Loto : résultat du tirage du lundi 7 septembre 2026, les numéros tombés [EN LIGNE]

Le résultat du tirage du Loto du lundi 7 septembre 2026 est désormais connu et la cagnotte de 4 millions repart à la hausse, faute de grand gagnant.

Le tirage du Loto de ce lundi 7 septembre 2026 a livré son verdict, et les résultats sont consultables ci-dessous. La cagnotte de 4 millions qui faisait rêver des millions de Français n'a finalement pas trouvé preneur ce soir. Les combinaisons gagnantes et la répartition des gains par rang sont détaillées dans le tableau disponible plus bas.

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de Loto : aucun joueur n'a décroché le jackpot lors de ce tirage, avec la combinaison 13-18-2-21-36 et le numéro chance 3 restée sans propriétaire. La cagnotte repart donc à la hausse et atteindra 5 millions lors du prochain tirage du Loto, prévu le mercredi 9 septembre 2026. Une belle occasion supplémentaire pour tenter sa chance.

Résultat du Loto sans grand gagnant, mais des règles du jeu à bien connaître

Participer au Loto implique de sélectionner cinq numéros parmi une grille de 1 à 49, complétés par un numéro chance choisi entre 1 et 10. Les grilles sont jouables aussi bien dans les points de vente agréés que sur le site officiel de la FDJ, accessible à tout moment. Le jeu est strictement réservé aux personnes majeures, et la FDJ rappelle l'existence d'un numéro d'écoute dédié, le 09 74 75 13 13, pour toute situation d'addiction ou de difficulté face aux jeux d'argent.

L'architecture des gains du Loto ne se limite pas au seul jackpot : même avec une combinaison partielle, un joueur peut repartir avec une somme appréciable. Ainsi, cinq numéros exacts sans le numéro chance ouvrent droit à des centaines de milliers d'euros, tandis que deux numéros trouvés suffisent déjà pour décrocher un gain symbolique. Cette graduation des dotations explique en grande partie la fidélité d'un public très large, au-delà des seuls chasseurs de jackpot.

Tirage du Loto trois fois par semaine, une mécanique qui fait grimper les cagnottes

Le Loto est organisé chaque lundi, mercredi et samedi par la Française des Jeux, faisant de ce jeu l'un des plus réguliers et des plus suivis du paysage ludique français. Son fonctionnement repose sur un mécanisme de report : à chaque tirage du Loto sans grand gagnant, la cagnotte grossit et s'additionne au tirage suivant, renforçant mécaniquement l'intérêt des joueurs. C'est précisément ce ressort qui transforme parfois une mise de départ modeste en jackpot spectaculaire au fil des semaines.

Avec une probabilité de remporter le jackpot évaluée à environ une chance sur 19 millions, le Loto appartient à ces jeux où la raison cède souvent la place à l'espoir. Ce n'est pas le calcul rationnel qui pousse chaque semaine des millions de Français à valider leur grille, mais bien la persistance d'un imaginaire du possible. Pour les joueurs ayant enregistré leur participation en ligne, tout gain en dessous d'un certain seuil est automatiquement crédité sur leur compte FDJ, sans aucune démarche supplémentaire à effectuer.

Dernières mises à jour