Les Gilets jaunes de retour le 17 octobre 2026 ? Plusieurs appels à la mobilisation lancés

La colère gronde. Sur les réseaux sociaux tourne désormais un appel au retour des Gilets jaunes. Appel à la mobilisation également repris par le communiste Fabien Roussel vendredi.

2026 vs 2018, même combat ? Alors que le prix du carburant repart à la hausse et s'accumule à l'inflation, les appels au retour des Gilets jaunes se multiplient ces derniers jours sur les réseaux sociaux, comme le constate La Voix du Nord. Il faut dire qu'en cette période de rentrée, le moral n'est déjà pas au rendez-vous et les vacances au soleil semblent bien loin. À cela s'ajoutent l'inflation, des finances publiques en berne et un taux de chômage qui repart à la hausse.

Un sondage Elabe publié jeudi 10 septembre indique que deux Français sur trois (67%) ont actuellement le sentiment que leur pouvoir d'achat a diminué ces derniers mois. La colère gronde et sur les réseaux sociaux. Certains tentent donc d'organiser la résistance. Comme en 2018, lorsque les prix des carburants avaient atteint des sommets, certains appellent à se mobiliser et plaident pour un retour des Gilets jaunes. Que ce soit sur Facebook, TikTok ou Instagram, tout un chacun est invité à ressortir son chasuble fluo le samedi 17 octobre parce que... ce sera "un samedi et c'est les vacances [scolaires], tout le monde peut être là", estime-t-on par ici.

"J'appelle les Français à se mobiliser comme en 2018 avec les Gilets jaunes"

Alors que les syndicats appellent à manifester dans la fonction publique le 29 septembre, pouvoir d'achat et modèle social en tête, la mobilisation des Gilets jaunes du 17 octobre ne semble pas avoir été lancée par une quelconque organisation, mais plutôt résulter d'un mouvement populaire. Néanmoins, vendredi 11 septembre au matin, le patron du Parti communiste, Fabien Roussel, s'est joint à l'appel, invitant à "se mobiliser sur les ronds-points" face à la hausse du coût de l'énergie, si le gouvernement ne passe pas à l'action dans les jours qui viennent.

"Si le gouvernement n'agit pas dans les jours qui viennent, j'appelle les Français à se mobiliser comme nous avons su le faire en 2018 avec les Gilets jaunes […] sur les ronds-points, devant les sous-préfectures, devant les préfectures, devant tous les lieux de pouvoir, devant l'Élysée, devant Matignon", a déclaré Fabien Roussel au micro de France 2. Il réclame au gouvernement la suppression des "certificats d'économie d'énergie qu'ils ont mis sur le litre d'essence depuis le 1er janvier, c'est 15 centimes par litre" ou encore la baisse de la TVA sur les carburants "de 20% à 5,5%". Pour l'heure, difficile toutefois de se projeter aussi loin et de concevoir l'ampleur que pourrait concrètement prendre cette mobilisation.