Résultat du Loto : voici le tirage du samedi 12 septembre 2026 [EN LIGNE]

Au Loto, la chance n'est pas distribuée de manière uniforme sur le territoire. L'Île-de-France domine le classement régional des gagnants avec 88 heureux élus en 2025, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, soit 17,9 % des gains de l'année. Une part non négligeable qui témoigne de la montée en puissance du jeu dématérialisé parmi les adeptes du Loto.

Au Loto, tous les numéros ne se valent pas, du moins statistiquement. D'après les données de la Française des jeux, le 9 est le numéro Chance qui sort le plus souvent, avec 117 tirages à son actif. Il devance le 2 (110 sorties), le 4 (109), le 10 (107) et le 7 (106). En queue de classement, le 3 et le 5 affichent chacun seulement 96 sorties. Des écarts qui alimentent les stratégies des joueurs, même si le hasard reste le seul maître du jeu.

Le Loto a distribué des gains colossaux au fil des années. Le 6 juin 2011, un joueur de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, empochait 24 millions d'euros, l'un des plus gros jackpots jamais remportés. Quelques années plus tard, le 19 mai 2014, c'est un couple résidant à Libourne qui repartait avec 23 millions d'euros, complétant le top 5 des plus grands jackpots de l'histoire du Loto. Des gains exceptionnels qui continuent d'alimenter les rêves de millions de joueurs chaque semaine.

20:58 - En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours au Loto En 2025, la FDJ a enregistré un rythme inédit : un nouveau millionnaire créé tous les deux jours, pour un total de 189 sur l'année. La grande majorité de ces heureux gagnants, soit 87,5 % d'entre eux, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros. Le Loto est le principal jeu à l'origine de ces fortunes, devant l'Euromillions. Pour les joueurs en ligne, les gains sont automatiquement crédités sur leur compte joueur, avec un virement bancaire possible jusqu'à 500 000 euros.

20:52 - Où retirer ses gains au Loto selon le montant remporté Gagner au Loto, c'est bien. Savoir où récupérer ses gains, c'est mieux. Les joueurs ayant acheté leur grille chez un commerçant partenaire peuvent y retirer directement leurs gains, à condition que le montant soit inférieur à 30 000 euros. Au-delà de ce seuil et jusqu'à 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, un accompagnement personnalisé est proposé par le service Relations Gagnants. Des démarches à anticiper avant de valider sa grille.

20:46 - Jouer au Loto comporte des risques à connaître Avant de tenter sa chance au Loto, quelques règles essentielles sont à rappeler. Le jeu est strictement interdit aux moins de 18 ans et peut engendrer des risques d'addiction, d'isolement ou de dépenses excessives. En cas de difficulté, un service d'aide dédié est joignable au 09 74 75 13 13. Par ailleurs, les joueurs ayant acheté leur billet en point de vente disposent de 60 jours pour récupérer leurs gains. Passé ce délai, les sommes ne peuvent plus être réclamées. Un cadre à bien connaître avant de jouer.

20:40 - Au Loto, le jackpot grimpe à chaque tirage sans gagnant Lorsque personne ne remporte le jackpot du Loto, la cagnotte repart automatiquement pour le tirage suivant, augmentée d'un million d'euros. Le jackpot minimum est fixé à 2 millions d'euros, et la cagnotte moyenne remportée tourne autour de 5 millions d'euros. Une chose à savoir : toutes les combinaisons ont exactement la même probabilité d'être tirées. Une combinaison comme 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6, prise ici à titre d'exemple fictif, a autant de chances de sortir que n'importe quelle autre combinaison, aussi aléatoire soit-elle.

20:34 - Au Loto, dix codes gagnants tirés à chaque tirage À chaque tirage du Loto, dix participants sont tirés au sort et remportent chacun 20 000 euros, indépendamment de la combinaison gagnante jouée. Ce mécanisme des codes Loto offre ainsi une chance supplémentaire de gagner, sans avoir à trouver la bonne combinaison de numéros. Lors des Super Loto, le nombre de codes tirés monte exceptionnellement à 50, permettant à davantage de joueurs de repartir avec 20 000 euros chacun. Une formule qui élargit considérablement le cercle des gagnants à chaque tirage.

20:26 - Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026 En 2026, ce sont 1 516 316 joueurs qui ont remporté un gain au Loto. Entre jackpot, gains intermédiaires et simples remboursements, le tirage a récompensé de nombreux participants. L'année précédente, en 2025, les plus gros gains avaient atteint des sommets : 23 millions d'euros remportés en Gironde le 29 septembre, 20 millions en Bretagne le 15 novembre, et 19 millions en Occitanie le 26 février. Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance, espérant décrocher le jackpot.

20:20 - Le pack MultiChances du Loto pour maximiser ses chances Pour les joueurs qui souhaitent augmenter leurs chances de remporter un gain au Loto, la FDJ propose un pack MultiChances composé de 600 parts, assorti d'autant de codes Loto. Chaque part est proposée au prix de 6,60 euros. En optant pour ce pack, un joueur multiplie ses probabilités de sortir gagnant. Attention toutefois : en cas de gain, les sommes remportées sont partagées entre les détenteurs de parts. Une formule collective qui mise sur la quantité de combinaisons jouées plutôt que sur un unique ticket.

20:14 - Comment récupérer ses gains au Loto ? Vous avez remporté un gain au Loto ? Le mode de retrait dépend du montant. Pour des gains inférieurs à 30 000 euros, il est possible de se faire rembourser directement chez le commerçant partenaire où la grille a été achetée. Entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, le service Relations Gagnants propose un accompagnement personnalisé aux heureux gagnants. Des procédures adaptées selon les montants, pour garantir à chaque joueur une récupération sécurisée de ses gains.

20:08 - Au Loto, que deviennent les gains non réclamés ? Chaque année, plusieurs millions d'euros de gains au Loto ne sont jamais récupérés par leurs heureux gagnants, souvent parce que le ticket a été perdu ou oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces sommes sont considérées comme "non réclamées". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Les jackpots, quant à eux, peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou utilisés lors d'opérations spéciales. Une mécanique méconnue qui profite finalement à l'État plutôt qu'aux joueurs concernés.

20:02 - En 2025, le Loto a créé un millionnaire tous les deux jours En 2025, la FDJ a atteint un rythme remarquable : un nouveau millionnaire créé tous les deux jours, pour un total de 189 sur l'année. La grande majorité de ces heureux gagnants, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto, mais aussi via l'Euromillions. Des gains rendus possibles par des tirages dont l'intégrité est strictement encadrée : les boules officielles sont conservées dans un espace sécurisé, sous vidéosurveillance, avec accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé du coffre. Les boules font également l'objet de deux contrôles annuels par un organisme extérieur indépendant.

19:55 - Les numéros les moins tirés au Loto : le 43 en tête Depuis le 4 février 2020, le numéro 43 est celui qui sort le moins souvent au Loto, avec seulement 8,05% de sorties et 89 apparitions au total. Sa dernière sortie remonte au 8 juin 2026. Derrière lui, le 33 affiche 8,41% de sorties (93 fois), le 14 et le 1 sont sortis 96 fois chacun, et le 11 comptabilise 101 sorties. Ces données sont issues des statistiques officielles de la FDJ, mais ne constituent en aucun cas des indicateurs de probabilité pour les prochains tirages.

19:49 - En 2026, des tirages du Loto exceptionnels au programme En 2026, six Super Loto sont programmés par la Française des jeux, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, l'un en été, l'autre à Noël, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros. Pour les tirages spéciaux, la Française des jeux propose au minimum 13 millions d'euros. Un agenda chargé qui promet de belles perspectives pour les amateurs de jeux, avec des mises en jeu bien au-delà du jackpot habituel.

19:43 - ???? Au Loto, les records qui font rêver Au Loto, le jackpot peut atteindre des sommets historiques. Le record absolu reste un gain de 30 millions d'euros remporté à Orgères le 4 décembre 2021. Le deuxième plus grand jackpot a été décroché le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 se complète avec 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux.

19:37 - Le Loto Mission Nature, au service de la biodiversité En 2026, le Loto s'engage pour la planète avec son offre Loto Mission Nature, "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". Il s'agit cette année de la quatrième édition, lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature. Depuis 2023, ce sont déjà 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire qui ont bénéficié du soutien financier de la FDJ.

19:31 - Le pack MultiChances du Loto pour booster ses chances Envie de multiplier vos chances au Loto ? La FDJ propose le pack MultiChances, une option accessible uniquement sur son site ou son application mobile. Ce pack se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de gain, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une façon d'entrer collectivement dans la course au jackpot.

19:24 - Le numéro Chance qui sort le plus au Loto Au Loto, tous les numéros ne se valent pas, du moins statistiquement. D'après les données officielles de la Française des Jeux, le 9 est le numéro Chance qui sort le plus souvent, avec 117 apparitions au compteur. Il devance le 2 (110 sorties) et le 4 (109 sorties). Le 10 et le 7 complètent le top 5, avec respectivement 107 et 106 sorties. En bas du classement, le 3 et le 5 affichent seulement 96 sorties chacun. Ces chiffres restent des statistiques et ne présagent en rien des résultats à venir.