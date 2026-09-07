Marathon de Nouméa : un mort et plusieurs malaises inquiétants, pourquoi les secours ont été dépassés

La 43e édition du marathon de Nouméa a été marquée par le décès d'un jeune participant, mais aussi par l'interruption de la course après une succession inhabituelle de malaises.

Le marathon de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, a connu une édition des plus mouvementées ce dimanche 6 septembre. Une série pour le moins inhabituelle de malaises est venue entacher l'événement sportif. Mais surtout, la 43e édition du marathon international de Nouvelle-Calédonie a été marquée par le décès d'un de ses participants. Âgée de 25 ans, un coureur engagé sur le semi-marathon a fait un arrêt cardiaque juste après avoir passé la ligne d'arrivée.

Tombé à quelques mètres à peine de la tente des secouristes, le jeune homme a pu être pris en charge "dans la seconde", rapporte Le Figaro. Mais les trente minutes de massage cardiaque n'auront pas permis de le réanimer. Et alors que le marathon de Nouméa enregistrait sa deuxième victime - un homme de 47 ans étant déjà mort lors de l'édition de 2010 - les secours présents sur place ont dû faire face à une soudaine et intense vague de malaises.

Un phénomène "multifactoriel"

Ainsi, sur une période de 45 minutes environ, pas moins de huit cas graves ont été enregistrés, entraînant une sursollicitation des secours. "Quatre d'entre eux ont nécessité une évacuation vers l'hôpital", indique dans son communiqué la maire de Nouméa, Sonia Lagarde. Une situation "complètement unique", de l'aveu même de l'organisateur. Saturé, les moyens de secours ne suffisaient soudainement plus et l'organisateur du marathon de Nouméa n'était plus en mesure d'assurer la sécurité des quelque 1 525 participants en lice. "Nous avons eu énormément de coups de chaleur tout autour [en parallèle du décès ndlr.]. Pourtant, il ne fait pas si chaud, on ne comprend pas. En tout cas, on a réanimé pas mal de monde. Et Madame le maire a décidé d'arrêter la course", explique à La 1ère Jérôme Troyat, le président du comité d'organisation.

"Quand vous venez de courir quatre heures et que je suis obligé de faire arrêter tout le monde, c'est affreux. Mais je comprends tout à fait Madame le maire, il n'y a pas de souci", ajoute-t-il. Et la maire de Nouméa d'expliquer : "Dans ces circonstances exceptionnelles, il était de ma responsabilité de faire primer la sécurité des participants et de ne prendre aucun risque supplémentaire."

Pour l'heure, cette concentration inhabituelle de malaises reste inexpliquée. Un phénomène "multifactoriel" est avancé. La chaleur aurait joué un rôle, mais pas seulement. Une enquête en recherche des causes de la mort a en tout cas été ouverte par le parquet pour faire toute la lumière sur les raisons du décès du jeune participant du marathon.