Éric Ciotti : le maire de Nice annonce avoir annulé un mariage, pourquoi a-t-il pris cette décision ?

À Nice, le maire Éric Ciotti a annulé un mariage, ce samedi 12 septembre. Il a expliqué les raisons de cette décision dans un message posté sur X.

Un mariage annulé à Nice. Éric Ciotti, le maire de la ville, a fait cette annonce dans un message publié sur le réseau social X. L'événement, qui devait se tenir ce samedi 12 septembre, en fin de matinée, n'a tout simplement pas eu lieu. L'édile s'est expliqué sur cette décision d'annuler le mariage. Selon lui, des troubles à l'ordre public ont été constatés. "Un cortège de mariage a bloqué la voie rapide et multiplié les infractions au code de la route", a révélé le maire de Nice sur le réseau social.

"J'ai demandé la mobilisation de notre police municipale et l'annulation du mariage prévu à 11h au parc Phoenix", a également fait savoir Éric Ciotti. Selon les informations de Nice-Matin, un ralentissement du trafic au niveau de la voie Mathis aurait été provoqué par le cortège de ce mariage. Il n'y a pas eu d'accident ou de bouchon sur la route à cause de cette situation. Éric Ciotti a partagé, avec son message, une photographie de deux motards. On peut voir les roues avant levées sur les deux engins. Ces deux personnes étaient-elles invitées au mariage ? Rien ne l'indique. La source de la photographie n'est pas précisée.

Éric Ciotti passe un message en vue des futurs mariages

Éric Ciotti souhaite que ces débordements ne se déroulent plus à Nice. Dans le cadre d'un mariage, la sanction sera la même à chaque fois, selon le maire. "À Nice, un mariage n'autorise ni les rodéos ni le mépris des règles. Chaque mariage provoquant des troubles à l'ordre public sera automatiquement annulé", a précisé Éric Ciotti. Le message du maire de Nice, élu en mars dernier, est assez clair. Il affiche sa fermeté.

Un cortège de mariage a bloqué la voie rapide et multiplié les infractions au code de la route.



Jai demandé la mobilisation de notre Police municipale et lannulation du mariage prévu à 11h au Parc Phoenix.



À Nice, un mariage nautorise ni les rodéos ni le mépris des règles. pic.twitter.com/pX5lLqPZAI — Eric Ciotti (@eciotti) September 12, 2026

En janvier dernier, Christian Estrosi, alors maire de Nice, avait pris une décision similaire. Là encore, des infractions au code de la route avaient été constatées en marge d'un mariage. Le comportement du cortège avait été jugé dangereux.