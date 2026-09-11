Euromillions : découvrez le résultat du tirage du vendredi 11 septembre 2026

Le résultat du tirage Euromillions du vendredi 11 septembre 2026 est très attendu, avec un jackpot exceptionnel de 111 millions d'euros à la clé pour les joueurs.

L'Euromillions de ce vendredi 11 septembre 2026 promet une soirée particulièrement palpitante pour les amateurs de jeux de tirage. La Française des Jeux met en effet en jeu un jackpot de 111 millions d'euros pour l'Euromillions de ce soir, une cagnotte capable de bouleverser la vie de son heureux gagnant. Le résultat de l'Euromillions aujourd'hui est à découvrir dès sa publication par la FDJ ci-dessous.

Pour tenter de décrocher cette somme colossale, il suffit de cocher cinq numéros parmi cinquante et deux étoiles parmi douze. Le tirage de l'Euromillions de ce vendredi permettra également à un joueur français de remporter un million d'euros supplémentaire grâce au code My Million, systématiquement associé à chaque grille validée en France.

Trois gagnants de rang 2 lors du précédent tirage de l'Euromillions

Lors du dernier tirage de l'Euromillions organisé le mardi 8 septembre 2026, la combinaison gagnante était composée des numéros 13, 17, 33, 35 et 39, associés aux deux étoiles 7 et 12. Le jackpot mis en jeu, qui s'élevait alors à 98 millions d'euros, n'a pas trouvé preneur, aucun joueur n'ayant validé la grille parfaite lors de cette édition.

Trois participants sont toutefois parvenus à se hisser au rang 2 du tirage de l'Euromillions, en trouvant les cinq bons numéros ainsi qu'une des deux étoiles. C'est l'absence de vainqueur au rang 1 qui explique la nette progression du jackpot proposé pour l'Euromillions de ce vendredi 11 septembre 2026, désormais porté à 111 millions d'euros.

Un taux de redistribution particulier pour le tirage de l'Euromillions

L'Euromillions se distingue par un taux de redistribution aux joueurs (TRJ) de 50 %, le plus bas des jeux de tirage proposés par la Française des Jeux. À titre de comparaison, le Loto affiche un TRJ de 50,5 % et le Keno grimpe à 57,5 %. Concrètement, sur une grille vendue 2,50 euros, seul 1,25 euro alimente réellement les lots distribués aux participants.

Le jeu annexe My Million, associé à l'Euromillions, présente quant à lui un taux de redistribution encore plus faible, oscillant entre 25 et 50 %. Sa particularité tient au fait que ce taux diminue à mesure que le nombre de joueurs augmente, une mécanique propre à ce tirage complémentaire qui garantit néanmoins un gagnant français à chaque édition.

Côté diffusion télévisée, le résultat de l'Euromillions est retransmis sur TF1, qui a assuré sa présentation entre 2004 et 2010 avant de céder la place à France 2 de janvier 2011 à décembre 2013. Depuis janvier 2014, la chaîne privée a repris la main après avoir remporté l'appel d'offres lancé par la Française des Jeux.

Plusieurs animateurs se relaient à l'antenne pour dévoiler la combinaison gagnante et faire vivre le suspense aux téléspectateurs. Jean-Pierre Foucault, Marion Jollès, Karine Ferri ou encore Emma Cubaynes figurent parmi les visages associés à la présentation du tirage de l'Euromillions sur la chaîne.

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