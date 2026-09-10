Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 10 septembre 2026 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams de ce jeudi 10 septembre fera-t-il un rentier ? Les résultats sont révélés dans la soirée dans cet article !

Nouveau jeudi, nouveau tirage EuroDreams. Ce 10 septembre 2026, ce sont 20 000 euros par mois qui sont proposés du côté de la Française des jeux (FDJ). 20 000 euros par mois, pendant trente ans ! Une rente qui ne laisse pas de marbre, même les plus indécis. Pour participer, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre sur le site de la Française des jeux, l'application FDJ ou directement en point de vente, souvent un bureau de tabac.

Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter de parier sur le bon résultat EuroDreams. Moyennant 2,50 euros, prix d'une grille classique, un participant peut cocher six chiffres compris entre 1 et 40 et l'un des cinq numéros Dream. Attention, la grille doit être validée avant 20h15. Tous les résultats EuroDreams sont à retrouver ci-dessous dès qu'ils sont connus, soit pas avant 20h30 :

D'autres gains à l'EuroDreams et d'autres beaux tirages en vue !

Le saviez-vous ? Si le gain maximal s'élève à 20 000 euros par mois pendant trente ans, il est aussi possible de remporter 2 000 euros par mois pendant cinq ans, ainsi que des gains plus modestes de quelques dizaines, voire centaines d'euros. À noter que l'an passé, la FDJ et ses consœurs avaient exceptionnellement mis en jeu en fin d'année un jackpot de 30 000 euros par mois pendant trente ans. Après plusieurs mois et de nombreux tirages EuroDreams lors desquels personne ne trouvait le résultat gagnant, il avait toutefois fini par trouver preneur.

Prochainement, pas de super jackpot EuroDreams en vue. En revanche, ce vendredi 11 septembre, le tirage Euromillions proposera 111 millions d'euros à qui trouvera les résultats. Mais surtout, vendredi 18 septembre, sera organisé le tirage Loto Mission Patrimoine. Pour 3 euros au lieu de 2,20 euros la grille classique, les joueurs pourront espérer remporter au minimum 13 millions d'euros. À noter qu'exceptionnellement ce ne seront pas 10 mais 50 codes LOTO qui seront tirés au sort. Il est dès à présent possible de tenter sa chance !