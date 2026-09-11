Euromillions : résultat du tirage du vendredi 11 septembre 2026, tous les numéros [EN LIGNE]

Euromillions : résultat du tirage du vendredi 11 septembre 2026, tous les numéros [EN LIGNE]
La Rédaction

Le vendredi 11 septembre 2026, le résultat de l'Euromillions est tombé et un seul joueur a décroché le jackpot de 111 millions lors de ce tirage exceptionnel.

Ce vendredi 11 septembre 2026, la Française des Jeux proposait aux joueurs une cagnotte exceptionnelle de 111 millions à l'Euromillions. Le résultat du tirage de l'Euromillions est désormais disponible ci-dessous, publié officiellement par la FDJ. Une soirée que les amateurs de grands jackpots attendaient avec impatience, au vu du niveau rarement atteint de la mise en jeu.

 

Le tirage de l'Euromillions a souri à un heureux gagnant ce soir : la combinaison 1-7-15-39-50 assortie des étoiles 1 et 11 a permis à un seul joueur de s'approprier l'intégralité du jackpot de 111 millions. Le résultat de l'Euromillions confirme ainsi la fin d'une série de tirages sans vainqueur au rang 1. Les gagnants de rang 2, ceux ayant validé cinq numéros corrects accompagnés d'une seule étoile, se voient quant à eux attribuer des gains pouvant dépasser le demi-million d'euros, ouvrant droit à l'accompagnement personnalisé de la FDJ via le 09 69 36 60 60.

Comment le résultat de l'Euromillions a mis fin à une ascension fulgurante du jackpot

Si la cagnotte avait atteint un tel sommet, c'est parce que le tirage du 8 septembre 2026 s'était soldé sans vainqueur au rang 1, propulsant le jackpot de 98 à 111 millions en une seule soirée. Trois joueurs avaient frôlé l'exploit ce soir-là en réussissant à cocher les cinq bons numéros, butant néanmoins sur l'une des deux étoiles. Le résultat de l'Euromillions de ce vendredi referme donc cette séquence de suspense en couronnant finalement un unique ticket gagnant.

Participer au tirage de l'Euromillions implique de sélectionner cinq numéros entre 1 et 50 et deux étoiles parmi douze, pour 2,50 euros la grille. Un point souvent méconnu des joueurs occasionnels mérite attention : avec un taux de redistribution de 50 %, l'Euromillions figure parmi les jeux les moins favorables du catalogue FDJ sur ce critère, ne retournant concrètement qu'1,25 euro par mise sous forme de gains.

Le tirage de l'Euromillions sur TF1, une diffusion ancrée dans le paysage télévisuel français

Dès 2004, le tirage de l'Euromillions a trouvé sa place sur TF1, avant de migrer trois ans sur France 2 entre janvier 2011 et décembre 2013. La chaîne privée a reconquis l'antenne en janvier 2014 à l'issue d'un appel d'offres, et n'a plus cédé cette position depuis lors. Des animateurs emblématiques comme Jean-Pierre Foucault, Karine Ferri, Marion Jollès ou Emma Cubaynes ont successivement incarné ce rendez-vous devant des millions de téléspectateurs au fil des années.

Dernières mises à jour

22:00 - À l'Euromillions, une heure limite à ne pas manquer pour jouer

Pour participer au tirage de l'Euromillions, les joueurs doivent impérativement valider leur grille avant 20h15, que ce soit en point de vente ou en ligne. Au-delà de cette heure, toute grille présentée est considérée comme non valide pour le tirage en cours. Le code My Million est ensuite dévoilé aux alentours de 20h30-45, pendant ou peu après le journal de 20 heures de TF1. La combinaison gagnante de l'Euromillions est révélée dans la foulée. La répartition détaillée des gains est quant à elle publiée plus tard dans la soirée par la Française des Jeux.

- À l'Euromillions, une probabilité de jackpot divisée par deux en dix ans

Pour tenter de remporter le jackpot de l'Euromillions, les joueurs doivent cocher cinq numéros parmi cinquante et deux étoiles parmi douze. Mais cette combinaison n'a pas toujours été la même. À l'origine, le jeu ne comptait que neuf étoiles. Leur nombre est passé à onze en mai 2011, puis à douze en septembre 2016. Ces ajustements successifs ont eu un impact direct sur les chances de gagner : la probabilité de décrocher le jackpot est passée d'environ une chance sur 76 millions à une chance sur 140 millions.

- À l'Euromillions, un nouveau millionnaire français garanti à chaque tirage

Grâce au code MyMillion, attribué automatiquement à chaque grille validée en France, un joueur français remporte un million d'euros à chaque tirage, le mardi comme le vendredi. Ce dispositif, propre à l'Hexagone, vient s'ajouter aux gains classiques de l'Euromillions. Depuis le début de l'année 2026, pas moins de 20 millionnaires avaient déjà été créés au début du printemps. Les gagnants proviennent de toutes les régions : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM.

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