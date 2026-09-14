Loto : résultat du tirage du lundi 14 septembre 2026, les numéros tombés [EN LIGNE]

Le jackpot de 7 millions n'a trouvé aucun preneur au tirage du Loto du lundi 14 septembre 2026, le résultat est tombé et la cagnotte grimpe déjà à 8 millions.
Le résultat du tirage du Loto de ce lundi 14 septembre 2026 est désormais disponible ci-dessous. La Française des Jeux proposait ce soir une cagnotte de 7 millions, alimentée par plusieurs séances sans grand gagnant. Les amateurs de Loto étaient donc nombreux à surveiller l'issue de ce tirage particulièrement attendu.
Malheureusement, le jackpot de 7 millions n'a pas trouvé preneur lors de ce tirage du Loto. La combinaison gagnante était le 10-13-21-38-8, assortie du numéro chance 5, mais aucun joueur ne l'a validée dans son intégralité. La cagnotte repart donc à la hausse pour le prochain rendez-vous, fixé au mercredi 16 septembre 2026, avec un jackpot porté à 8 millions.
Un tirage du Loto sous contrôle, du guichet à l'écran
Chaque séance du Loto se tient trois fois par semaine, les lundis, mercredis et samedis, sous la supervision d'un huissier de justice qui certifie la régularité de l'opération. Ce cadre rigoureux garantit à chaque participant que le résultat du Loto repose exclusivement sur le hasard, sans aucune interférence possible. La combinaison tirée est ensuite diffusée simultanément sur l'ensemble des canaux de la FDJ dès la clôture officielle du tirage.
Pour participer au Loto, les joueurs composaient leur grille en sélectionnant cinq numéros parmi 49 et un numéro chance parmi 10, avant la clôture fixée à 20h15. L'accès au tirage du Loto s'effectuait via un point de vente agréé, le site de la FDJ ou son application mobile, à partir de 2,20 euros. Une formule d'abonnement permettait par ailleurs d'automatiser ses participations sur plusieurs séances consécutives.
Le résultat du Loto, une porte ouverte à de multiples façons de gagner
Au-delà du jackpot, le résultat du Loto détermine également plusieurs catégories de gains intermédiaires, accessibles dès que plusieurs numéros correspondent à ceux du tirage. Cette gradation des récompenses maintient l'intérêt bien au-delà des seuls chasseurs de gros lots, puisqu'un ticket partiellement gagnant peut tout de même rapporter une somme notable. C'est précisément cette pluralité de niveaux qui fidélise autant les joueurs réguliers que les participants occasionnels au Loto.
Chaque billet de Loto intègre également un code à dix chiffres, tiré indépendamment de la grille de numéros et offrant une chance de gain supplémentaire lors de chaque tirage du Loto. Ce mécanisme, entièrement autonome par rapport à la combinaison principale, permet à des dizaines de joueurs de remporter un gain même sans avoir coché les bons numéros. Pour vérifier son ticket, il suffit de scanner son billet via l'application FDJ ou de passer par une borne en point de vente, qui effectue la comparaison de façon automatique et instantanée.
Dernières mises à jour
- Le pack MultiChances du Loto : plus de chances, mais des gains partagés
Pour les joueurs qui souhaitent augmenter leurs chances de remporter un gain au Loto, la Française des Jeux propose un pack MultiChances composé de 600 parts et autant de codes Loto. Chaque part est proposée au prix de 6,60 euros. Ce système offre effectivement davantage de chances de sortir gagnant, mais implique en contrepartie un partage des gains entre les détenteurs du pack. Les probabilités de décrocher le jackpot restent toutefois très faibles : environ une chance sur 19 millions. En 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont malgré tout déjà remporté un gain.
- Le Loto Mission Nature au service de la biodiversité
En 2026, le Loto Mission Nature entre dans sa quatrième édition. Lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature, cette offre de jeux est "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". Depuis 2023, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ grâce à ce dispositif.
- Les différents rangs de gains au Loto
Au Loto, inutile de trouver la combinaison complète pour remporter un gain. Trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance (rang 2) ou quatre bons numéros avec le numéro Chance (rang 3) permet déjà de toucher des sommes significatives. Les gains sont répartis selon plusieurs rangs, offrant ainsi des paliers de victoire accessibles à davantage de joueurs. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux. Une mécanique qui multiplie les chances de gagner, à des niveaux très variés.
- Les plus gros gains du Loto en 2025
En 2025, le Loto a distribué des jackpots impressionnants. Le plus gros gain de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. Deux autres victoires majeures complètent ce top 3 : 20 millions d'euros ont été gagnés en Bretagne le 15 novembre, et 19 millions d'euros ont été décrochés en Occitanie le 26 février. Des sommes considérables qui rappellent que, si l'Euromillions propose des gains encore plus élevés, le Loto reste capable d'offrir des jackpots qui changent radicalement une vie.
- Récupérer ses gains au Loto en point de vente : mode d'emploi
Pour les joueurs ayant acheté leur billet du Loto en point de vente physique, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de passer par le service client, qui oriente le gagnant vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement dédié. À noter : le gagnant dispose d'un délai de 60 jours pour récupérer ses gains. Passé ce délai, la somme ne pourra plus être réclamée.
- Les statistiques du Loto : le 9, numéro Chance favori
Entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus fréquemment sortis au Loto étaient le 22, le 26 et le 31. Mais ces statistiques ne garantissent rien : chaque tirage reste totalement imprévisible, le hasard demeurant le seul maître du jeu. Côté numéro Chance, le 9 domine largement avec 117 sorties, devant le 2 (110), le 4 (109), le 10 (107) et le 7 (106). Le 3 et le 5 ferment la marche avec seulement 96 sorties chacun.
- Le record du Loto en France
Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto français s'élève à 30 millions d'euros. Il a été décroché à Orgères le 4 décembre 2021. Le deuxième plus grand jackpot a quant à lui été remporté le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 est complété par 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et enfin 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.
- Le pack MultiChances du Loto, une option exclusive en ligne
Disponible uniquement sur le site de la FDJ ou son application mobile, le pack MultiChances est une formule originale constituée de 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acquérir 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de gain, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une option accessible pour tenter sa chance différemment au Loto.
- Un simulateur pour calculer ses gains au Loto
La FDJ met à disposition un simulateur en ligne permettant aux joueurs d'estimer leurs gains potentiels avant ou après un tirage. Pour l'utiliser, il suffit de renseigner ses numéros cochés, son code LOTO®, sa participation éventuelle au 2nd tirage ainsi que le jour de tirage choisi. L'outil prend également en charge les cas de grilles multiples ou de numéros supplémentaires. Un moyen pratique de s'y retrouver facilement dans le calcul de ses gains, sans mauvaise surprise.
- Récupérer ses gains au Loto : ce qu'il faut savoir
Pour les joueurs en ligne, les gains sont crédités directement sur le compte FDJ. Si les coordonnées bancaires sont renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà, il faut contacter le service dédié de la FDJ. Pour ceux qui souhaitent multiplier leurs chances, il existe un pack MultiChances constitué de 600 parts, à 6,60 euros la part. En pariant sur ce pack, un joueur a davantage de chances de sortir gagnant, mais devra partager ses gains avec les autres détenteurs de parts.
- Six Super Loto au programme en 2026
En 2026, la FDJ a dévoilé un calendrier de tirages spéciaux particulièrement chargé. Six Super Loto sont programmés sur l'année, dont trois coïncidant avec des vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, en juillet et à Noël, avec des jackpots minimums garantis à 20 millions d'euros. Par ailleurs, la sécurité des tirages du Loto repose sur des mesures strictes : les boules officielles sont conservées dans un espace sous vidéosurveillance, accessible uniquement par lecteur d'empreinte biométrique, et contrôlées deux fois par an par un organisme extérieur.
- Un rythme record de millionnaires grâce au Loto en 2025
En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 nouveaux millionnaires. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros. Ces gains ont été réalisés principalement grâce au Loto, mais aussi via l'Euromillions. Par ailleurs, au Loto, il n'est pas nécessaire de trouver la combinaison complète pour gagner : trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance, ou quatre bons numéros avec le numéro Chance, permet déjà d'empocher des sommes significatives.
- Le jackpot du Loto repart à la hausse à chaque tirage sans gagnant
Chaque fois que le jackpot du Loto n'est pas remporté, la cagnotte repart automatiquement en jeu et augmente d'un million d'euros supplémentaire. Le jackpot minimum est fixé à 2 millions d'euros, tandis que la cagnotte moyenne remportée tourne autour de 5 millions d'euros. Le record absolu reste les 30 millions d'euros gagnés à Orgères le 4 décembre 2021. Le top 5 inclut également 24 millions remportés à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions gagnés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.
- Jackpots records et probabilités : ce qu'il faut savoir sur le Loto
Les chances de décrocher le jackpot au Loto s'élèvent à environ une sur 19 millions. Malgré ces probabilités très faibles, en 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont déjà remporté un gain, qu'il s'agisse du jackpot, de gains intermédiaires ou de simples remboursements. Le plus gros lot jamais empoché atteint 30 millions d'euros, gagné à Orgères le 4 décembre 2021. En deuxième position, 26 millions d'euros ont été remportés le 11 septembre 2021 par un joueur ayant misé sur Internet. Le troisième record s'établit à 25 millions d'euros, gagnés à Paris le 5 décembre 2022.
- Le Loto, une histoire qui remonte au XVIe siècle
Héritier de la Loterie nationale née en 1933, le Loto puise ses origines dans l'Italie du XVIe siècle. Officialisé sous sa forme moderne par le gouvernement Chirac, son premier tirage a eu lieu en 1976. Depuis, des millions de Français ont vu leur vie basculer en devenant millionnaires. À chaque tirage, dix codes sont également tirés au sort, permettant à dix participants de remporter chacun 20 000 euros, indépendamment de toute combinaison gagnante. Lors des Super Loto, ce sont exceptionnellement 50 codes qui sont mis en jeu, pour le même montant unitaire.
- Comment récupérer ses gains au Loto ?
Remporter un gain au Loto, c'est bien. Savoir comment le récupérer, c'est mieux. Pour les montants inférieurs à 30 000 euros, les joueurs ayant validé leur grille en point de vente peuvent retirer directement leurs gains chez le commerçant partenaire. Entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de ce plafond, le service Relations Gagnants prend en charge les heureux élus avec un accompagnement dédié. Des procédures adaptées selon l'ampleur du gain.
- ???? Le pack MultiChances du Loto, une option pour multiplier ses chances
Pour les joueurs qui souhaitent maximiser leurs chances au Loto, la FDJ propose un pack MultiChances composé de 600 parts et autant de codes Loto. Chaque part est proposée au prix de 6,60 euros. En optant pour cette formule, un joueur augmente significativement ses probabilités de remporter un gain. Attention toutefois : en cas de victoire, les gains sont partagés entre les détenteurs des parts. Une option à considérer pour ceux qui préfèrent miser sur le volume plutôt que sur une seule combinaison.
- ???? En 2025, le Loto bat un record de millionnaires
En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 gagnants. Une grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto, mais aussi à l'Euromillions. Pour récupérer leurs gains en point de vente, les heureux gagnants disposent de 60 jours. Les sommes jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirées directement chez le commerçant. Au-delà, le service Relations Gagnants prend le relais pour un accompagnement personnalisé.
- ???? L'Île-de-France, grande championne du Loto en 2025
Au classement régional des gagnants du Loto en 2025, l'Île-de-France domine largement avec 88 lauréats. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes, qui compte 40 gagnants, et le Grand Est avec 36 gagnants. Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains enregistrés sur l'année. Un chiffre qui illustre la montée en puissance du jeu dématérialisé. Pour ces joueurs connectés, les gains sont directement crédités sur leur compte FDJ, avec possibilité de virement automatique jusqu'à 500 000 euros.
- ???? Gagner au Loto, une chance sur 19 millions
Décrocher le jackpot au Loto relève de l'exploit statistique. Un joueur ne disposant que d'une grille classique a exactement une chance sur 19 068 840 de trouver la bonne combinaison. Pour illustrer l'infime probabilité, un participant a davantage de chances d'être touché par un astéroïde (une sur 720 000), d'avoir un enfant astronaute (une sur 12 millions) ou même d'être né avec un sixième doigt (une sur 20 000) que de remporter le gros lot. Des chiffres vertigineux qui n'entament pourtant pas l'enthousiasme des millions de Français qui tentent leur chance chaque semaine.
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