Tirage du Loto : le résultat du mercredi 9 septembre 2026 dévoilé [EN DIRECT]

Le tirage du Loto du mercredi 9 septembre 2026 et sa cagnotte de 5 millions ont attiré les joueurs ; le résultat est désormais à suivre en direct.
Ce mercredi 9 septembre 2026, la Française des Jeux propose un nouveau tirage du Loto avec une cagnotte de 5 millions à la clé. Les amateurs de jeux de hasard sont invités à tenter leur chance avant la clôture des jeux, en validant leur grille en ligne sur fdj.fr ou dans un point de vente agréé. Le résultat du Loto de ce soir est à suivre en direct ci-dessous, dès sa publication officielle par la FDJ.
Pour participer au tirage du Loto, chaque joueur choisit cinq numéros entre 1 et 49, auxquels s'ajoute un numéro chance allant de 1 à 10. La mise de base est fixée à 2,20 euros pour une grille simple. Le Loto propose trois rendez-vous hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le samedi, offrant aux joueurs des occasions répétées de tenter leur chance.
Un jackpot à 5 millions pour ce tirage du Loto, que valent vraiment vos chances de le décrocher ?
Derrière l'attrait du Loto se cache une réalité mathématique que peu de joueurs mesurent pleinement. Empocher le jackpot implique de trouver simultanément les cinq bons numéros et le numéro chance exact, une probabilité voisine de 1 sur 19 millions. C'est pourtant cette équation presque impossible qui, semaine après semaine, maintient intacte la fascination de millions de Français pour le tirage du Loto.
Le système de gains du Loto ne se limite pas au seul jackpot, ce qui contribue largement à sa popularité durable. Plusieurs rangs de récompenses permettent de percevoir un gain même en n'ayant deviné qu'une partie de la combinaison gagnante, jusqu'au simple numéro chance isolé. Cette architecture à plusieurs niveaux donne à chaque tirage du Loto une dimension collective, où un grand nombre de joueurs repartent avec quelque chose, même modeste.
Le résultat du Loto ce soir peut-il changer une vie ?
Avec 5 millions en jeu, la cagnotte de ce mercredi se situe dans la fourchette haute des jackpots habituellement proposés lors des tirages du Loto de milieu de semaine. Si ce montant reste éloigné des records absolus recensés depuis 1976, il représente une somme capable de transformer radicalement le quotidien d'un lauréat. Mécaniquement, chaque tirage du Loto sans vainqueur au rang 1 alimente et gonfle la cagnotte du tirage suivant.
La FDJ rappelle que le Loto, comme tout jeu d'argent, doit être pratiqué avec mesure et discernement. Des dispositifs d'auto-exclusion et des ressources d'accompagnement sont accessibles aux joueurs qui en ressentiraient le besoin. Le jeu est strictement réservé aux personnes majeures, l'accès étant interdit aux moins de 18 ans.
Dernières mises à jour
- Le Loto Mission Nature, un tirage engagé pour la biodiversité
En 2026, le Loto Mission Nature entre dans sa quatrième édition. Ce tirage spécial, lancé en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature, est "destiné à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". Depuis 2023, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ grâce à cette initiative. Une façon originale de jouer tout en contribuant à une cause environnementale. Rappel important : le jeu est interdit aux moins de 18 ans et peut entraîner des risques d'addiction.
- Un simulateur pour estimer ses gains au Loto
La Française des Jeux met à disposition un simulateur en ligne permettant aux joueurs de calculer leurs gains potentiels. Il suffit de renseigner ses numéros cochés, son code Loto, sa participation éventuelle au 2nd tirage ainsi que le jour de tirage choisi. L'outil gère également les cas de grilles multiples ou de numéros supplémentaires. Un moyen pratique d'anticiper ses gains avant même le tirage. Rappel important : le jeu est interdit aux moins de 18 ans et peut entraîner des risques d'addiction.
- Jouer au Loto en pack MultiChances, une option pour multiplier ses chances
Pour les joueurs souhaitant maximiser leurs chances au Loto, la Française des Jeux propose le pack MultiChances en version élargie. Composé de 600 parts et autant de codes, ce pack est proposé au prix de 6,60 euros la part. En misant sur cette formule, un joueur dispose de davantage de chances de remporter un gain. Revers de la médaille : les gains éventuels devront être partagés entre les participants. Par ailleurs, l'Île-de-France s'impose comme la région la plus chanceuse, avec 88 gagnants au classement régional annuel 2025. Rappel important : le jeu est interdit aux moins de 18 ans et peut entraîner des risques d'addiction.
- En 2025, le Loto a fait un millionnaire tous les deux jours
En 2025, la Française des Jeux a enregistré un rythme inédit : un nouveau millionnaire créé tous les deux jours, pour un total annuel de 189 grands gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros. Le Loto reste le premier pourvoyeur de ces fortunes, devant l'EuroMillions, le Keno ou EuroDreams. Quelques heureux gagnants ont également décroché le million via les jeux à gratter Millionnaire et Mission Patrimoine 2025. Rappel important : le jeu est interdit aux moins de 18 ans et peut entraîner des risques d'addiction.
- Quelles chances de gagner au Loto ?
Décrocher le jackpot du Loto relève de l'exploit : un joueur ne dispose que d'une chance sur 19 068 840 en jouant une grille classique. À titre de comparaison, il a davantage de chances d'être touché par un astéroïde (une sur 720 000) ou d'avoir un enfant astronaute (une sur 12 millions). En 2026, six Super Loto et deux Grands Loto sont programmés, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros pour ces derniers. Pour les tirages spéciaux, la Française des Jeux propose au minimum 13 millions d'euros. Rappel important : le jeu est interdit aux moins de 18 ans et peut entraîner des risques d'addiction.
- Les numéros les moins tirés au Loto
Depuis le 4 février 2020, le numéro 43 est celui qui est sorti le moins souvent au Loto, avec seulement 8,05 % de sorties et 89 apparitions au total. Sa dernière sortie remonte au 8 juin 2026. Derrière lui, le 33 affiche 8,42 % de sorties pour 93 tirages, tandis que le 14 et le 1 sont sortis chacun 96 fois. Le 11 complète ce classement avec 101 sorties. Attention toutefois : il s'agit uniquement de statistiques historiques, et non d'indicateurs de probabilités futures. Rappel important : le jeu est interdit aux moins de 18 ans et peut entraîner des risques d'addiction.
- La sécurité des tirages du Loto garantie par des mesures strictes
Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. Les boules sont également contrôlées deux fois par an par un organisme extérieur, garantissant l'intégrité de chaque tirage. Par ailleurs, toutes les combinaisons ont exactement la même probabilité d'être tirées : une combinaison comme 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6, par exemple, a autant de chances de sortir que n'importe quelle autre. Rappel important : le jeu est interdit aux moins de 18 ans et peut entraîner des risques d'addiction. En cas de difficulté, composez le 09 74 75 13 13.
- Le Loto remonte au XVIe siècle en Italie
Héritier de la Loterie nationale née en 1933, le Loto puise ses origines bien plus loin dans le temps : c'est en Italie, au XVIe siècle, que ce jeu de hasard voit le jour. Officialisé sous sa forme moderne par le gouvernement Chirac, le premier tirage a eu lieu en 1976. Depuis près de cinquante ans, des millions de Français ont vu leur quotidien bouleversé en décrochant le jackpot et en devenant millionnaires. Rappel important : le jeu est interdit aux moins de 18 ans et peut entraîner des risques d'addiction.
- Les gains non réclamés au Loto reversés à l'État
Chaque année, des millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs heureux gagnants, souvent à cause d'un ticket perdu ou simplement oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces gains sont officiellement considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Quant aux jackpots non réclamés, ils peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou utilisés lors d'opérations spéciales organisées par la Française des Jeux. Rappel important : le jeu est interdit aux moins de 18 ans et peut entraîner des risques d'addiction.
- Le jackpot du Loto de 4 millions d'euros n'a pas trouvé preneur
La combinaison gagnante du dernier tirage du Loto était le 13-18-2-21-36, avec le numéro chance 3. Mauvaise nouvelle pour les joueurs : le jackpot de 4 000 000 euros n'a pas été remporté. Aucun joueur n'a donc décroché la mise lors de ce tirage. La bonne nouvelle, c'est qu'un nouveau jackpot est d'ores et déjà mis en jeu : 5 millions d'euros seront à gagner lors du prochain tirage, prévu le mercredi 9 septembre 2026. LES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX : PERTES D'ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION...
- Le pack MultiChances du Loto pour multiplier ses chances
Pour ceux qui souhaitent maximiser leurs chances au Loto, la Française des Jeux propose le pack MultiChances, une option disponible uniquement sur le site FDJ ou son application. Ce pack se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros, avec des parts à 4,40 euros. Il existe également une version à 600 parts, à 6,60 euros la part, offrant davantage de chances de gagner. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Rappel important : le jeu est interdit aux moins de 18 ans et peut entraîner des risques d'addiction.
- Qui sont les régions les plus chanceuses au Loto ?
L'Île-de-France s'impose comme la région la plus chanceuse au Loto avec 88 gagnants recensés en 2025, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). À noter que les joueurs en ligne sur FDJ.fr constituent également une part significative des heureux élus, avec 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains enregistrés sur l'année. Ces chiffres illustrent la diversité des profils de joueurs, qu'ils parient depuis chez eux ou en point de vente. Rappel important : le jeu est interdit aux moins de 18 ans et peut entraîner des risques d'addiction.
- Le Loto s'engage pour la biodiversité
Depuis 2023, le Loto s'associe à une cause environnementale avec son offre Mission Nature, "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". Lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB), cette initiative en est en 2026 à sa quatrième édition, organisée à l'occasion de la Fête de la Nature. Depuis ses débuts, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ. Rappel important : le jeu est interdit aux moins de 18 ans et peut entraîner des risques d'addiction.
- Le Loto a aussi ses grands moments historiques
Le 6 juin 2011, c'est à Sarcelles, dans le Val-d'Oise, qu'un joueur a décroché 24 millions d'euros, l'un des plus gros jackpots de l'histoire du Loto. Trois ans plus tard, le 19 mai 2014, un couple résidant à Libourne remportait 23 millions d'euros, complétant ainsi le top 5 des gains les plus importants jamais enregistrés. Ces records rappellent que chaque combinaison, aussi "logique" ou "aléatoire" qu'elle paraisse, a exactement la même probabilité d'être tirée. Rappel important : le jeu est interdit aux moins de 18 ans et peut entraîner des risques d'addiction.
- Comment récupérer ses gains au Loto ?
Bonne nouvelle pour les joueurs du Loto ayant acheté leur grille chez un commerçant partenaire : les gains inférieurs à 30 000 euros peuvent être retirés directement en point de vente. Pour des montants compris entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, un accompagnement personnalisé est proposé par le service Relations Gagnants. Rappel important : le Loto est strictement réservé aux personnes majeures et peut comporter des risques d'addiction. Un service d'aide est disponible au 09 74 75 13 13.
- Comment fonctionne la cagnotte du Loto ?
Au Loto, le jackpot démarre à un minimum de 2 millions d'euros. Lorsqu'il n'est pas remporté, il repart automatiquement pour le tirage suivant, avec une augmentation d'un million d'euros à chaque fois. La cagnotte moyenne remportée s'établit autour de 5 millions d'euros. Pour tenter sa chance, une grille classique de cinq chiffres et un numéro Chance coûte 4,40 euros, et 6 euros pour un Super Loto. Il est aussi possible d'opter pour le pack MultiChances, composé de 600 parts à 6,60 euros chacune, offrant davantage de chances de gagner, mais les gains sont alors partagés entre les participants.
- Le Loto a produit ses plus grands millionnaires en France
Le Loto figure parmi les premiers pourvoyeurs de millionnaires en France, aux côtés de l'EuroMillions, du Keno et d'EuroDreams. Le record absolu du jackpot au Loto a été atteint le 4 décembre 2021 : un joueur d'Orgères a empoché 30 millions d'euros. Cette même année, le 11 septembre, 26 millions d'euros avaient été remportés par un participant ayant joué sur Internet. Le troisième plus gros gain de l'histoire du jeu s'élève à 25 millions d'euros, décroché à Paris le 5 décembre 2022. Rappel important : le jeu est interdit aux moins de 18 ans et peut entraîner des risques d'addiction. Un service d'aide est disponible au 09 74 75 13 13.
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