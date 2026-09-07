Loto : résultat du tirage du lundi 7 septembre 2026, les numéros tombés [EN LIGNE]

Le résultat du tirage du Loto du lundi 7 septembre 2026 est désormais connu et la cagnotte de 4 millions repart à la hausse, faute de grand gagnant.
Le tirage du Loto de ce lundi 7 septembre 2026 a livré son verdict, et les résultats sont consultables ci-dessous. La cagnotte de 4 millions qui faisait rêver des millions de Français n'a finalement pas trouvé preneur ce soir. Les combinaisons gagnantes et la répartition des gains par rang sont détaillées dans le tableau disponible plus bas.
Mauvaise nouvelle pour les amateurs de Loto : aucun joueur n'a décroché le jackpot lors de ce tirage, avec la combinaison 13-18-2-21-36 et le numéro chance 3 restée sans propriétaire. La cagnotte repart donc à la hausse et atteindra 5 millions lors du prochain tirage du Loto, prévu le mercredi 9 septembre 2026. Une belle occasion supplémentaire pour tenter sa chance.
Résultat du Loto sans grand gagnant, mais des règles du jeu à bien connaître
Participer au Loto implique de sélectionner cinq numéros parmi une grille de 1 à 49, complétés par un numéro chance choisi entre 1 et 10. Les grilles sont jouables aussi bien dans les points de vente agréés que sur le site officiel de la FDJ, accessible à tout moment. Le jeu est strictement réservé aux personnes majeures, et la FDJ rappelle l'existence d'un numéro d'écoute dédié, le 09 74 75 13 13, pour toute situation d'addiction ou de difficulté face aux jeux d'argent.
L'architecture des gains du Loto ne se limite pas au seul jackpot : même avec une combinaison partielle, un joueur peut repartir avec une somme appréciable. Ainsi, cinq numéros exacts sans le numéro chance ouvrent droit à des centaines de milliers d'euros, tandis que deux numéros trouvés suffisent déjà pour décrocher un gain symbolique. Cette graduation des dotations explique en grande partie la fidélité d'un public très large, au-delà des seuls chasseurs de jackpot.
Tirage du Loto trois fois par semaine, une mécanique qui fait grimper les cagnottes
Le Loto est organisé chaque lundi, mercredi et samedi par la Française des Jeux, faisant de ce jeu l'un des plus réguliers et des plus suivis du paysage ludique français. Son fonctionnement repose sur un mécanisme de report : à chaque tirage du Loto sans grand gagnant, la cagnotte grossit et s'additionne au tirage suivant, renforçant mécaniquement l'intérêt des joueurs. C'est précisément ce ressort qui transforme parfois une mise de départ modeste en jackpot spectaculaire au fil des semaines.
Avec une probabilité de remporter le jackpot évaluée à environ une chance sur 19 millions, le Loto appartient à ces jeux où la raison cède souvent la place à l'espoir. Ce n'est pas le calcul rationnel qui pousse chaque semaine des millions de Français à valider leur grille, mais bien la persistance d'un imaginaire du possible. Pour les joueurs ayant enregistré leur participation en ligne, tout gain en dessous d'un certain seuil est automatiquement crédité sur leur compte FDJ, sans aucune démarche supplémentaire à effectuer.
Dernières mises à jour
- Le top 3 des gains au Loto en 2025
Si le jackpot fait rêver, certains tirages du Loto ont déjà récompensé des joueurs avec des sommes colossales. En 2025, le plus gros gain de l'année a atteint 23 millions d'euros, remportés en Gironde le 29 septembre. Un joueur breton a décroché 20 millions d'euros le 15 novembre, tandis qu'un heureux gagnant d'Occitanie est reparti avec 19 millions d'euros le 26 février. Trois jackpots exceptionnels qui rappellent que le Loto peut transformer une mise en fortune en quelques secondes.
- Le pack MultiChances du Loto, pour multiplier ses chances
Pour les joueurs qui souhaitent maximiser leurs chances au Loto, il existe le pack MultiChances en version élargie. Composé de 600 parts et autant de codes, ce pack est proposé au prix de 6,60 euros la part. En misant sur cette option, un joueur dispose de davantage de probabilités de remporter un gain, mais devra en contrepartie partager ses gains avec les autres détenteurs de parts. En 2026, 1 516 316 joueurs ont gagné au Loto, toutes catégories confondues. Rappel important : les jeux d'argent sont strictement réservés aux majeurs et peuvent comporter des risques d'addiction. Un service d'aide est disponible au 09 74 75 13 13.
- Le numéro Chance 9, grand favori des tirages du Loto
Au Loto, tous les numéros ne sortent pas avec la même fréquence. Concernant le numéro Chance, c'est le 9 qui domine les statistiques officielles de la Française des jeux, avec 117 sorties. Il devance le 2 (110 sorties), le 4 (109 sorties), le 10 (107 sorties) et le 7 (106 sorties). En bas du classement, le 3 et le 5 ferment la marche avec seulement 96 sorties chacun. Des chiffres qui reflètent les tendances passées, sans pour autant préjuger des résultats à venir.
- Comment récupérer ses gains au Loto
Vous avez décroché un gain au Loto ? La procédure de retrait dépend du montant remporté. Pour les gains inférieurs à 30 000 euros, il est possible de les récupérer directement chez le commerçant partenaire où la grille a été achetée. Au-delà de ce seuil et jusqu'à 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, le service Relations Gagnants propose un accompagnement dédié. En 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont déjà touché un gain, toutes catégories confondues.
- Certains numéros du Loto sortent moins souvent que d'autres
Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ révèlent que certains numéros du Loto sont tirés moins fréquemment que d'autres. Le 43 est le moins sorti, avec seulement 8,05% de sorties et 89 apparitions au total, sa dernière remontant au 8 juin 2026. Le 33 suit avec 93 tirages (8,42%), puis le 14 et le 1, chacun sorti 96 fois (8,69%), et enfin le 11, tiré 101 fois. Une précision importante : il s'agit de statistiques, pas de probabilités de tirages futurs.
- Le record du Loto fixé à 30 millions d'euros
Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto reste celui décroché à Orgères le 4 décembre 2021 : 30 millions d'euros. Le deuxième plus grand jackpot a été gagné le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 se complète avec 25 millions d'euros remportés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions gagnés par un couple de Libourne le 19 mai 2014. Des sommes vertigineuses qui alimentent les rêves de millions de joueurs.
- Dix codes tirés au sort à chaque tirage du Loto
À chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort parmi l'ensemble des participants. Chacun de ces codes rapporte 20 000 euros à son détenteur, indépendamment de la combinaison jouée. Lors des Super Loto, ce nombre grimpe exceptionnellement à 50 codes gagnants, offrant toujours 20 000 euros chacun. Ces codes constituent donc une chance supplémentaire de remporter un gain, sans avoir à aligner les bons numéros. Une mécanique propre au Loto qui permet à davantage de joueurs de repartir avec une belle somme.
- Des origines italiennes et des mesures de sécurité strictes pour le Loto
L'histoire du Loto remonte au XVIe siècle en Italie. Héritier de la Loterie nationale née en 1933, il a été officialisé sous sa forme moderne par le gouvernement Chirac, avec un premier tirage en 1976. Depuis, des millions de Français sont devenus millionnaires. Côté sécurité, les boules officielles sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, sous vidéosurveillance et accessible uniquement par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé du coffre. Ces boules sont également contrôlées deux fois par an par un organisme extérieur, garantissant l'intégrité de chaque tirage.
- Le prix d'une grille du Loto, ce qu'il faut savoir
Une grille simple du Loto est vendue 2,20 euros lors des tirages classiques. Elle donne accès à un jackpot minimum de 2 millions d'euros. Les joueurs souhaitant participer au second tirage peuvent prendre une option supplémentaire pour 0,80 euro. Pour les tirages Super Loto, la grille de base est, elle, proposée à 3 euros. Ces tarifs restent accessibles au grand public, avec des jackpots pouvant atteindre des sommets : le record absolu au Loto est fixé à 30 millions d'euros, remporté à Orgères le 4 décembre 2021.
- Que deviennent les gains non réclamés au Loto ?
Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs gagnants, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Les joueurs disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester. Passé ce délai, les gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Une manne financière considérable qui échappe donc chaque année à des gagnants qui ignorent parfois même avoir décroché un lot.
- Le Loto Mission Nature, au service de la biodiversité
En 2026, la quatrième édition du Loto Mission Nature est lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB), à l'occasion de la Fête de la Nature. L'objectif affiché est "destiné à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". Depuis 2023, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ. Une initiative qui donne une dimension supplémentaire à chaque ticket acheté.
- Pas de jackpot au Loto, mais le prochain tirage promet gros
Le jackpot Loto de 3 000 000 euros n'a pas été remporté lors de ce tirage. La combinaison gagnante était le 1-32-39-45-48, avec le numéro chance 3. Si aucun participant n'a décroché le gros lot, 2 grilles gagnantes de rang 2 ont tout de même été validées. Le prochain tirage, prévu le lundi 7 septembre 2026, mettra en jeu un jackpot de 4 millions d'euros. Une belle opportunité pour les joueurs qui tenteront à nouveau leur chance.
- Six Super Loto et deux Grands Loto au programme du Loto en 2026
En 2026, la Française des Jeux a dévoilé un calendrier de tirages spéciaux particulièrement chargé. Six Super Loto sont prévus sur l'année, dont trois associés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. À cela s'ajoutent deux Grands Loto, programmés en juillet et à Noël, affichant chacun un jackpot minimum de 20 millions d'euros. Pour les autres tirages spéciaux, la FDJ garantit un jackpot minimum de 13 millions d'euros. Des rendez-vous qui s'annoncent incontournables pour les amateurs de Loto tout au long de l'année.
- Le top 5 des plus gros jackpots du Loto complété par deux records historiques
Deux jackpots historiques viennent compléter le top 5 des plus grandes victoires au Loto. Le 6 juin 2011, un joueur de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, avait empoché 24 millions d'euros. Trois ans plus tard, le 19 mai 2014, c'est un couple résidant à Libourne qui avait décroché la somme de 23 millions d'euros. Ces deux gains s'inscrivent parmi les plus importants jamais remportés dans l'histoire du Loto en France, rappelant que des fortunes considérables ont déjà changé de mains grâce à ce jeu.
- Récupérer ses gains au Loto en point de vente : ce qu'il faut savoir
Pour les joueurs ayant acheté leur billet en point de vente physique, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de contacter le service client, qui oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Dans tous les cas, le gagnant dispose d'un délai de 60 jours pour réclamer ses gains. Passé ce délai, les sommes peuvent ne plus être récupérables.
- Le pack MultiChances au Loto : maximiser ses chances, mais partager ses gains
Pour les joueurs souhaitant multiplier leurs chances au Loto, il existe un pack MultiChances composé de 600 parts et autant de codes Loto. La part est proposée à 6,60 euros. En misant sur ce pack, un joueur augmente ses probabilités de remporter un gain, mais devra en contrepartie partager ses gains avec les autres détenteurs de parts. Une option qui séduit ceux qui préfèrent jouer collectivement plutôt que de miser seuls face à des probabilités de jackpot d'environ une chance sur 19 millions.
- Les plus gros jackpots jamais remportés au Loto
Le gros lot le plus important jamais décroché au Loto s'élève à 30 millions d'euros, remporté à Orgères le 4 décembre 2021. Cette même année, le 11 septembre, 26 millions d'euros avaient été gagnés par un joueur ayant misé sur Internet. La troisième place du podium revient à un gain de 25 millions d'euros, empoché à Paris le 5 décembre 2022. Des records qui font rêver, mais rappelons-le : le Loto est réservé aux majeurs et peut comporter des risques d'addiction. En cas de difficulté, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.
- Que devient l'argent non réclamé au Loto ?
Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés à la Française des Jeux ne sont jamais récupérés par leurs détenteurs, souvent parce que le ticket a été perdu ou oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Quant aux jackpots non réclamés, ils peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Pour récupérer un gain, les joueurs disposent donc d'un délai strict à ne pas laisser passer.
- Comment récupérer ses gains au Loto en ligne
Pour les joueurs en ligne, pas besoin de se déplacer pour toucher ses gains : ceux-ci sont crédités directement sur le compte FDJ. Si les coordonnées bancaires sont renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service dédié de la FDJ. À noter également : le pack MultiChances, disponible uniquement sur le site ou l'application FDJ, propose 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros, avec des parts à 4,40 euros.
- Les numéros les moins tirés au Loto depuis 2020
Depuis le 4 février 2020, certains numéros se font remarquer par leur discrétion dans les tirages du Loto. Selon les statistiques officielles de la FDJ, le 43 est le numéro le moins sorti, avec seulement 8,06 % de sorties et 89 apparitions au total, sa dernière remontant au 8 juin 2026. Le 33 suit avec 93 sorties (8,42 %), puis le 14 et le 1, tous deux à 96 sorties (8,70 %), et enfin le 11 avec 101 sorties. La FDJ rappelle cependant qu'il s'agit de statistiques, et non de probabilités de tirages.
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