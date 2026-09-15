Tirage Euromillions : le résultat du mardi 15 septembre 2026 [EN LIGNE]

Le résultat du tirage Euromillions du mardi 15 septembre 2026 est enfin tombé et la cagnotte de 17 millions a trouvé son destin cette soirée.
Ce mardi 15 septembre 2026, le tirage de l'Euromillions a livré son verdict : la cagnotte de 17 millions a trouvé son issue, et le résultat est disponible ci-dessous. Des millions de joueurs à travers l'Europe attendaient cette soirée avec impatience, espérant que leur combinaison soit la bonne. Pour certains, l'espoir d'un basculement de vie s'est concrétisé ou s'est évanoui en quelques secondes.
Le résultat de l'Euromillions de ce soir est désormais officiel, et la répartition des gains entre les différents rangs reflète, comme à chaque tirage, la hiérarchie des combinaisons partiellement validées. Les chanceux qui ont approché la combinaison parfaite sans l'atteindre repartent tout de même avec des sommes appréciables. Chaque rang de gain témoigne de la diversité des profils de joueurs ayant frôlé le jackpot ce mardi soir.
Quand le résultat de l'Euromillions transforme une soirée ordinaire en grand tournant
Lors du tirage de l'Euromillions précédent, le 11 septembre 2026, le jackpot était resté sans preneur malgré trois joueurs ayant validé cinq numéros et une seule étoile — le deuxième rang de gains. C'est précisément cet enchaînement de sessions sans grand vainqueur qui avait permis à la cagnotte d'atteindre les 17 millions mis en jeu ce soir. L'accumulation progressive du jackpot est l'un des ressorts dramatiques les plus puissants de l'Euromillions, entretenant la tension de tirage en tirage.
Pour jouer à l'Euromillions, chaque participant doit choisir cinq numéros entre 1 et 50, ainsi que deux étoiles parmi un ensemble de douze. C'est cette double grille qui rend la combinaison gagnante statistiquement si difficile à atteindre et qui explique pourquoi les jackpots du tirage de l'Euromillions peuvent grossir pendant plusieurs sessions consécutives. Plus l'enjeu monte, plus le phénomène d'attraction s'amplifie, attirant de nouveaux joueurs occasionnels vers les points de vente.
Après le tirage de l'Euromillions, comment encaisser ses gains sans perdre pied
Une fois le résultat de l'Euromillions connu, les démarches pour récupérer un gain dépendent directement du montant remporté. Jusqu'à 30 000 euros, un simple point de vente agréé suffit à encaisser le ticket gagnant ; entre ce seuil et 500 000 euros, c'est un centre de paiement de la Française des Jeux qui prend en charge la transaction. Au-delà du demi-million, un accompagnement personnalisé est proposé par la FDJ, joignable au 09 69 36 60 60, pour guider les grands gagnants dans cette nouvelle réalité financière.
Car un gain exceptionnel à l'Euromillions ne se résume pas à un virement bancaire : il ouvre sur des questions patrimoniales, familiales et pratiques que peu de personnes anticipent. La Française des Jeux le sait, et c'est pourquoi elle déploie un suivi individuel pour les gains les plus importants issus du tirage de l'Euromillions, afin d'éviter que l'euphorie initiale ne laisse place à une désorientation durable. Un interlocuteur dédié permet d'aborder cette transition avec méthode et sérénité.
Dernières mises à jour
- À l'Euromillions, le hasard est le seul maître du jeu
Tous les résultats de l'Euromillions sont parfaitement aléatoires et imprévisibles. Aucune combinaison n'a plus de chances qu'une autre d'être tirée : une combinaison comme 1-2-3-4-5 avec les étoiles 6 et 7, prise ici à titre d'exemple fictif, a exactement autant de probabilités de sortir que n'importe quelle autre. Par ailleurs, bien que tous les pays participants ne partagent pas la même monnaie, les jackpots sont systématiquement constitués et annoncés en euros, garantissant une lisibilité commune à l'ensemble des joueurs européens.
- À l'Euromillions, des démarches différentes selon les gains remportés
Tous les gagnants de l'Euromillions ne récupèrent pas leurs gains de la même façon. En point de vente, les lots inférieurs à 30 000 euros sont versés directement sur place, sur présentation du reçu. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, que l'on ait joué en ligne ou en boutique, le service des grands vainqueurs doit être contacté au 09 69 36 60 60. Pour les joueurs en ligne, le gain est "automatiquement crédité sur votre compte joueur", précise la Française des jeux.
- À l'Euromillions, une loterie jouée dans douze pays européens
L'Euromillions est bien plus qu'une simple loterie nationale : ce jeu est proposé dans douze pays européens, dont trois micro-États — Monaco, Andorre et le Liechtenstein — et fonctionne avec quatre devises différentes : l'euro, la livre sterling, le franc suisse et le franc pacifique. Dix sociétés de jeux coorganisent ce tirage, sans se concurrencer sur leurs territoires respectifs. Cette dimension internationale permet de proposer des jackpots bien supérieurs à ceux des loteries nationales, mais elle réduit aussi considérablement les chances de décrocher le gros lot.
22:00 - À l'Euromillions, soixante jours pour réclamer ses gains
Une fois les résultats de l'Euromillions dévoilés, les gagnants ne disposent pas d'un délai illimité pour se manifester : ils ont exactement soixante jours pour contacter la Française des jeux et réclamer leur lot. Pour les joueurs ayant misé en ligne, la procédure est simplifiée : le montant du gain est automatiquement crédité sur leur compte joueur, sauf dans le cas d'un très gros gain, qui nécessite une démarche spécifique. Un délai à ne surtout pas négliger pour ne pas laisser une potentielle fortune lui échapper.
- À l'euromillions, les grilles doivent être validées avant 20h15
Pour participer au tirage de l'Euromillions, les joueurs disposent d'un délai strict : toute grille doit impérativement être validée avant 20h15, que ce soit en point de vente ou en ligne. Au-delà de cette heure, elle est considérée comme non valide pour le tirage en cours. À noter que chaque grille achetée en France est automatiquement assortie d'un code My Million, tiré au sort indépendamment. Ce tirage exclusivement national garantit qu'un joueur français devienne millionnaire à chaque tirage, tous les mardis et vendredis, sans surcoût supplémentaire.
- À l'Euromillions, sept fois moins de chances de gagner qu'au Loto
Décrocher le jackpot de l'Euromillions relève d'un défi statistique colossal : un joueur a une chance sur 139 838 160 de trouver la bonne combinaison, contre une sur 19 068 840 au Loto, soit sept fois plus de chances à ce dernier. Cette différence s'explique par des ambitions très différentes : l'Euromillions peut proposer jusqu'à 250 millions d'euros, quand le Loto mise sur des événements spéciaux. Sans grande surprise, les tirages du Loto trouvent plus régulièrement un vainqueur que ceux de l'Euromillions.
- À l'Euromillions, les résultats s'affichent sur TF1 en soirée
C'est pendant ou juste après le journal de 20 heures de TF1 que les amateurs de l'Euromillions sont invités à rester attentifs. Le code My Million est dévoilé aux alentours de 20h30-45, suivi de la combinaison gagnante de l'Euromillions dans la foulée. La répartition détaillée des gains, elle, est publiée plus tard dans la soirée par la Française des jeux. Depuis sa création et à la date du 22 avril 2026, le jeu compte 601 gagnants de premier rang à travers l'Europe.
- À l'Euromillions, l'option Étoile+ booste vos chances de gagner
Peu connue des joueurs, l'option Étoile+ mérite pourtant qu'on s'y attarde. En la sélectionnant, les participants disposent de plus d'une chance sur quatre de percevoir un gain additionnel : concrètement, une chance sur 3,8 de remporter un gain pour une combinaison Euromillions associée à cette option. Par ailleurs, si aucune stratégie ne garantit la victoire à l'Euromillions, certains joueurs s'appuient sur leurs chiffres fétiches ou analysent les statistiques des numéros les plus et les moins fréquemment tirés pour composer leur grille.
- En France, les gains de l'Euromillions échappent à l'impôt sur le revenu
Bonne nouvelle pour les joueurs français : contrairement à l'Espagne, au Portugal ou à la Suisse, où les gains peuvent être taxés entre 10 % et 35 %, la France considère les gains de l'Euromillions comme un accroissement de patrimoine non imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Cette exonération ne porte toutefois que sur la somme perçue au moment du tirage. Dès l'année suivante, les revenus générés par le placement de cette fortune - intérêts, dividendes, loyers - ainsi que les biens acquis restent soumis à la fiscalité classique, notamment la flat tax et l'impôt sur la fortune immobilière.
- À l'Euromillions, jouer plus de numéros a un coût
Pour tenter de décrocher le résultat Euromillions gagnant, les joueurs ont la possibilité de cocher davantage de numéros sur une même grille ou de jouer plusieurs grilles. Mais cette stratégie a un prix : une grille avec une troisième étoile cochée coûte 7,50 euros, et jusqu'à 15 euros pour un sixième chiffre. Par ailleurs, tous les tirages de l'Euromillions sont parfaitement aléatoires. Une combinaison comme 1-2-3-4-5 a ainsi exactement autant de chances d'être tirée que n'importe quelle autre. Le hasard reste le seul maître du jeu.
21:18 - Les plus gros jackpots de l'Euromillions remportés en France
La France compte parmi les pays les plus chanceux de l'Euromillions. En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont décroché la somme record de 250 millions. Avant eux, un joueur de Tahiti avait remporté 220 millions en 2021, et un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions en décembre 2020. Plus récemment, en novembre 2025, un couple alsacien a également décroché 178 millions. Des gains colossaux qui témoignent de la générosité du jeu.
- À l'Euromillions, deux millionnaires créés chaque semaine en France
Grâce au MyMillion, un nouveau millionnaire voit le jour en France à chaque tirage de l'Euromillions, soit deux par semaine. Depuis le début de l'année 2026, pas moins de 20 millionnaires avaient déjà été créés au début du printemps. Les heureux gagnants sont issus de toutes les régions du pays : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM. Par ailleurs, en moyenne un ticket sur 12 remporte un gain à l'Euromillions. Il est donc conseillé de vérifier attentivement ses résultats après chaque tirage.
- À l'Euromillions, sept fois moins de chances de gagner qu'au Loto
Décrocher le jackpot de l'Euromillions reste un exploit statistique rarissime. La probabilité de trouver la combinaison exacte au premier rang est d'une chance sur 139 838 160, contre une sur 19 068 840 au Loto français, soit sept fois moins de chances. Plus globalement, un joueur dispose de 7,81 % de chances de remporter un gain quelconque à l'Euromillions, environ une chance sur treize, tandis qu'au Loto, cette probabilité monte à environ une chance sur six. Une différence qui explique pourquoi les tirages du Loto trouvent plus régulièrement un vainqueur.
21:00 - L'Euromillions a dépassé les 600 gagnants de premier rang
Depuis sa création, l'Euromillions a produit 601 gagnants de premier rang à travers l'Europe, au 22 avril 2026. Le jackpot maximal de 250 millions a été atteint à trois reprises depuis son instauration : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, puis en France le 19 août 2025. Ces records successifs effacent les précédents plafonds, qui s'établissaient à 240 millions en Autriche en décembre 2023, 230 millions au Royaume-Uni en juillet 2022, et 220 millions à Tahiti en octobre 2021.
- À l'Euromillions, soixante jours pour réclamer ses gains
Vous venez de gagner à l'Euromillions ? Attention, le temps est compté. Les gagnants disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ et réclamer leurs gains. Pour les joueurs en ligne, le montant est automatiquement crédité sur le compte joueur. En revanche, pour ceux ayant joué en point de vente, les modalités varient selon le montant : les gains inférieurs à 30 000 euros se récupèrent directement sur place, ceux compris entre 30 000 et 500 000 euros nécessitent de se rendre dans un centre de paiement FDJ, et au-delà de 500 000 euros, il faut contacter le service des grands vainqueurs.
- À l'Euromillions, une chance sur 3,8 de gagner grâce à l'option Étoile+
L'Euromillions propose une option méconnue qui améliore sensiblement les chances de gain : l'Étoile+. En la sélectionnant, les joueurs ont plus d'une chance sur quatre de percevoir un gain additionnel, soit précisément une chance sur 3,8 de remporter quelque chose sur une combinaison associée à cette option. Un avantage non négligeable quand on sait que le jackpot principal ne compte que 139 838 160 combinaisons possibles, offrant une probabilité identique pour chaque grille jouée, qu'il s'agisse d'une combinaison élaborée ou d'une suite de chiffres consécutifs comme, à titre d'exemple, le 1-2-3-4-5.
- Les origines de l'Euromillions remontent aux années 1990
Avant de devenir l'un des jeux de loterie les plus populaires d'Europe, l'Euromillions a eu une longue genèse. C'est à la Française des Jeux, sous la direction de Caroline de Fontenay, que le concept d'une loterie européenne a émergé dans les années 1990. Le projet a successivement porté les noms "Europa Loto" puis "Méga Millions" avant de prendre sa forme définitive. C'est finalement le vendredi 13 février 2004 que le premier tirage a eu lieu, à l'initiative conjointe des loteries française, britannique et espagnole.
- En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont décroché le jackpot record de l'Euromillions
En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions d'euros, soit le plafond maximal de l'Euromillions. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020, et un couple alsacien 178 millions en novembre 2025. Bonne nouvelle pour les gagnants français : ces sommes ne sont pas imposables, la France considérant le gain comme un accroissement de patrimoine non taxé.
20:30 - Le prix d'une grille Euromillions a augmenté en 2014
Jouer à l'Euromillions a un coût fixe, mais pas forcément celui que l'on imagine. Depuis la création du jeu, le prix d'une grille simple est établi à 2 €, dont seulement 1 € est redistribué aux joueurs. En France, l'introduction obligatoire du jeu complémentaire My Million a porté ce tarif minimal à 2,50 € par grille depuis février 2014. Au Royaume-Uni et en Suisse, les prix sont respectivement fixés à 2 £ et 3,5 CHF, ajustables selon les taux de change en vigueur.
- Treize rangs de gains à l'Euromillions
Remporter quelque chose à l'Euromillions ne nécessite pas de trouver la combinaison parfaite. Il suffit de cocher deux bons numéros, sans étoile, pour décrocher un gain. Les récompenses augmentent ensuite progressivement selon le nombre de bons numéros et d'étoiles trouvés, jusqu'au rang ultime exigeant les cinq numéros et les deux étoiles. Les joueurs ayant trouvé les cinq chiffres accompagnés d'une seule étoile peuvent empocher plusieurs centaines de milliers d'euros, tandis que ceux ayant les cinq bons chiffres sans étoile repartent souvent avec plusieurs dizaines de milliers d'euros.
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