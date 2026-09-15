Euromillions : découvrez le résultat du tirage du mardi 15 septembre 2026

Le résultat du tirage Euromillions de ce mardi 15 septembre 2026 est attendu ce soir, avec un jackpot de 17 millions d'euros à remporter.

L'Euromillions de ce mardi 15 septembre 2026 promet une nouvelle soirée sous tension pour les amateurs de la célèbre loterie européenne. Le tirage de l'Euromillions aujourd'hui met en jeu une cagnotte de 17 millions d'euros, une somme suffisamment attractive pour attirer un large public de joueurs. Comme chaque mardi, la Française des Jeux dévoilera dans la soirée la combinaison gagnante et les deux étoiles associées. Le résultat de l'Euromillions de ce soir est à découvrir dès sa publication par la FDJ ci-dessous.

Pour tenter votre chance à l'Euromillions ce mardi, il vous faudra sélectionner cinq numéros et deux étoiles, en espérant décrocher la combinaison complète qui permet de remporter le jackpot. À défaut du gros lot, plusieurs rangs de gains intermédiaires permettent également d'empocher des sommes plus ou moins conséquentes, en fonction du nombre de numéros et d'étoiles trouvés.

Trois gagnants de rang 2 lors du dernier tirage de l'Euromillions

Le précédent tirage de l'Euromillions s'est tenu le 11 septembre 2026. La combinaison gagnante était composée des numéros 1, 15, 39, 50 et 7, accompagnés des étoiles 1 et 11. Ce tirage a permis à trois joueurs de décrocher le rang 2, correspondant à cinq bons numéros et une étoile. Un résultat notable qui a offert un gain conséquent à ces heureux gagnants, sans toutefois faire tomber le jackpot mis en jeu ce soir-là.

Pour rappel, le rang 1 nécessite de trouver la totalité des cinq numéros gagnants ainsi que les deux étoiles. Le rang 2, atteint par les trois gagnants du précédent tirage de l'Euromillions, correspond quant à lui à cinq numéros et une seule étoile, un résultat déjà particulièrement rare et lucratif.

Une option Étoile + pour booster ses gains à l'Euromillions

Parmi les possibilités offertes aux joueurs de l'Euromillions figure l'option Étoile +. Proposée pour un euro supplémentaire par grille, elle permet de multiplier les gains obtenus sur certains rangs intermédiaires. Cette option séduit un grand nombre de participants qui souhaitent maximiser leurs chances de repartir avec une somme plus importante en cas de combinaison partiellement gagnante lors du tirage de l'Euromillions.

En cas de victoire ce mardi à l'Euromillions, les modalités de récupération des gains dépendent du montant remporté. Pour un gain d'un montant maximum de 30 000 euros, les joueurs ayant acheté leur grille en point de vente doivent retourner sur place avec leur reçu pour percevoir leur dû. Il s'agit de la procédure la plus courante, valable pour la majorité des gains obtenus lors d'un tirage de l'Euromillions.

Les gains compris entre 30 000 euros et 500 000 euros doivent, eux, être réclamés directement auprès d'un centre de paiement de la FDJ. Au-delà de 500 000 euros, les grands gagnants bénéficient d'un accompagnement personnalisé mis en place par la Française des Jeux, accessible via le numéro 09 69 36 60 60. Un service spécifique destiné à guider les joueurs qui voient leur vie basculer grâce à un résultat de l'Euromillions particulièrement chanceux.

Dernières mises à jour