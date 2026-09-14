Mobilisation du 15 septembre à Paris : syndicats, associations... Qui se rassemble et pourquoi ?

Plusieurs appels à la mobilisation ont été lancés pour la journée du 15 septembre 2026 et des rassemblements sont prévus à Paris. On fait le point sur les manifestations et les revendications.

Plusieurs appels à la mobilisation ont été lancés pour la journée du mardi 15 septembre 2026 et pourraient donner lieu à d'importants rassemblements dans la capitale. Les initiatives sont nombreuses, n'ont pas été émises par les mêmes organismes, ni pour les mêmes raisons, mais s'adressent toutes à l'Etat. Des syndicats de secteurs précis comme la police nationale ou le secteur de l'énergie se mobilisent, des services de l'Etat aussi comme l'enseignement supérieur et le secteur de la santé et du social. D'autres appels viennent de coalitions interprofessionnelles pour dénoncer d'une même voix des problèmes qui touchent tous les domaines.

Des mobilisations sur les Champs-Elysées, devant des ministères à Paris ou encore des grèves... Les mouvements sociaux du 15 septembre risquent de prendre différentes formes. Voici à quoi les différents organismes appellent en fonction de leurs revendications :

1. Les policiers mobilisés pour une revalorisation de leur budget

Le syndicat Alliance police nationale a appelé à la mobilisation le 15 septembre 2026 après une réunion jugée "décevante" avec le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez. Les policiers demandent une augmentation significative de leur budget pour mieux payer les agents. Deux mesures sont mises en avant : une revalorisation de la prime de risque des policiers qui n'a pas été augmentée depuis 2019 et, plus largement, l'allocation de plus de moyens financiers pour que "le policier soit payé de manière adéquate et pas comme il l'est aujourd'hui", selon Fabien Vanhemelryck, secrétaire général du syndicat Alliance, auprès d'Europe 1. Le syndicat réclame entre 300 et 500 millions d'euros de budget annuel supplémentaire.

Les policiers veulent aussi faire entendre leur colère et se donnent donc rendez-vous le 15 septembre à partir de 11h30 au rond-point des Champs-Élysées – Marcel-Dassault, à Paris. Tous les policiers, les personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS), les personnels scientifiques et les agents des préfecture sont invités à faire le déplacement.

2. L'enseignement supérieur manifeste contre le "sous-financement chronique"

Dans les services de l'Etat aussi des appels à la mobilisation sont lancés, notamment pour le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESR). L'intersyndicale de l'ESR entend se "mobiliser dès la rentrée pour obtenir des financements à la hauteur des besoins de recherche et de formation du plus grand nombre et au plus haut niveau de qualification", mais aussi pour "défendre la liberté académique dans sa dimension collégiale, fondement de l'université". Les syndicats du secteur dénoncent le "sous-financement chronique de l'ESR, la dégradation des conditions d'études et de travail et les mesures qui fragilisent l'accès et de toutes et tous à l'enseignement supérieur", explique la CGT dans un communiqué. Le CFDT complète en demandant un "plan d'embauches permettant de compenser le sous-effectif dans les universités et les organismes de recherche" ainsi que "l'annulation de la hausse des frais d'inscription pour les étudiants extracommunautaires".

L'intersyndicale de l'ESR appellent donc à une mobilisation mardi 15 septembre à 12h30 sur la place Jussieu, dans le 5e arrondissement de Paris, puis à une manifestation en direction du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

3. La coalition du 15 septembre dénoncer l'inaction face au dérèglement climatique

Cet appel ne vient pas d'un syndicat, mais d'une coalition de différents organismes syndicaux, associatifs, professionnels ou citoyens. Ce regroupement invitent tous ceux qui le souhaitent à se rassembler "pour exiger des moyens face au dérèglement climatique" responsables de canicules et d'incendies hors normes comme ceux subis cet été. La coalition liste neufs revendications en vue de l'examen du budget 2027 comme "adapter les logements bouilloires" face aux chaleurs, élaborer des plans "grand chaud" pour les personnes sans-abri ou des plans "chaleur domicile" pour les personnes les plus vulnérables, "améliorer la couverture géographique des secours et financer la prévention des incendies", "instaurer une taxe sur les plus gros pollueurs pour renforcer les services publics et les aides d'urgence et financer l'adaptation, l'atténuation et la lutte contre le changement climatique", par exemple.

Ce collectif qui réunit des syndicats de pompiers, d'infirmiers, d'étudiants, des associations de protection de l'environnement et des animaux, ou encore un collectif féministe, appelle à manifester devant le ministère de l'Economie, mardi 15 septembre de 19h30 à 21 heures.

4. Le secteur de l'énergie en grève

Un appel à la grève a été lancé par les salariés du secteurs de l'énergie, notamment pour les électriciens et les gaziers qui veulent exprimer leur colère face à la remise en question du leur tarif préférentiel sur l'énergie. Une mesure qui leur permet de réduire ces coûts par rapport aux tarifs appliqués aux autres foyers et qu'ils présentent comme un "totem" faisant partie intégrante de leur rémunération. Le gouvernement réfléchit à revoir ce tarif puisqu'il a reçu "une mise en demeure de la Cour des comptes" de se "mettre en conformité sur la valorisation de cet écart (...) entre ce tarif et la valeur réelle de l'énergie", selon le ministère de l'Energie. La mesure concerne 140 000 employés du secteur, mais aussi près de 160 000 retraités des entreprises issues des opérateurs historiques EDF et GDF selon Franceinfo.

Pas de manifestation ici, mais une grève dont les effets visibles devraient être limités pour les consommateurs. Le syndicat CFE Energie prévient toutefois que "si le gouvernement n'entend pas le message exprimé le 15, la colère va être encore plus forte et elle s'exprimera par d'autres leviers".

5. Des actions dans le secteur de la santé

La CGT Etat a souligné dans un communiqué le soutien de l'UFSE-CGT aux fédérations "mobilisées dans la santé, l'action sociale et les organismes sociaux, ainsi qu'à l'ensemble des salarié•es et agent•es en lutte ce 15 septembre". Des mobilisations sont donc également prévue dans le secteur social, mais sans appel à une action centralisée. Les syndicats dénoncent l'austérité budgétaire, le manque de moyens, la dégradation des conditions de vie et de travail, les reculs sur la protection sociale et l'effondrement du pouvoir d'achat comme d'autres secteurs.