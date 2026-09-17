Les Gilets jaunes de retour le 17 octobre ? Premiers rassemblements, appels, soutiens... Ce qui pourrait se préparer

Les appels à un retour des gilets jaunes le 17 octobre se multiplient sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Mais à quoi faut-il vraiment s'attendre ?

Les Gilets jaunes bientôt de retour dans les rues ? Depuis le début du mois de septembre, les réseaux sociaux sont envahis d'appels à la manifestation. Ces derniers veulent relancer le mouvement de 2018 et convergent vers une date : celle du samedi 17 octobre. Elle se situe au début des vacances scolaires de la Toussaint et a été proposée spontanément par un internaute dans une vidéo. Les Gilets Jaunes avaient aussi manifesté pour la première fois en 2018 un 17, mais c'était en novembre.

Les syndicats n'ont, à ce jour, pas repris l'appel à la manifestation. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, interrogée par franceinfo ce mercredi 17 septembre, a insisté sur le caractère "récent" des appels, avançant seulement partager les revendications sur la nécessité de bloquer les prix et d'augmenter les salaires.

Côté politique, le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, a soutenu l'initiative vendredi 11 septembre sur France 2 : "Si le gouvernement n'agit pas dans les jours qui viennent, j'appelle les Français à se mobiliser comme nous avons su le faire en 2018 avec les Gilets jaunes (…) sur les ronds-points, devant les sous-préfectures, devant les préfectures, devant tous les lieux de pouvoir, devant l'Élysée, devant Matignon", a-t-il déclaré. Mathilde Panot, présidente du groupe La France insoumise à l'Assemblée nationale, a assuré sur franceinfo ce mardi 15 septembre qu'elle soutenait la mobilisation. De son côté, Marine Tondelier, candidate écologiste à la présidentielle 2027, a avancé qu'elle soutiendra "des deux mains et des deux jambes" un éventuel mouvement social contre la vie chère.

Le lundi 14 septembre, c'est l'eurodéputée Sarah Knafo qui a été interrogée sur le sujet sur BFMTV-RMC : "Je soutiens toutes les initiatives de colère (...), mais le rôle des politiques ce n'est pas de dire 'on va aller manifester ensemble, on va faire des merguez, on va faire la fête de l'Huma'. [...] Le rôle des politiques est de dire comment on règle, un à un, les problèmes des Français. Ce serait quelque chose de beaucoup moins stérile".

D'anciennes figures des gilets jaunes se montrent plus méfiantes. Thierry-Paul Valette, ancien visage du mouvement, s'inquiète de ce possible retour car la société est, selon lui, désormais "plus radicalisée et plus violente". "Je n'y suis absolument pas favorable. Tout d'abord si le mouvement des gilets jaunes devait revenir ce serait terrible, je pense qu'il y aurait des morts", a-t-il avancé sur RMC. D'autres se méfient de son origine.

Des manifestations prévues à Paris et dans les villes de France le 17 octobre ?

Mercredi 16 septembre, un premier rassemblement s'est organisé à Marseille au rond-point de l'Estaque. Elle a concerné des commerçant du quartier. Ils étaient une dizaine sur ce giratoire qui avait été bloqué il y a huit ans. Selon les organisateurs, comme le rapporte La Provence, ce serait une entrée en matière pour ressouder les manifestants en vue du 17 octobre : "C'est une mise en bouche. Le 19 septembre, ce sera l'entrée, ensuite, le plat et le dessert je pense que ce sera le 17 octobre", a prévenu l'une des porte-parole.

En plus des appels individuels des internautes sur les réseaux sociaux, des affiches non signées dressent une liste de plus d'une vingtaine de villes dans lesquelles des manifestations seraient prévues. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse ou encore Strasbourg sont citées, avec à chaque fois un point de rendez-vous pour un possible départ de cortège, mais pas encore d'heure. Ces affiches sont beaucoup générées par IA

Reste qu'à ce stade rien n'est officiel. La préfecture de police a confirmé à LCI et au Figaro qu'aucune manifestation n'a été déclarée, les initiateurs du mouvement ont toutefois encore le temps de le faire puisque les déclarations préalables à des manifestations doivent être effectuées "entre 15 et 3 jours francs avant la date de ladite manifestation", soit entre le 2 et le 14 octobre.

© Capture d'écran de X

Si les appels à la manifestation sont massivement relayés à la mi-septembre, il est encore difficile de savoir s'ils seront suivis à la date fatidique. Il est d'autant plus difficile d'évaluer l'ampleur que pourrait avoir le mouvement qu'aucune organisation ne l'encadre. En novembre 2018, le mouvement citoyen des Gilets jaunes avait cependant réuni près de 300 000 personnes et avait ensuite duré jusqu'au printemps 2019 avec des mobilisations décroissantes.

Quelles revendications derrière l'appel à la manifestation du 17 octobre ?

A l'époque des Gilets jaunes, c'est la hausse du prix des carburants, notamment du diesel, et l'idée du gouvernement d'appliquer une nouvelle taxe carbone qui avaient allumé la mèche. Cette fois encore, l'augmentation du prix à la pompe cristallise la colère. En 2018, le prix au litre du diesel approchait des 1,45€ et était déjà jugé trop élevé. En septembre 2026, le prix avoisine les 2,30€.

Les revendications des individus appelant à la manifestation risquent cependant, comme en 2018, de s'étendre à des questions plus larges autour du pouvoir d'achat, de la fiscalité et de la représentation politique, d'autant plus à quelques mois de l'élection présidentielle 2027.