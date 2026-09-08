Grève des pompiers : ces cinq raisons qui poussent les soldats du feu à se mobiliser

Les syndicats des pompiers entament un mouvement de grève prévu pour durer six semaines et largement soutenu ce mardi 8 septembre 2026 pour faire entendre leurs nombreuses revendications sur leurs conditions de travail.

Ils ont tiré sur la corde tout l'été pour lutter contre les nombreux feux de forêt et tirent désormais sur la sonnette d'alarme. Les pompiers appellent à une mobilisation nationale de la profession à compter de ce mardi 8 septembre et jusqu'au 20 octobre. L'appel est lancé par huit syndicats de pompiers professionnels qui alertent sur les difficultés qui pèsent sur les soldats du feu et la colère face à l'inaction de l'Etat pour y répondre.

Les syndicats profitent du retentissement qu'a eu la mobilisation des pompiers tout au long de l'été pour lutter contre les incendies, notamment les méga-feux en Gironde, pour interpeller le gouvernement et "maintenir la pression jusqu'à l'examen du projet de loi de finances" prévu cet automne, explique Laurent Guilloteau, représentant syndical CGT des SDIS.

La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) demande plus de moyens financiers, humains et matériels, mais aussi des réponses rapides et concrètes à ses demandes grâce à une "loi qui change réellement les choses". Les revendications des pompiers ne sont pas nouvelles, mais sont jusqu'à présent restées sans réponse malgré le lancement d'une concertation dans le but de penser une loi de modernisation du système avec des financements supplémentaires en 2024. Les syndicats espèrent que la grève des pompiers fera réagir le gouvernement qui, lors d'une réunion avec l'intersyndicale des pompiers à la mi-août, a promis de présenter la fameuse loi attendue depuis deux ans. Les pompiers s'étaient toutefois dits "très déçus" à l'issue de cette rencontre avec le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

Quelles sont les revendications des pompiers en grève ?

L'allocation de moyens supplémentaires et adaptés

En 2025, les pompiers ont réalisé 4,89 millions d'opérations, soit plus de 13 000 par jour, contre 3,6 millions d'opérations il y a vingt ans. Une hausse de 35 % qui n'a pas été suivie par une augmentation des moyens. "On a les mêmes moyens qu'avant, voire moins", déplore Laurent Guilloteau auprès de BFMTV. Non seulement d'intervenir plus souvent, les pompiers opèrent sur des risques différents et souvent plus dangereux, notamment face à "l'extrême violence des événements climatiques" comme les feux l'été ou les tempêtes l'hiver. "On demande à être équipés pour les risques d'aujourd'hui, pas pour ceux d'hier. Il va falloir qu'on s'y prépare et nos moyens ne sont pas appropriés", insiste le syndicaliste.

Un financement pérenne, ambitieux et assuré par l'Etat

La question des moyens rejoint directement celle du financement puisque les dépenses de fonctionnements des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont passés de 3,9 milliards d'euros en 2012 à 5,2 milliards en 2025 selon l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales. Des dépenses qui, bien que conséquentes, ne sont pas suffisantes selon les pompiers et ont parfois du mal à être assurées. Les fonds des SDIS viennent principalement des départements qui n'ont pas toujours les moyens de suivre. Les syndicats des pompiers demandent donc un "financement pérenne, juste et ambitieux" auquel l'Etat doit prendre sa part. D'autant plus lorsque les SDIS doivent répondre "à des risques qui dépassent largement les frontières départementales", souligne la CFDT. Il n'est pas rare de voir des contingents de pompiers être mobilisés en renfort dans d'autres départements que les leurs.

Des moyens humains et une professionnalisation des pompiers

S'ils disent manquer de moyens, les pompiers indiquent aussi manquer de bras face à la hausse des interventions. Un manque d'effectif qui se traduit par un allongement du temps d'arriver sur une opération de 20% entre 2013 et 2025. Les syndicats alertent surtout sur la "sursollicitation des pompiers volontaires" qui représentent l'écrasante majorité des effectifs (78 %). D'après les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, sur les 258 641 sapeurs-pompiers de France, 13 377 sont des militaires, 44 303 sont des professionnels et 200 961 sont des volontaires. Si les pompiers volontaires "coûtent moins cher", ils ne sont pas toujours disponibles fait remarquer Laurent Guilloteau auprès de BFMTV. Les syndicats demandent donc "le recrutement statutaire de sapeurs-pompiers professionnels" pour remplumer les effectifs.

Une meilleure prise en charge de la santé des pompiers

Les syndicats des pompiers attirent l'attention sur l'exposition des soldats du feu à des "agents toxiques et cancérogènes" durant certaines interventions, parfois en l'absence de matériels adaptés. Cet été, l'exposition de certains pompiers aux feux avec de simple cagoule, voire "sans équipement de protection individuelle" a été pointée du doigt. Certains pompiers "n'ont pas eu de suivi médical adapté", ajoute Laurent Guilloteau. Plus largement, les syndicats demandent à ce que la santé et la sécurité des pompiers deviennent "une priorité nationale" et "la prise en charge de l'usure physique et psychique" des agents.

Un "recentrage des missions" pour les interventions des pompiers

Face à l'augmentation du nombre d'interventions des pompiers et à l'absence de moyens suffisants, les syndicats plaident pour un "recentrage" des missions sur les opérations "de secours et les soins d'urgence". Ces missions concernent déjà 79 % des interventions des pompiers de nombreuses sorties ne relèvent pas des compétences des pompiers et "sont faites pour compenser d'autres services publics" comme le transport de malades ou de patients vers des établissements médicaux, explique Laurent Guilloteau.

Une grève visible avant la mobilisation du 29 septembre ?

La grève des pompiers qui court sur un préavis de six semaines a de bonnes chances d'être suivie, mais elle devrait avoir un impact limité sur les interventions car les 13 000 pompiers militaires ne sont pas autorisés à faire grève et que les 44 000 pompiers professionnels peuvent être réquisitionnés par les préfets pour assurer la continuité du service public. Les pompiers toujours sur le terrain pourraient donc manifester leur mobilisation et leur soutien à la grève avec le port d'un signe distinctif sur leur uniforme ou les véhicules.

La grève des pompiers devrait surtout être visible lors de la mobilisation du 29 septembre prévue à Paris à l'appel de l'intersyndicale de la fonction publique.