Loto : résultat du tirage du lundi 14 septembre 2026, les numéros tombés [EN LIGNE]

Le jackpot de 7 millions n'a trouvé aucun preneur au tirage du Loto du lundi 14 septembre 2026, le résultat est tombé et la cagnotte grimpe déjà à 8 millions.

Le résultat du tirage du Loto de ce lundi 14 septembre 2026 est désormais disponible ci-dessous. La Française des Jeux proposait ce soir une cagnotte de 7 millions, alimentée par plusieurs séances sans grand gagnant. Les amateurs de Loto étaient donc nombreux à surveiller l'issue de ce tirage particulièrement attendu.

Malheureusement, le jackpot de 7 millions n'a pas trouvé preneur lors de ce tirage du Loto. La combinaison gagnante était le 10-13-21-38-8, assortie du numéro chance 5, mais aucun joueur ne l'a validée dans son intégralité. La cagnotte repart donc à la hausse pour le prochain rendez-vous, fixé au mercredi 16 septembre 2026, avec un jackpot porté à 8 millions.

Un tirage du Loto sous contrôle, du guichet à l'écran

Chaque séance du Loto se tient trois fois par semaine, les lundis, mercredis et samedis, sous la supervision d'un huissier de justice qui certifie la régularité de l'opération. Ce cadre rigoureux garantit à chaque participant que le résultat du Loto repose exclusivement sur le hasard, sans aucune interférence possible. La combinaison tirée est ensuite diffusée simultanément sur l'ensemble des canaux de la FDJ dès la clôture officielle du tirage.

Pour participer au Loto, les joueurs composaient leur grille en sélectionnant cinq numéros parmi 49 et un numéro chance parmi 10, avant la clôture fixée à 20h15. L'accès au tirage du Loto s'effectuait via un point de vente agréé, le site de la FDJ ou son application mobile, à partir de 2,20 euros. Une formule d'abonnement permettait par ailleurs d'automatiser ses participations sur plusieurs séances consécutives.

Le résultat du Loto, une porte ouverte à de multiples façons de gagner

Au-delà du jackpot, le résultat du Loto détermine également plusieurs catégories de gains intermédiaires, accessibles dès que plusieurs numéros correspondent à ceux du tirage. Cette gradation des récompenses maintient l'intérêt bien au-delà des seuls chasseurs de gros lots, puisqu'un ticket partiellement gagnant peut tout de même rapporter une somme notable. C'est précisément cette pluralité de niveaux qui fidélise autant les joueurs réguliers que les participants occasionnels au Loto.

Chaque billet de Loto intègre également un code à dix chiffres, tiré indépendamment de la grille de numéros et offrant une chance de gain supplémentaire lors de chaque tirage du Loto. Ce mécanisme, entièrement autonome par rapport à la combinaison principale, permet à des dizaines de joueurs de remporter un gain même sans avoir coché les bons numéros. Pour vérifier son ticket, il suffit de scanner son billet via l'application FDJ ou de passer par une borne en point de vente, qui effectue la comparaison de façon automatique et instantanée.

Dernières mises à jour