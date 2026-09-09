Tirage du Loto : le résultat du mercredi 9 septembre 2026 dévoilé [EN DIRECT]

Tirage du Loto : le résultat du mercredi 9 septembre 2026 dévoilé [EN DIRECT]
La Rédaction

Le tirage du Loto du mercredi 9 septembre 2026 et sa cagnotte de 5 millions ont attiré les joueurs ; le résultat est désormais à suivre en direct.

Ce mercredi 9 septembre 2026, la Française des Jeux propose un nouveau tirage du Loto avec une cagnotte de 5 millions à la clé. Les amateurs de jeux de hasard sont invités à tenter leur chance avant la clôture des jeux, en validant leur grille en ligne sur fdj.fr ou dans un point de vente agréé. Le résultat du Loto de ce soir est à suivre en direct ci-dessous, dès sa publication officielle par la FDJ.

 

Pour participer au tirage du Loto, chaque joueur choisit cinq numéros entre 1 et 49, auxquels s'ajoute un numéro chance allant de 1 à 10. La mise de base est fixée à 2,20 euros pour une grille simple. Le Loto propose trois rendez-vous hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le samedi, offrant aux joueurs des occasions répétées de tenter leur chance.

Un jackpot à 5 millions pour ce tirage du Loto, que valent vraiment vos chances de le décrocher ?

Derrière l'attrait du Loto se cache une réalité mathématique que peu de joueurs mesurent pleinement. Empocher le jackpot implique de trouver simultanément les cinq bons numéros et le numéro chance exact, une probabilité voisine de 1 sur 19 millions. C'est pourtant cette équation presque impossible qui, semaine après semaine, maintient intacte la fascination de millions de Français pour le tirage du Loto.

Le système de gains du Loto ne se limite pas au seul jackpot, ce qui contribue largement à sa popularité durable. Plusieurs rangs de récompenses permettent de percevoir un gain même en n'ayant deviné qu'une partie de la combinaison gagnante, jusqu'au simple numéro chance isolé. Cette architecture à plusieurs niveaux donne à chaque tirage du Loto une dimension collective, où un grand nombre de joueurs repartent avec quelque chose, même modeste.

Le résultat du Loto ce soir peut-il changer une vie ?

Avec 5 millions en jeu, la cagnotte de ce mercredi se situe dans la fourchette haute des jackpots habituellement proposés lors des tirages du Loto de milieu de semaine. Si ce montant reste éloigné des records absolus recensés depuis 1976, il représente une somme capable de transformer radicalement le quotidien d'un lauréat. Mécaniquement, chaque tirage du Loto sans vainqueur au rang 1 alimente et gonfle la cagnotte du tirage suivant.

La FDJ rappelle que le Loto, comme tout jeu d'argent, doit être pratiqué avec mesure et discernement. Des dispositifs d'auto-exclusion et des ressources d'accompagnement sont accessibles aux joueurs qui en ressentiraient le besoin. Le jeu est strictement réservé aux personnes majeures, l'accès étant interdit aux moins de 18 ans.

Dernières mises à jour

- Le Loto Mission Nature, un tirage engagé pour la biodiversité

En 2026, le Loto Mission Nature entre dans sa quatrième édition. Ce tirage spécial, lancé en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature, est "destiné à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". Depuis 2023, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ grâce à cette initiative. Une façon originale de jouer tout en contribuant à une cause environnementale. Rappel important : le jeu est interdit aux moins de 18 ans et peut entraîner des risques d'addiction.

- Un simulateur pour estimer ses gains au Loto

La Française des Jeux met à disposition un simulateur en ligne permettant aux joueurs de calculer leurs gains potentiels. Il suffit de renseigner ses numéros cochés, son code Loto, sa participation éventuelle au 2nd tirage ainsi que le jour de tirage choisi. L'outil gère également les cas de grilles multiples ou de numéros supplémentaires. Un moyen pratique d'anticiper ses gains avant même le tirage. Rappel important : le jeu est interdit aux moins de 18 ans et peut entraîner des risques d'addiction.

- Jouer au Loto en pack MultiChances, une option pour multiplier ses chances

Pour les joueurs souhaitant maximiser leurs chances au Loto, la Française des Jeux propose le pack MultiChances en version élargie. Composé de 600 parts et autant de codes, ce pack est proposé au prix de 6,60 euros la part. En misant sur cette formule, un joueur dispose de davantage de chances de remporter un gain. Revers de la médaille : les gains éventuels devront être partagés entre les participants. Par ailleurs, l'Île-de-France s'impose comme la région la plus chanceuse, avec 88 gagnants au classement régional annuel 2025. Rappel important : le jeu est interdit aux moins de 18 ans et peut entraîner des risques d'addiction.

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