Policiers malades à Amiens : l'eau du commissariat était polluée à la fiente de pigeon

À Amiens, une erreur de plomberie a raccordé les robinets du commissariat à de l'eau sale réservée aux toilettes. Une quinzaine de policiers ont été intoxiqués après avoir bu de l'eau contaminée par des matières fécales d'animaux.

Les policiers ont bu de l'eau contaminée par des excréments de pigeons. Une bévue de plomberie lors de travaux au commissariat d'Amiens, dans la Somme, a provoqué l'intoxication d'une quinzaine de fonctionnaires de police, victimes d'une eau du robinet impropre à la consommation. En raison de l'inversion de deux canalisations, l'eau de pluie destinéesaux sanitaires alimentait directement les robinets d'eau potable du bâtiment, tandis que les toilettes recevaient l'eau potable, indique BFMTV. Consommée pendant plusieurs semaines par les effectifs, cette eau contaminée contenait notamment des résidus des matières fécales d'animaux mis en évidence par des analyses médicales ultérieures.

Plusieurs agents ont présenté de violents symptômes d'infection digestive. L'un des policiers intoxiqués a rapporté de sévères douleurs abdominales s'étant soldées par une prise en charge médicale et un bilan sanguin confirmant l'origine de la contamination. La situation suscite l'indignation des agents et l'incompréhension quant au contrôle des infrastructures au sein d'un bâtiment des forces de l'ordre.

Les syndicats fustigent l'inaction de la hiérarchie

La branche amiénoise du syndicat Un1té Police dénonce l'inaction de la hiérarchie face aux premiers signaux d'alerte remontant au mois de janvier, époque à laquelle des fonctionnaires s'inquiétaient déjà de la couleur anormale du liquide. Selon Stéphane Fievez, secrétaire local du syndicat, la lenteur de la prise en compte du problème a inutilement exposé les effectifs à un risque sanitaire important. Le représentant syndical pointe du doigt une carence dans la gestion de l'alerte par l'administration, alors que le décompte des victimes s'est alourdi au fil des semaines.

Première mesure prise par la hiérarchie : des affiches d'interdiction ont été apposées devant l'ensemble des points d'eau et des toilettes de l'hôtel de police. La préfecture de la Somme a confirmé par voie de presse qu'une intervention technique visant à purifier le réseau et rétablir la conformité des branchements a été effectuée le lundi 31 août. Une nouvelle batterie de prélevements et d'analyses sanitaires doit être menée dans les prochains jours pour garantir la potabilité de l'eau avant toute réouverture des robinets.