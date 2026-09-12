Résultat du Loto : voici le tirage du samedi 12 septembre 2026 [EN LIGNE]

Résultat du Loto : voici le tirage du samedi 12 septembre 2026 [EN LIGNE]
La Rédaction

Le jackpot du Loto résiste encore ! Le résultat du tirage du samedi 12 septembre 2026 est tombé sans grand gagnant, la cagnotte grimpe à 7 millions lundi.

Le résultat du tirage du Loto de ce samedi 12 septembre 2026 est désormais connu et disponible ci-dessous. La Française des Jeux proposait ce soir une cagnotte de 6 millions, constituée après plusieurs reports successifs. Les joueurs ayant validé leur grille avant la clôture des mises peuvent désormais vérifier leur combinaison.

 

La combinaison gagnante du tirage du Loto est 26-38-45-48-9, avec le numéro chance 1. Le jackpot de 6 millions n'a pas été décroché ce soir, aucun joueur ne s'étant avéré gagnant au rang 1. En revanche, quatre grilles ont décroché un gain de rang 2, tandis que la cagnotte est automatiquement reportée au prochain tirage du Loto, fixé au lundi 14 septembre 2026, avec un jackpot porté à 7 millions.

Un jackpot qui résiste encore, le Résultat du Loto relance la course aux millions

Chaque report de jackpot constitue l'un des mécanismes les plus puissants du Loto pour attirer de nouveaux participants. Plus les tirages s'enchaînent sans grand gagnant, plus la cagnotte enfle et plus l'engouement populaire s'intensifie. Avec 7 millions désormais en jeu lundi, la dynamique de report pourrait encore faire grimper les participations.

Pour tenter sa chance au tirage du Loto, chaque joueur doit sélectionner cinq numéros entre 1 et 49 ainsi qu'un numéro chance allant de 1 à 10. Une grille simple est proposée à 2,20 euros, disponible en point de vente agréé ou sur la plateforme en ligne de la FDJ. Des formules enrichies, comme la grille multiple ou le système, permettent de couvrir davantage de combinaisons pour maximiser ses chances.

Pourquoi le jackpot du Tirage du Loto reste si difficile à atteindre

La probabilité de décrocher le jackpot au Loto est établie à environ 1 chance sur 19 millions, ce qui explique la fréquence des reports. Cette rareté n'a pourtant jamais découragé les millions de Français qui participent chaque semaine, séduits par l'imprévisibilité du résultat du Loto. Le jeu est structuré en plusieurs rangs de gain, permettant à de nombreux joueurs de repartir avec un lot, même modeste, indépendamment du jackpot.

Les tirages du Loto ont lieu chaque lundi, mercredi et samedi soir, sous le contrôle d'un huissier garant de l'équité de la procédure. Les résultats officiels sont accessibles dès la soirée sur le site et l'application FDJ, ainsi que dans les points de vente partenaires. Le prochain rendez-vous est donc fixé au lundi 14 septembre 2026, avec une mise en jeu record de 7 millions.

Dernières mises à jour

- L'Île-de-France, région la plus chanceuse au Loto en 2025

Au Loto, la chance n'est pas distribuée de manière uniforme sur le territoire. L'Île-de-France domine le classement régional des gagnants avec 88 heureux élus en 2025, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, soit 17,9 % des gains de l'année. Une part non négligeable qui témoigne de la montée en puissance du jeu dématérialisé parmi les adeptes du Loto.

- Le 9, numéro Chance favori du Loto

Au Loto, tous les numéros ne se valent pas, du moins statistiquement. D'après les données de la Française des jeux, le 9 est le numéro Chance qui sort le plus souvent, avec 117 tirages à son actif. Il devance le 2 (110 sorties), le 4 (109), le 10 (107) et le 7 (106). En queue de classement, le 3 et le 5 affichent chacun seulement 96 sorties. Des écarts qui alimentent les stratégies des joueurs, même si le hasard reste le seul maître du jeu.

- Les plus gros jackpots de l'histoire du Loto

Le Loto a distribué des gains colossaux au fil des années. Le 6 juin 2011, un joueur de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, empochait 24 millions d'euros, l'un des plus gros jackpots jamais remportés. Quelques années plus tard, le 19 mai 2014, c'est un couple résidant à Libourne qui repartait avec 23 millions d'euros, complétant le top 5 des plus grands jackpots de l'histoire du Loto. Des gains exceptionnels qui continuent d'alimenter les rêves de millions de joueurs chaque semaine.

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