dans les Yvelines, l'affaire fait polémique

Thao, un berger allemand, a été dévoré par une meute de chiens à la fin du mois d'août dans les Yvelines. Les animaux sèment la terreur depuis plusieurs années. L'affaire fait réagir.

Un berger allemand a été tué par plusieurs chiens dans les Yvelines à la fin du mois d'août. Thao, 4 ans, n'a rien pu faire face à cette meute. "Ce ne sont plus des animaux de compagnie mais des meurtriers qui lui ont sectionné la carotide", raconte la propriétaire du berger allemand, Émilie, au Parisien. Elle rappelle que Thao avait déjà été attaqué par le passé, déjà par ces chiens, qui appartiennent au voisin. Les faits remontent à 2023.

"Ils lui avaient arraché l'oreille et tout le dos, mon employée avait aussi perdu un bout de bras en s'interposant", explique Émilie. Le berger allemand avait été hospitalisé pendant une semaine. La mort de Thao provoque de vives réactions dans les Yvelines. Cette meute de chiens, originaire d'une propriété située entre les communes de Coignières et Jouars-Pontchartrain, a fait plusieurs victimes ces dernières années. La propriétaire du berger allemand a d'ailleurs décidé de porter plainte.

Un arrêté municipal contre la meute de chiens

Avant le berger allemand, au moins deux autres chiens auraient été attaqués mortellement par la meute. "Nous avons appris cette semaine que d'autres drames ont eu lieu en 2024 et 2023 donc là, ce n'est plus possible de laisser en l'état car ça signifie qu'il y a récidive sur récidive", assure le maire de Coignières, David Fischer. L'élu alerte sur cette situation pouvant s'avérer dangereuse pour les animaux mais aussi pour la population. Le maire a d'ailleurs pris un arrêté municipal pour mise en danger grave et imminent.

La décision du maire a entraîné la venue jeudi dernier de la police et d'un vétérinaire. "Les personnes présentes dans la propriété ont refusé de nous laisser leurs chiens, et comme l'arrêté ne nous permet pas d'entrer, l'affaire va se judiciariser afin de pouvoir exécuter cet arrêté", explique David Fischer. La suite ? Deux possibilités seront sur la table avec cet arrêté. Le vétérinaire devra décider entre l'euthanasie des chiens ou bien un placement des bêtes auprès d'une association de protection des animaux.