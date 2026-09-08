Tirage Euromillions : le résultat du mardi 8 septembre 2026 [EN LIGNE]

Le résultat du tirage Euromillions du mardi 8 septembre 2026 est tombé et la cagnotte de 98 millions repart pour un nouveau tour.
Le résultat du tirage de l'Euromillions de ce mardi 8 septembre 2026 est désormais connu, et il est consultable ci-dessous. La cagnotte qui était en jeu ce soir atteignait 98 millions, un niveau suffisamment élevé pour mobiliser des millions de joueurs à travers les douze pays participants. Sept numéros — cinq de la combinaison principale et deux étoiles — étaient nécessaires pour décrocher la mise.
Le jackpot de l'Euromillions n'a pas trouvé preneur ce soir. Aucune grille n'a réuni les cinq bons numéros accompagnés des deux étoiles, ce qui entraîne automatiquement le report de la cagnotte au prochain tirage. Les rangs inférieurs ont néanmoins distribué des gains notables : cinq grilles européennes ont validé cinq numéros et une étoile, remportant chacune 150 510 euros, dont deux grilles françaises. Cinq numéros sans étoile ont rapporté 21 106 euros à vingt-sept grilles en Europe, et cinq d'entre elles étaient françaises. Quatre numéros et deux étoiles ont offert 1 217 euros à 481 joueurs européens, tandis que quatre numéros et une étoile ont généré un gain de 126 euros pour 100 grilles françaises et 481 au niveau européen.
Quand le tirage de l'Euromillions fait grimper la tension avant le jackpot
Ce report fait suite à celui du vendredi 4 septembre 2026, où la cagnotte de 89 millions n'avait pas non plus été remportée. Lors de ce précédent tirage de l'Euromillions, un joueur avait toutefois décroché le rang 2, en validant cinq numéros et une seule étoile parmi les deux tirées. C'est ce mécanisme de report cumulatif qui a propulsé la mise en jeu à 98 millions pour ce mardi, et qui la portera encore plus haut lors du prochain tirage.
Le résultat de l'Euromillions peut changer une vie bien avant le jackpot
L'attention se focalise souvent sur le jackpot, mais le résultat de l'Euromillions recèle des paliers intermédiaires capables de transformer durablement une situation financière. Le rang 2, comme celui enregistré vendredi dernier, peut générer plusieurs centaines de milliers d'euros. Le rang 3, cinq numéros sans étoile, distribue quant à lui régulièrement des dizaines de milliers d'euros à ses bénéficiaires, une somme qui ne bouleverse pas un imaginaire de grand gagnant mais bouleverse bien des vies concrètes.
La FDJ rappelle que tout gain dépassant 500 000 euros ouvre droit à un accompagnement personnalisé, accessible au 09 69 36 60 60. Ce dispositif vise à préparer les gagnants à la réalité d'un changement de vie aussi soudain qu'inattendu. Une précaution cohérente au regard des montants parfois vertigineux que le tirage de l'Euromillions peut faire tomber entre des mains inexpertes en gestion de patrimoine.
Mécanique implacable des probabilités oblige, chaque tirage de l'Euromillions repart de zéro, indépendamment de l'élan collectif que suscite une cagnotte record. L'afflux de participants que génèrent les grosses mises en jeu ne modifie en rien les chances objectives de chaque grille. Ce que la loterie offre en revanche, c'est la constance d'un espoir renouvelé deux fois par semaine, porté par des millions de joueurs qui misent autant sur la chance que sur le frisson de l'attente.
Dernières mises à jour
- Décrocher le jackpot de l'Euromillions, une probabilité astronomique
Trouver la bonne combinaison à l'Euromillions relève du défi statistique : un joueur n'a qu'une chance sur 139 838 160 de décrocher le jackpot. Pour y prétendre, il faut sélectionner 5 numéros entre 1 et 50, ainsi que 2 étoiles parmi 12. Ce nombre d'étoiles a évolué au fil des années, passant de 9 à l'origine à 12 depuis septembre 2016, ce qui a considérablement réduit les probabilités de gain. Toutefois, toutes rangs confondus, la probabilité de remporter un lot reste d'1 sur 13. En France, l'option "Étoile+" permet même de passer à 1 chance sur 4.
- Jouer l'Euromillions au hasard ou avec stratégie ?
Deux grandes approches s'offrent aux joueurs de l'Euromillions au moment de cocher leur grille. La première consiste à miser sur des chiffres porte-bonheur, en faisant confiance à son instinct ou à son karma. La seconde repose sur les statistiques, en sélectionnant les numéros qui sont ressortis le plus fréquemment lors des tirages passés. Pour ceux qui préfèrent laisser le destin décider entièrement, une option "flash" permet de faire générer une combinaison aléatoire automatiquement. Chaque méthode a ses adeptes, mais aucune ne garantit le jackpot.
- Un scandale autour des profils gagnants de l'Euromillions en Belgique
Le journal belge Sud Presse a révélé que la Loterie nationale belge composait elle-même les profils des gagnants d'EuroMillions pour les rendre moins identifiables. Une gagnante âgée de Blankenberge avait ainsi été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de fabriquer ces profils, ce que les directeurs de la loterie ont nié. Cette affaire soulève des questions sur la transparence des informations communiquées au public autour des grands gagnants de la loterie européenne.
- Le chiffre d'affaires de l'Euromillions en forte hausse depuis ses débuts
Depuis son lancement, l'Euromillions a connu une croissance spectaculaire. Son chiffre d'affaires total est passé de 1,5 milliard d'euros en 2004 à 6,6 milliards en 2013, avant d'atteindre 15,8 milliards en 2018. En France, dès 2006, le jeu représentait déjà près de 10 % du chiffre d'affaires de la Française des Jeux. Un essor directement lié au montant des cagnottes annoncées : plus la mise en jeu est élevée, plus le taux de participation grimpe.
22:00 - MyMillion : 20 millionnaires créés en France depuis le début de l'année
À chaque tirage de l'Euromillions, le MyMillion engendre un nouveau millionnaire en France, soit deux par semaine. Au début du printemps 2026, ce sont déjà 20 millionnaires qui avaient été créés depuis le début de l'année. Les gagnants proviennent de toutes les régions du pays : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM. Une distribution géographique qui illustre la portée nationale de ce jeu complémentaire, accessible à chaque tirage du mardi et du vendredi.
- Une fraude à 35 millions d'euros visant l'Euromillions
En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé deux tickets gagnants à un joueur régulier, en lui indiquant qu'il n'avait rien remporté, avant de les faire encaisser par un tiers. Ce sont des signaux d'alerte — les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger — qui ont déclenché l'enquête judiciaire ayant conduit à leur mise en examen.
- Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ?
Vous avez décroché un gain à l'Euromillions ? La procédure varie selon le montant remporté. Jusqu'à 30 000 euros, retournez simplement en point de vente avec votre reçu. Entre 30 000 et 500 000 euros, un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, la FDJ propose un accompagnement spécifique via le numéro 09 69 36 60 60. Pour les joueurs en ligne, le gain est automatiquement crédité sur le compte joueur, sauf en cas de très gros gain. Dans tous les cas, les gagnants disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la Française des jeux.
- Les records historiques de l'Euromillions en France
Certains joueurs français ont décroché des sommes vertigineuses à l'Euromillions. Le record national appartient à cinq amis d'Île-de-France, qui ont remporté 250 millions d'euros en août 2025, "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, et un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020. En novembre 2025, un couple alsacien avait quant à lui empoché 178 millions d'euros. Des gains colossaux rendus possibles par la dimension transnationale de cette loterie européenne.
- Tenter sa chance à l'Euromillions : mode d'emploi et statistiques
Chaque mardi et vendredi, les joueurs cochent cinq chiffres entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi douze. Les grilles doivent être validées avant 20h15 le jour du tirage, en bureau de tabac agréé par la FDJ ou en ligne. Côté statistiques, les chances de décrocher le jackpot sont d'une sur 139 838 160. À l'inverse, trouver deux numéros sans étoile offre une probabilité d'environ une sur vingt-deux, rendant les petits gains bien plus accessibles. Une loterie où les extrêmes coexistent.
- Une loterie à l'échelle de douze pays européens
L'Euromillions est une loterie organisée conjointement dans douze pays européens, dont trois micro-États : Monaco, Andorre et le Liechtenstein. Dix sociétés de jeux coorganisent les tirages, sans se concurrencer sur leurs territoires respectifs. Ce fonctionnement transnational permet de proposer des jackpots bien supérieurs à ceux des loteries nationales, mais réduit aussi considérablement les probabilités de gagner. Le jeu fonctionne avec quatre devises différentes : l'euro, la livre sterling, le franc suisse et le franc pacifique, reflet de la diversité des marchés impliqués dans cette loterie à grande échelle.
- Ne jetez pas votre ticket Euromillions avant d'avoir tout vérifié
Vous débutez avec l'Euromillions ? Pensez à vérifier le code My Million inscrit sur votre ticket avant de le jeter. Ce code, composé de deux lettres et sept chiffres, est généré automatiquement par un ordinateur et remis à tout acheteur d'une grille. Il est distinct de la combinaison principale et constitue une seconde chance de gagner. Par ailleurs, la Française des Jeux rappelle sa plus grande prudence face aux arnaques : elle "ne demandera jamais d'argent pour vos gains". Usurpation d'identité, e-mails malveillants ou sites frauduleux font partie des escroqueries les plus fréquentes.
21:18 - Jouer à l'Euromillions sans se déplacer, c'est possible
Impossible de rejoindre un point de vente avant la fermeture ? Pas de panique. Il est tout à fait possible de participer au tirage de l'Euromillions directement en ligne, via le site de la Française des Jeux ou son application FDJ. Une option particulièrement utile pour les retardataires qui se retrouveraient devant un point de vente fermé à 20h. De quoi tenter sa chance sans contrainte de déplacement, depuis son téléphone ou son ordinateur, en quelques clics seulement.
- Qui remporte le plus de jackpots à l'Euromillions ?
Le Royaume-Uni domine le classement des gagnants de premier rang à l'Euromillions avec 137 victoires au jackpot. La France suit de près avec 134 gagnants, devant l'Espagne et ses 124 lauréats. Le Portugal totalise 86 gagnants, la Belgique 48, la Suisse 26, l'Autriche et l'Irlande 21 chacun. Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 gagnants de jackpot. Une répartition qui reflète à la fois la taille des marchés et l'ancienneté de la participation de chaque pays à cette loterie transnationale.
- Un millionnaire français à chaque tirage de l'Euromillions
À chaque tirage de l'Euromillions, un code My Million est systématiquement tiré au sort, désignant un nouveau millionnaire en France. Cela signifie que tous les mardis et vendredis, jours des tirages, un joueur français remporte automatiquement un million d'euros, indépendamment des résultats du jackpot principal. Ce tirage spécifique est réservé à la France, bien que l'Euromillions concerne une dizaine de pays participants. Une particularité nationale qui garantit, semaine après semaine, deux nouveaux millionnaires français grâce à ce mécanisme propre au marché hexagonal.
21:00 - Les records de gains à l'Euromillions en France
En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont remporté la somme record de 250 millions à l'Euromillions. C'était, selon les informations rapportées, "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions en décembre 2020, et un couple alsacien avait remporté 178 millions en novembre 2025. Les jackpots de l'Euromillions peuvent ainsi osciller entre 17 et 250 millions, selon les tirages du mardi et du vendredi.
- Comment jouer à l'Euromillions et maximiser ses chances ?
Pour participer au tirage de l'Euromillions, le principe est simple : choisir 5 numéros parmi 50 et 2 numéros étoile parmi 12 pour remplir une grille, au tarif de 2,50 euros. Les joueurs peuvent également opter pour des grilles multiples ou des packs Multichances FDJ pour jouer en groupe. Des abonnements permettent de participer sur plusieurs semaines, voire de manière illimitée. Pour maximiser ses gains sur certains rangs intermédiaires, l'option Etoile +, disponible pour un euro supplémentaire, multiplie les gains en cas de combinaison partiellement gagnante.
- Comment le tirage de l'Euromillions est-il diffusé en France ?
Depuis ses débuts en France, le tirage de l'Euromillions a connu plusieurs maisons. TF1 en assure la diffusion depuis 2004, avec une parenthèse entre janvier 2011 et décembre 2013, période pendant laquelle France 2 avait pris le relais. Depuis janvier 2014, TF1 a regagné l'antenne après avoir remporté l'appel d'offres de la Française des Jeux. Plusieurs animateurs se succèdent à la présentation, parmi lesquels Jean-Pierre Foucault, Marion Jollès, Karine Ferri et Emma Cubaynes.
- Quelle est la probabilité de gagner à l'Euromillions ?
Jouer à l'Euromillions, c'est affronter des probabilités vertigineuses. Pour décrocher le jackpot, il faut trouver 5 numéros parmi 50 et 2 étoiles parmi 12, soit plus de 139 millions de combinaisons possibles. Le nombre d'étoiles a évolué au fil des années — 9 à l'origine, 11 à partir de 2011, puis 12 depuis septembre 2016 — réduisant progressivement les chances de jackpot, passées d'environ 1 sur 76 millions à 1 sur 140 millions. Tous rangs confondus, la probabilité de remporter un gain, quel qu'il soit, est d'environ 1 chance sur 13.
- Gare aux fraudeurs à l'Euromillions
En juin 2007, un couple propriétaire d'un bureau de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé deux tickets gagnants à un joueur régulier en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un complice. C'est grâce à plusieurs signaux d'alerte — les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger — qu'une enquête judiciaire a pu être déclenchée.
20:30 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ?
Décrocher un gain à l'Euromillions, c'est bien. Savoir comment le récupérer, c'est mieux. Pour les gains inférieurs à 30 000 euros, le remboursement s'effectue directement en point de vente, sur présentation du reçu. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, que l'on ait joué en ligne ou en boutique, il convient de contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60. Par ailleurs, pour remporter quoi que ce soit, il suffit de trouver au minimum deux numéros, sans étoile.
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