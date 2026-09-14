Retour des Gilets jaunes le 17 octobre ? Des manifs, une carte, des appels... Ce qu'on sait vraiment

Les appels à relancer les manifestations des Gilets jaunes le samedi 17 octobre se multiplient sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Mais qui est à l'origine du mouvement ?

Les Gilets jaunes vont-ils retourner dans les rues cet automne ? Depuis le début du mois de septembre les appels à la manifestation se multiplient sur les réseaux sociaux et tous les appels renvoient à une seule et même date : celle du samedi 17 octobre 2026. Une date susceptible de rassembler largement car au début des vacances scolaires de la Toussaint et proposée spontanément, pour cette unique raison, par un internaute dans une vidéo. L'idée s'est répandue comme une traînée de poudre et le parallèle avec les Gilets jaunes, qui avaient manifesté pour la première fois le 17 novembre 2018, a rapidement été fait. Depuis, des affiches confirmant la tenue de manifestations de Gilets jaunes à la mi-octobre sont visibles sur tous les réseaux sociaux.

Aucun syndicat n'a repris l'appel à la manifestation du 17 octobre, mais l'initiative a déjà gagné la sphère politique. Fabien Roussel, le premier secrétaire du Parti communiste français (PCF) a soutenu les appels à la mobilisation le vendredi 11 septembre du France 2 : "Si le gouvernement n'agit pas dans les jours qui viennent, j'appelle les Français à se mobiliser comme nous avons su le faire en 2018 avec les Gilets jaunes (…) sur les ronds-points, devant les sous-préfectures, devant les préfectures, devant tous les lieux de pouvoir, devant l'Élysée, devant Matignon".

Le lundi 14 septembre, c'est l'eurodéputée Sarah Knafo qui a été interrogée sur le sujet sur BFMTV-RMC : "Je soutiens toutes les initiatives de colère (...), mais le rôle des politiques ce n'est pas de dire 'on va aller manifester ensemble, on va faire des merguez, on va faire la fête de l'Huma'. [...] Le rôle des politiques est de dire comment on règle, un à un, les problèmes des Français. Ce serait quelque chose de beaucoup moins stérile".

Des manifestations prévues à Paris et dans les villes de France le 17 octobre ?

En plus des appels individuels des internautes sur les réseaux sociaux, des affiches non signées dressent une liste de plus d'une vingtaine de villes dans lesquelles des manifestations seraient prévues. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse ou encore Strasbourg sont citées avec à chaque fois un point de rendez-vous pour une possible départ de cortège, mais pas encore d'heure.

Reste qu'à ce stade rien n'est officiel. La préfecture de police a confirmé à LCI et au Figaro qu'aucune manifestation n'a été déclarée, les initiateurs du mouvement ont toutefois encore le temps de le faire puisque les déclarations préalables à des manifestations doivent être effectuées "entre 15 et 3 jours francs avant la date de ladite manifestation", soit entre le 2 et le 14 octobre.

© Capture d'écran de X

Si les appels à la manifestation sont massivement relayés à la mi-septembre, il est encore difficile de savoir s'ils seront suivis à la date fatidique. Il est d'autant plus difficile d'évaluer l'ampleur que pourrait avoir le mouvement qu'aucune organisation ne l'encadre. En novembre 2018, le mouvement citoyen des Gilets jaunes avait cependant réuni près de 300 000 personnes et avait ensuite durer jusqu'au printemps 2019 avec des mobilisations décroissantes.

Quelles revendications derrière l'appel à la manifestation du 17 octobre ?

A l'époque des Gilets jaunes, c'est la hausse du prix des carburants, notamment du diesel, et l'idée du gouvernement d'appliquer une nouvelle taxe carbone qui avaient allumé la mèche. Cette fois encore, l'augmentation du prix à la pompe cristallise la colère. En 2018, le prix au litre du diesel approchait des 1,45€ et était déjà jugé trop élevé. En septembre 2026, le prix avoisine les 2,30€.

Les revendications des individus appelant à la manifestation risquent cependant, comme en 2018, de s'étendre à des questions plus larges autour du pouvoir d'achat, de la fiscalité et de la représentation politique, d'autant plus à quelques mois de l'élection présidentielle 2027.