Résultat Euromillions : découvrez le tirage de ce soir, mardi 8 septembre 2026 [EN DIRECT]

Suivez en direct le résultat du tirage Euromillions de ce mardi 8 septembre 2026, où 98 millions attendent leur heureux gagnant.
Ce mardi 8 septembre 2026, l'Euromillions met en jeu une cagnotte de 98 millions, une somme capable de transformer radicalement la vie de celui ou celle qui décrochera la bonne combinaison. Des millions de joueurs à travers le continent retiennent leur souffle dans l'espoir de valider les sept numéros gagnants de la soirée. Le résultat de l'Euromillions est à suivre en direct ci-dessous dès sa publication officielle par la FDJ.
Vendredi 4 septembre 2026, le jackpot de 89 millions est passé entre toutes les mains sans trouver preneur, alimentant mécaniquement la cagnotte jusqu'au niveau actuel. Ce tirage de l'Euromillions n'a pas été totalement avare de récompenses : un joueur a validé les cinq bons numéros avec l'une des deux étoiles tirées ce soir-là, les étoiles 4 et 12, décrochant ainsi le rang 2. La FDJ rappelle que tout gain égal ou supérieur à 500 000 euros ouvre droit à un accompagnement personnalisé accessible au 09 69 36 60 60.
Quand le tirage de l'Euromillions fabrique des millionnaires français
La France figure parmi les terres les plus fertiles de l'Euromillions, avec une succession de victoires historiques qui force le respect. En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions dès leur première participation commune, établissant un record national absolu au niveau du plafond autorisé par la loterie. Avant eux, un joueur originaire de Tahiti avait empoché 220 millions en 2021, et un retraité du sud de la France s'était vu remettre 200 millions en décembre 2020.
Le résultat de l'Euromillions peut sourire bien en dessous du jackpot
Plus récemment, le tirage de l'Euromillions de novembre 2025 a vu un couple alsacien repartir avec 178 millions, rappelant que ces coups du sort exceptionnels ne concernent pas uniquement les grands gagnants du jackpot. Ces victoires à répétition sur le sol français témoignent d'une réalité statistique insolite qui nourrit l'engouement des joueurs semaine après semaine. L'Euromillions reste pourtant une loterie où l'extraordinaire demeure l'exception, non la règle.
Décrocher le jackpot n'est pas le seul scénario qui peut changer une vie lors du résultat de l'Euromillions. Le rang 2, combinant cinq numéros exacts et une seule étoile, peut générer des gains atteignant plusieurs centaines de milliers d'euros, tandis que le rang 3, cinq numéros sans étoile, offre régulièrement des dizaines de milliers d'euros aux heureux élus. Ces niveaux intermédiaires constituent pour beaucoup de joueurs une raison supplémentaire de tenter leur chance, indépendamment de l'ampleur de la cagnotte principale affichée ce soir.
Dernières mises à jour
- Qui remporte le plus de jackpots à l'Euromillions ?
Le Royaume-Uni domine le classement des gagnants de premier rang à l'Euromillions avec 137 victoires au jackpot. La France suit de près avec 134 gagnants, devant l'Espagne et ses 124 lauréats. Le Portugal totalise 86 gagnants, la Belgique 48, la Suisse 26, l'Autriche et l'Irlande 21 chacun. Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 gagnants de jackpot. Une répartition qui reflète à la fois la taille des marchés et l'ancienneté de la participation de chaque pays à cette loterie transnationale.
- Un millionnaire français à chaque tirage de l'Euromillions
À chaque tirage de l'Euromillions, un code My Million est systématiquement tiré au sort, désignant un nouveau millionnaire en France. Cela signifie que tous les mardis et vendredis, jours des tirages, un joueur français remporte automatiquement un million d'euros, indépendamment des résultats du jackpot principal. Ce tirage spécifique est réservé à la France, bien que l'Euromillions concerne une dizaine de pays participants. Une particularité nationale qui garantit, semaine après semaine, deux nouveaux millionnaires français grâce à ce mécanisme propre au marché hexagonal.
21:00 - Les records de gains à l'Euromillions en France
En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont remporté la somme record de 250 millions à l'Euromillions. C'était, selon les informations rapportées, "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions en décembre 2020, et un couple alsacien avait remporté 178 millions en novembre 2025. Les jackpots de l'Euromillions peuvent ainsi osciller entre 17 et 250 millions, selon les tirages du mardi et du vendredi.
- Comment jouer à l'Euromillions et maximiser ses chances ?
Pour participer au tirage de l'Euromillions, le principe est simple : choisir 5 numéros parmi 50 et 2 numéros étoile parmi 12 pour remplir une grille, au tarif de 2,50 euros. Les joueurs peuvent également opter pour des grilles multiples ou des packs Multichances FDJ pour jouer en groupe. Des abonnements permettent de participer sur plusieurs semaines, voire de manière illimitée. Pour maximiser ses gains sur certains rangs intermédiaires, l'option Etoile +, disponible pour un euro supplémentaire, multiplie les gains en cas de combinaison partiellement gagnante.
- Comment le tirage de l'Euromillions est-il diffusé en France ?
Depuis ses débuts en France, le tirage de l'Euromillions a connu plusieurs maisons. TF1 en assure la diffusion depuis 2004, avec une parenthèse entre janvier 2011 et décembre 2013, période pendant laquelle France 2 avait pris le relais. Depuis janvier 2014, TF1 a regagné l'antenne après avoir remporté l'appel d'offres de la Française des Jeux. Plusieurs animateurs se succèdent à la présentation, parmi lesquels Jean-Pierre Foucault, Marion Jollès, Karine Ferri et Emma Cubaynes.
- Quelle est la probabilité de gagner à l'Euromillions ?
Jouer à l'Euromillions, c'est affronter des probabilités vertigineuses. Pour décrocher le jackpot, il faut trouver 5 numéros parmi 50 et 2 étoiles parmi 12, soit plus de 139 millions de combinaisons possibles. Le nombre d'étoiles a évolué au fil des années — 9 à l'origine, 11 à partir de 2011, puis 12 depuis septembre 2016 — réduisant progressivement les chances de jackpot, passées d'environ 1 sur 76 millions à 1 sur 140 millions. Tous rangs confondus, la probabilité de remporter un gain, quel qu'il soit, est d'environ 1 chance sur 13.
- Gare aux fraudeurs à l'Euromillions
En juin 2007, un couple propriétaire d'un bureau de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé deux tickets gagnants à un joueur régulier en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un complice. C'est grâce à plusieurs signaux d'alerte — les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger — qu'une enquête judiciaire a pu être déclenchée.
20:30 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ?
Décrocher un gain à l'Euromillions, c'est bien. Savoir comment le récupérer, c'est mieux. Pour les gains inférieurs à 30 000 euros, le remboursement s'effectue directement en point de vente, sur présentation du reçu. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, que l'on ait joué en ligne ou en boutique, il convient de contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60. Par ailleurs, pour remporter quoi que ce soit, il suffit de trouver au minimum deux numéros, sans étoile.
- Jouer plus pour gagner plus, mais à quel prix ?
Pour tenter de décrocher le jackpot de l'Euromillions, les joueurs peuvent cocher davantage de numéros sur une même grille ou multiplier les grilles. Mais cette stratégie a un coût : une grille avec une troisième étoile cochée revient à 7,50 euros, et jusqu'à 15 euros pour un sixième chiffre. Autre option populaire pour ceux qui ne souhaitent pas choisir leurs numéros : le "flash", qui génère automatiquement une combinaison aléatoire. Car rappelons-le, aucune méthode scientifique ne permet de prédire les résultats de l'Euromillions, le hasard restant le seul maître du jeu.
- L'Euromillions s'invite aussi sur internet
Pas le temps de vous rendre dans un point de vente avant 20h ? La Française des Jeux propose de jouer à l'Euromillions directement en ligne, sur son site ou via l'application FDJ. Une solution pratique pour les retardataires qui trouveraient leur bureau de tabac fermé à l'heure du tirage. Depuis février 2014, le jeu complémentaire My Million garantit par ailleurs un gagnant d'un million d'euros à chaque tirage en France. Plusieurs fois par an, des "Semaines exceptionnelles My Million" multiplient même le nombre de gagnants, qui peut passer d'un seul à cinq ou dix.
- Comment les cagnottes de l'Euromillions peuvent-elles atteindre des sommets ?
Quand aucun joueur ne décroche le jackpot, la cagnotte repart à la hausse pour le tirage suivant, avec plusieurs millions d'euros supplémentaires. C'est ce mécanisme d'accumulation qui permet aux gains de grimper du montant plancher de 17 millions d'euros jusqu'à des sommes vertigineuses. Depuis février 2020, le plafond maximal est fixé à 250 millions d'euros. Ce plafond fonctionne par cycles : il débute à 200 millions, puis augmente de 10 millions à chaque nouveau cycle. Si personne ne gagne après cinq tirages au plafond, la cagnotte est redistribuée au premier rang inférieur comptant au moins un gagnant.
- Comment fonctionne le tirage de l'Euromillions ?
Chaque mardi et vendredi, aux alentours de 20h45, le tirage de l'Euromillions est enregistré en une seule fois près de Paris, sous le contrôle d'un huissier de justice. Deux machines du fabricant français Ryo Catteau sont mobilisées : la "Stresa" pour tirer les 5 numéros, et la "Pâquerette" pour les 2 étoiles. La vidéo est ensuite transmise aux pays participants, qui la diffusent en différé avec leur propre présentateur. Seules les images du tirage sont communes à tous les pays.
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