Loto : découvrez le résultat du tirage du samedi 12 septembre 2026

Le résultat du tirage du Loto de ce samedi 12 septembre 2026 est très attendu par les joueurs. Un jackpot de 6 millions d'euros est en jeu pour cette nouvelle soirée.

Le Loto de ce samedi 12 septembre 2026 promet d'être suivi avec attention. Après un précédent tirage sans grand gagnant, la Française des Jeux remet en jeu ce soir une cagnotte de 6 millions d'euros. Pour tenter leur chance, les joueurs ont pu valider leur grille avant la clôture des mises. Le résultat du Loto de ce soir sera à découvrir ci-dessous, dès sa publication officielle par la FDJ.

Pour rappel, lors du tirage du Loto du mercredi 9 septembre 2026, la combinaison gagnante était 20-23-3-32-38 et le numéro chance était le 9. Le jackpot de 5 millions d'euros n'a pas trouvé preneur, aucun joueur n'ayant coché les cinq bons numéros et le bon numéro chance. Une grille gagnante a néanmoins été enregistrée au rang 2. Faute de gagnant au rang 1, la cagnotte a été remise en jeu et gonfle pour atteindre 6 millions d'euros aujourd'hui.

Le tirage du Loto aux règles simples

Pour participer au Loto de ce samedi 12 septembre 2026, la marche à suivre reste identique à chaque tirage. Il faut sélectionner cinq numéros sur une grille qui en compte 49, puis choisir un numéro chance compris entre 1 et 10. Les joueurs peuvent enregistrer leur mise en point de vente ou en ligne avant l'heure limite de participation fixée par la Française des Jeux.

Le mécanisme de la cagnotte du Loto repose sur un principe simple. Lorsque le jackpot n'est pas remporté à l'issue d'un tirage, il est automatiquement remis en jeu et grimpe d'un million d'euros à chaque nouvelle édition. Le montant minimum garanti pour un jackpot du Loto est de 2 millions d'euros. En moyenne, la cagnotte finalement remportée s'élève à environ 5 millions d'euros, un chiffre qui souligne la régularité des gros gains distribués.

Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026

Le Loto ne se limite pas au seul jackpot. En 2026, ce sont 1 516 316 joueurs qui ont décroché un gain grâce au tirage du Loto. Ces gagnants se répartissent entre les heureux vainqueurs du gros lot, les joueurs ayant empoché des gains intermédiaires sur les différents rangs, et ceux ayant obtenu un simple remboursement de leur mise. Chaque semaine, plusieurs millions de Français tentent leur chance en espérant décrocher la combinaison magique.

Ce samedi soir, tous les regards seront donc tournés vers le résultat du Loto et le tirage des six numéros qui pourraient changer une vie. Avec 6 millions d'euros à la clé, la soirée s'annonce particulièrement attractive pour les amateurs du jeu. La combinaison gagnante et le numéro chance du Loto de ce samedi 12 septembre 2026 seront communiqués en direct par la Française des Jeux à l'issue du tirage.

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