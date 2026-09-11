Euromillions : résultat du tirage du vendredi 11 septembre 2026, tous les numéros [EN LIGNE]

Pour participer au tirage de l'Euromillions, les joueurs doivent impérativement valider leur grille avant 20h15, que ce soit en point de vente ou en ligne. Au-delà de cette heure, toute grille présentée est considérée comme non valide pour le tirage en cours. Le code My Million est ensuite dévoilé aux alentours de 20h30-45, pendant ou peu après le journal de 20 heures de TF1. La combinaison gagnante de l'Euromillions est révélée dans la foulée. La répartition détaillée des gains est quant à elle publiée plus tard dans la soirée par la Française des Jeux.

Pour tenter de remporter le jackpot de l'Euromillions, les joueurs doivent cocher cinq numéros parmi cinquante et deux étoiles parmi douze. Mais cette combinaison n'a pas toujours été la même. À l'origine, le jeu ne comptait que neuf étoiles. Leur nombre est passé à onze en mai 2011, puis à douze en septembre 2016. Ces ajustements successifs ont eu un impact direct sur les chances de gagner : la probabilité de décrocher le jackpot est passée d'environ une chance sur 76 millions à une chance sur 140 millions.

Grâce au code MyMillion, attribué automatiquement à chaque grille validée en France, un joueur français remporte un million d'euros à chaque tirage, le mardi comme le vendredi. Ce dispositif, propre à l'Hexagone, vient s'ajouter aux gains classiques de l'Euromillions. Depuis le début de l'année 2026, pas moins de 20 millionnaires avaient déjà été créés au début du printemps. Les gagnants proviennent de toutes les régions : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM.

21:42 - À l'Euromillions, un ticket sur douze gagnant en moyenne La Française des Jeux le rappelle : en moyenne, un ticket sur douze remporte un gain à l'Euromillions. Ce chiffre s'explique par la structure même du jeu, qui distribue de nombreux lots dès lors que seulement quelques numéros de la combinaison sont trouvés. Les gains ne se limitent donc pas au jackpot. Pour cette raison, il est vivement recommandé de vérifier soigneusement ses résultats après chaque tirage. Avec deux tirages hebdomadaires, le mardi et le vendredi, les occasions de vérifier ses grilles sont régulières.

21:36 - À l'Euromillions, des démarches bien précises pour récupérer ses gains Remporter un lot à l'Euromillions ne signifie pas toujours encaisser son argent immédiatement au bureau de tabac. Pour les gains inférieurs à 30 000 euros, le reçu suffit pour être payé directement en point de vente. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut "se rendre dans un centre de paiement FDJ". Au-delà de 500 000 euros, que l'on ait joué en ligne ou en boutique, les heureux gagnants doivent contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60. Une procédure encadrée, quel que soit le montant remporté.

21:30 - À l'Euromillions, des records de gains qui font rêver les joueurs français Depuis que le plafond de la cagnotte a été relevé à 250 millions d'euros en février 2020, les jackpots records se multiplient. En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont remporté cette somme record, "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions d'euros en 2021, et un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions d'euros en décembre 2020. Plus récemment, un couple alsacien a remporté 178 millions d'euros en novembre 2025.

21:24 - À l'Euromillions, soixante jours pour réclamer ses gains Les gagnants de l'Euromillions ne disposent pas d'un délai illimité pour toucher leurs gains. Une fois le tirage passé, ils ont exactement soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ. Ce délai court "à compter de la date du dernier tirage ou évènement auquel le reçu a participé", et non nécessairement à partir du tirage gagnant lui-même. Passé cette échéance, les sommes non réclamées sont définitivement perdues. Un détail à ne surtout pas négliger, quelle que soit la somme remportée, qu'il s'agisse de quelques euros ou d'un jackpot de plusieurs millions.

21:18 - À l'Euromillions, une chance sur près de 140 millions de décrocher le jackpot Les statistiques officielles de la Française des Jeux sont sans appel : la probabilité de remporter le jackpot de l'Euromillions est d'une sur 139 838 160. Un chiffre vertigineux, mais qui ne décourage pas les joueurs. À l'autre extrémité du tableau des gains, la probabilité de toucher le rang le plus bas, en trouvant deux numéros sans étoile, atteint environ une sur vingt-deux. Les petits gains restent donc relativement fréquents, avec deux occasions par semaine, chaque mardi et chaque vendredi, pour tenter sa chance.

21:12 - À l'Euromillions, TF1 assure la diffusion du tirage depuis 2014 Depuis janvier 2014, TF1 diffuse le tirage de l'Euromillions après avoir remporté l'appel d'offres de la Française des Jeux. Ce n'est pas la première fois que la chaîne s'y colle : elle assurait déjà cette mission de 2004 à 2010, avant que France 2 ne prenne le relais de janvier 2011 à décembre 2013. Plusieurs animateurs se partagent la présentation, parmi lesquels Jean-Pierre Foucault, Marion Jollès, Karine Ferri et Emma Cubaynes. Une émission suivie par des millions de téléspectateurs, espérant chaque semaine décrocher le jackpot.

21:06 - À l'Euromillions, plusieurs stratégies pour choisir ses numéros Aucune méthode scientifique ne permet de prédire les résultats de l'Euromillions : le hasard reste le seul maître du jeu. Pour autant, les joueurs adoptent des approches très variées. Certains misent sur des chiffres personnels, comme une date de naissance ou un numéro fétiche. D'autres préfèrent consulter les statistiques de sorties disponibles sur le site de la FDJ. Pour ceux qui ne souhaitent pas choisir eux-mêmes, l'option "flash" génère automatiquement une combinaison aléatoire. Une alternative populaire, simple et rapide, pour participer au tirage sans se creuser la tête.

21:00 - À l'Euromillions, les horaires à connaître avant de jouer Pour tenter sa chance à l'Euromillions, mieux vaut ne pas traîner. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 précises pour valider leur grille, en point de vente physique ou en ligne. Passé ce délai, il faudra attendre le prochain tirage. Le tirage lui-même débute généralement à 20h20, et les résultats sont disponibles aux alentours de 20h50, une fois la combinaison officiellement validée. Des horaires fixes, identiques chaque semaine, à intégrer pour ne pas manquer sa chance de concourir au jackpot.

20:54 - À l'euromillions, jusqu'où peut grimper le jackpot ? Le jackpot de l'Euromillions démarre à 17 millions d'euros minimum et grimpe à chaque tirage sans gagnant, jusqu'à atteindre un plafond de 250 millions d'euros. C'est précisément cette somme record qu'ont emporté cinq amis d'Île-de-France en août 2025, "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, et un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020. Des cagnottes vertigineuses qui expliquent en partie l'engouement croissant pour ce jeu européen.

20:48 - À l'Euromillions, les gains ne sont pas imposés comme un revenu En France, les gains remportés à l'Euromillions ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu : la fiscalité est prélevée en amont, via la part des mises non redistribuée. Un avantage non négligeable pour les heureux gagnants. Attention cependant si l'envie de partager la somme avec des proches se fait sentir : l'administration fiscale considère ce partage comme un don manuel, potentiellement lourdement taxé. Exception notable : en cas de paris collectifs, la jurisprudence reconnaît le "mandat réciproque de percevoir le gain éventuel", ce qui permet un partage légal entre co-joueurs.

20:42 - À l'Euromillions, ne jetez pas votre ticket avant de vérifier le code MyMillion Vous venez d'acheter une grille Euromillions ? Conservez précieusement votre ticket. En dehors du jackpot principal, chaque grille est accompagnée d'un code MyMillion composé de deux lettres et sept chiffres, attribué automatiquement par ordinateur. Le joueur ne peut pas le choisir lui-même. Ce code constitue une seconde chance de gagner, distincte de la combinaison de numéros. Par ailleurs, si vous avez joué en ligne, vos éventuels gains sont directement crédités sur votre compte. En point de vente, le retrait dépend du montant remporté lors du tirage du mardi 21 avril 2026.

20:36 - À l'Euromillions, les numéros "chauds" ou "froids" n'ont aucun pouvoir prédictif Les statistiques fascinent les amateurs de l'Euromillions, mais elles ne prédisent rien. La FDJ le rappelle clairement : chaque boule a strictement la même probabilité d'être tirée, soit 1 chance sur 50 pour les numéros et 1 chance sur 12 pour les étoiles. Les numéros dits "chauds", fréquemment sortis, ou "froids", rarement tirés, n'offrent aucun avantage réel. Certains joueurs évitent les numéros peu tirés, d'autres, adeptes de la "loi de l'équilibre", pensent au contraire qu'ils sont sur le point de sortir. Le hasard reste total.

20:30 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ? Décrocher un gain à l'Euromillions, c'est bien. Savoir comment le récupérer, c'est essentiel. En point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros peuvent être retirés directement sur place, reçu en main. Entre 30 000 et 500 000 euros, "il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ". Au-delà de 500 000 euros, que la grille ait été achetée en ligne ou en boutique, le gagnant doit contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60. Des démarches distinctes selon l'ampleur du gain.

20:24 - Un chiffre d'affaires en forte hausse pour l'Euromillions Le succès de l'Euromillions se mesure aussi en chiffres : le chiffre d'affaires total du jeu est passé de 1,5 milliard d'euros en 2004 à 6,6 milliards en 2013, pour atteindre 15,8 milliards en 2018. En France, dès 2006, l'Euromillions représentait déjà près de 10 % du chiffre d'affaires de la Française des Jeux. Un engouement directement lié au montant des cagnottes annoncées : plus le jackpot est élevé, plus le taux de participation grimpe.

20:18 - Un scandale autour des profils gagnants de l'Euromillions en Belgique Le journal belge Sud Presse a révélé que la Loterie nationale fabriquait elle-même les profils des gagnants d'EuroMillions pour les rendre moins identifiables. Une gagnante âgée de Blankenberge avait ainsi été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de composer ces profils fictifs, une pratique formellement niée par les directeurs de la loterie. Par ailleurs, il existe exactement 139 838 160 combinaisons possibles à l'Euromillions, offrant à chaque joueur une chance sur 139 838 160 de décrocher le jackpot avec une seule grille.

20:12 - Le My Million, un million d'euros offert à chaque tirage de l'Euromillions À chaque tirage Euromillions, un code My Million est tiré au sort parmi les grilles validées en France. Composé de deux lettres et sept chiffres, ce code est attribué automatiquement à l'achat d'une grille et permet de remporter un million d'euros sans surcoût. Il n'est pas possible de participer à l'Euromillions sans ce code, et le joueur ne peut pas le choisir lui-même. Certains joueurs français ont également décroché des gains intermédiaires notables : le 3 avril, un joueur a empoché 236 718,40 euros en trouvant cinq numéros et une étoile.