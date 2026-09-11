Euromillions : découvrez le résultat du tirage du vendredi 11 septembre 2026
Le résultat du tirage Euromillions du vendredi 11 septembre 2026 est très attendu, avec un jackpot exceptionnel de 111 millions d'euros à la clé pour les joueurs.
L'Euromillions de ce vendredi 11 septembre 2026 promet une soirée particulièrement palpitante pour les amateurs de jeux de tirage. La Française des Jeux met en effet en jeu un jackpot de 111 millions d'euros pour l'Euromillions de ce soir, une cagnotte capable de bouleverser la vie de son heureux gagnant. Le résultat de l'Euromillions aujourd'hui est à découvrir dès sa publication par la FDJ ci-dessous.
Pour tenter de décrocher cette somme colossale, il suffit de cocher cinq numéros parmi cinquante et deux étoiles parmi douze. Le tirage de l'Euromillions de ce vendredi permettra également à un joueur français de remporter un million d'euros supplémentaire grâce au code My Million, systématiquement associé à chaque grille validée en France.
Trois gagnants de rang 2 lors du précédent tirage de l'Euromillions
Lors du dernier tirage de l'Euromillions organisé le mardi 8 septembre 2026, la combinaison gagnante était composée des numéros 13, 17, 33, 35 et 39, associés aux deux étoiles 7 et 12. Le jackpot mis en jeu, qui s'élevait alors à 98 millions d'euros, n'a pas trouvé preneur, aucun joueur n'ayant validé la grille parfaite lors de cette édition.
Trois participants sont toutefois parvenus à se hisser au rang 2 du tirage de l'Euromillions, en trouvant les cinq bons numéros ainsi qu'une des deux étoiles. C'est l'absence de vainqueur au rang 1 qui explique la nette progression du jackpot proposé pour l'Euromillions de ce vendredi 11 septembre 2026, désormais porté à 111 millions d'euros.
Un taux de redistribution particulier pour le tirage de l'Euromillions
L'Euromillions se distingue par un taux de redistribution aux joueurs (TRJ) de 50 %, le plus bas des jeux de tirage proposés par la Française des Jeux. À titre de comparaison, le Loto affiche un TRJ de 50,5 % et le Keno grimpe à 57,5 %. Concrètement, sur une grille vendue 2,50 euros, seul 1,25 euro alimente réellement les lots distribués aux participants.
Le jeu annexe My Million, associé à l'Euromillions, présente quant à lui un taux de redistribution encore plus faible, oscillant entre 25 et 50 %. Sa particularité tient au fait que ce taux diminue à mesure que le nombre de joueurs augmente, une mécanique propre à ce tirage complémentaire qui garantit néanmoins un gagnant français à chaque édition.
Côté diffusion télévisée, le résultat de l'Euromillions est retransmis sur TF1, qui a assuré sa présentation entre 2004 et 2010 avant de céder la place à France 2 de janvier 2011 à décembre 2013. Depuis janvier 2014, la chaîne privée a repris la main après avoir remporté l'appel d'offres lancé par la Française des Jeux.
Plusieurs animateurs se relaient à l'antenne pour dévoiler la combinaison gagnante et faire vivre le suspense aux téléspectateurs. Jean-Pierre Foucault, Marion Jollès, Karine Ferri ou encore Emma Cubaynes figurent parmi les visages associés à la présentation du tirage de l'Euromillions sur la chaîne.
- Un scandale autour des profils gagnants de l'Euromillions en Belgique
Le journal belge Sud Presse a révélé que la Loterie nationale fabriquait elle-même les profils des gagnants d'EuroMillions pour les rendre moins identifiables. Une gagnante âgée de Blankenberge avait ainsi été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de composer ces profils fictifs, une pratique formellement niée par les directeurs de la loterie. Par ailleurs, il existe exactement 139 838 160 combinaisons possibles à l'Euromillions, offrant à chaque joueur une chance sur 139 838 160 de décrocher le jackpot avec une seule grille.
- Le My Million, un million d'euros offert à chaque tirage de l'Euromillions
À chaque tirage Euromillions, un code My Million est tiré au sort parmi les grilles validées en France. Composé de deux lettres et sept chiffres, ce code est attribué automatiquement à l'achat d'une grille et permet de remporter un million d'euros sans surcoût. Il n'est pas possible de participer à l'Euromillions sans ce code, et le joueur ne peut pas le choisir lui-même. Certains joueurs français ont également décroché des gains intermédiaires notables : le 3 avril, un joueur a empoché 236 718,40 euros en trouvant cinq numéros et une étoile.
- Trois records à 250 millions d'euros pour l'Euromillions en 2025
Le jackpot maximum de l'Euromillions s'élève désormais à 250 millions d'euros, un plafond déjà atteint et remporté trois fois cette année : en Autriche le 28 mars, en Irlande le 17 juin et en France le 19 août 2025. Ce montant record a été relevé, car la cagnotte maximale était auparavant fixée à 190 millions d'euros. À l'inverse, le jackpot minimal mis en jeu après chaque victoire au premier rang s'élève à 17 millions d'euros. Les gagnants disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains, sous peine de les perdre définitivement.