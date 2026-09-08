Résultat Euromillions : découvrez le tirage de ce soir, mardi 8 septembre 2026 [EN DIRECT]

Suivez en direct le résultat du tirage Euromillions de ce mardi 8 septembre 2026, où 98 millions attendent leur heureux gagnant.

Ce mardi 8 septembre 2026, l'Euromillions met en jeu une cagnotte de 98 millions, une somme capable de transformer radicalement la vie de celui ou celle qui décrochera la bonne combinaison. Des millions de joueurs à travers le continent retiennent leur souffle dans l'espoir de valider les sept numéros gagnants de la soirée. Le résultat de l'Euromillions est à suivre en direct ci-dessous dès sa publication officielle par la FDJ.

Vendredi 4 septembre 2026, le jackpot de 89 millions est passé entre toutes les mains sans trouver preneur, alimentant mécaniquement la cagnotte jusqu'au niveau actuel. Ce tirage de l'Euromillions n'a pas été totalement avare de récompenses : un joueur a validé les cinq bons numéros avec l'une des deux étoiles tirées ce soir-là, les étoiles 4 et 12, décrochant ainsi le rang 2. La FDJ rappelle que tout gain égal ou supérieur à 500 000 euros ouvre droit à un accompagnement personnalisé accessible au 09 69 36 60 60.

Quand le tirage de l'Euromillions fabrique des millionnaires français

La France figure parmi les terres les plus fertiles de l'Euromillions, avec une succession de victoires historiques qui force le respect. En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions dès leur première participation commune, établissant un record national absolu au niveau du plafond autorisé par la loterie. Avant eux, un joueur originaire de Tahiti avait empoché 220 millions en 2021, et un retraité du sud de la France s'était vu remettre 200 millions en décembre 2020.

Le résultat de l'Euromillions peut sourire bien en dessous du jackpot

Plus récemment, le tirage de l'Euromillions de novembre 2025 a vu un couple alsacien repartir avec 178 millions, rappelant que ces coups du sort exceptionnels ne concernent pas uniquement les grands gagnants du jackpot. Ces victoires à répétition sur le sol français témoignent d'une réalité statistique insolite qui nourrit l'engouement des joueurs semaine après semaine. L'Euromillions reste pourtant une loterie où l'extraordinaire demeure l'exception, non la règle.

Décrocher le jackpot n'est pas le seul scénario qui peut changer une vie lors du résultat de l'Euromillions. Le rang 2, combinant cinq numéros exacts et une seule étoile, peut générer des gains atteignant plusieurs centaines de milliers d'euros, tandis que le rang 3, cinq numéros sans étoile, offre régulièrement des dizaines de milliers d'euros aux heureux élus. Ces niveaux intermédiaires constituent pour beaucoup de joueurs une raison supplémentaire de tenter leur chance, indépendamment de l'ampleur de la cagnotte principale affichée ce soir.

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