Tirage Euromillions : le résultat du mardi 8 septembre 2026 [EN LIGNE]

Le résultat du tirage Euromillions du mardi 8 septembre 2026 est tombé et la cagnotte de 98 millions repart pour un nouveau tour.

Le résultat du tirage de l'Euromillions de ce mardi 8 septembre 2026 est désormais connu, et il est consultable ci-dessous. La cagnotte qui était en jeu ce soir atteignait 98 millions, un niveau suffisamment élevé pour mobiliser des millions de joueurs à travers les douze pays participants. Sept numéros — cinq de la combinaison principale et deux étoiles — étaient nécessaires pour décrocher la mise.

Le jackpot de l'Euromillions n'a pas trouvé preneur ce soir. Aucune grille n'a réuni les cinq bons numéros accompagnés des deux étoiles, ce qui entraîne automatiquement le report de la cagnotte au prochain tirage. Les rangs inférieurs ont néanmoins distribué des gains notables : cinq grilles européennes ont validé cinq numéros et une étoile, remportant chacune 150 510 euros, dont deux grilles françaises. Cinq numéros sans étoile ont rapporté 21 106 euros à vingt-sept grilles en Europe, et cinq d'entre elles étaient françaises. Quatre numéros et deux étoiles ont offert 1 217 euros à 481 joueurs européens, tandis que quatre numéros et une étoile ont généré un gain de 126 euros pour 100 grilles françaises et 481 au niveau européen.

Quand le tirage de l'Euromillions fait grimper la tension avant le jackpot

Ce report fait suite à celui du vendredi 4 septembre 2026, où la cagnotte de 89 millions n'avait pas non plus été remportée. Lors de ce précédent tirage de l'Euromillions, un joueur avait toutefois décroché le rang 2, en validant cinq numéros et une seule étoile parmi les deux tirées. C'est ce mécanisme de report cumulatif qui a propulsé la mise en jeu à 98 millions pour ce mardi, et qui la portera encore plus haut lors du prochain tirage.

Le résultat de l'Euromillions peut changer une vie bien avant le jackpot

L'attention se focalise souvent sur le jackpot, mais le résultat de l'Euromillions recèle des paliers intermédiaires capables de transformer durablement une situation financière. Le rang 2, comme celui enregistré vendredi dernier, peut générer plusieurs centaines de milliers d'euros. Le rang 3, cinq numéros sans étoile, distribue quant à lui régulièrement des dizaines de milliers d'euros à ses bénéficiaires, une somme qui ne bouleverse pas un imaginaire de grand gagnant mais bouleverse bien des vies concrètes.

La FDJ rappelle que tout gain dépassant 500 000 euros ouvre droit à un accompagnement personnalisé, accessible au 09 69 36 60 60. Ce dispositif vise à préparer les gagnants à la réalité d'un changement de vie aussi soudain qu'inattendu. Une précaution cohérente au regard des montants parfois vertigineux que le tirage de l'Euromillions peut faire tomber entre des mains inexpertes en gestion de patrimoine.

Mécanique implacable des probabilités oblige, chaque tirage de l'Euromillions repart de zéro, indépendamment de l'élan collectif que suscite une cagnotte record. L'afflux de participants que génèrent les grosses mises en jeu ne modifie en rien les chances objectives de chaque grille. Ce que la loterie offre en revanche, c'est la constance d'un espoir renouvelé deux fois par semaine, porté par des millions de joueurs qui misent autant sur la chance que sur le frisson de l'attente.

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