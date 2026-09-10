Rappels pour salmonelle : plusieurs produits de grande consommation contaminés

De nouveaux rappels de produits liés à une contamination à la salmonelle ont été lancés. Il ne faut surtout pas les consommer.

De nouveaux rappels de produits liés à une contamination à la salmonelle ont été signalés ce mercredi 9 septembre. Il concerne différents types de produits. Attention particulièrement si vous aviez envie de vous faire une planche de charcuterie-fromage.

Pour le fromage, c'est du chèvre au lait cru de la marque Gaec de Dorvan mise en vente du 2 au 5 septembre 2026 dans l'Ain qui est concerné. Le lot porte l'identification 01/09. Ce produit a été vendu directement à la ferme ou via le distributeur local Bocal. La présence de salmonelle, bactéries qui peuvent provoquer la salmonellose, a été détectée. Cette infection peut se traduire par des troubles gastro-intestinaux, de la fièvre, des maux de tête... Ces symptômes surviennent entre 6 et 72 heures après la consommation. S'ils se manifestent, il faut consulter un médecin. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les immunodéprimés et les personnes âgées sont particulièrement à risque. Pour ceux qui ne les ont pas encore mangés, il faut les jeter ou les ramener au point de vente pour remboursement.

Rappel de produits dans toute la France pour du saucisson

En parallèle, plusieurs lots de saucissons Monique Ranou font l'objet d'un rappel après détection de salmonelle. Il s'agit des produits "Saucisson sec Petites tranches - 32 tranches - 100 g". Ils ont été commercialisés dans toute la France dans des magasins Intermarché entre le 11 août et le 4 septembre. Les lots concernés ont les références 3250391251889 26212018 14/10/2026; 3250391251889 26189005 20/09/2026; 3250391251889 26203003 05/10/2026; 3250391251889 26215011 17/10/2026 et 3250391251889 26196010 28/09/2026.

Quelques rappels localisés à cause de la salmonelle sont aussi signalés par Rappel Conso. On retrouve notamment du bœuf haché à la demande de chez Auchan vendu du 1 au 8 septembre, mais uniquement chez Auchan Taverny dans le Val d'Oise. Il y a également des merguez traditionnelles vendues du 29 août au 3 septembre en vrac et distribuées par Intermarché Arques. Il faut donc être prudent, la salmonelle étant la deuxième cause la plus fréquente d'intoxication alimentaire.