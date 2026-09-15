Panne nationale à La Poste : courriers, colis... Quels sont les services impactés ?

Certains services de la Poste sont bloqués ce mardi 15 septembre. Tous les bureaux en France sont concernés.

La Poste fait face à un important "incident informatique", a indiqué le groupe sur son site Internet ce mardi 15 septembre. Une mise à jour aurait échoué dans la nuit. Celle-ci a donc été réalisée ce matin et a perturbé le fonctionnement des bureaux de poste, explique TF1. Ces soucis de fonctionnement ont été signalés depuis 8h30 ce matin par des clients.

De nombreux services se retrouvent alors bloqués. L'achat de timbres ou encore l'envoi de colis et de courriers au sein des bureaux de poste sont paralysés. L'affranchissement des courriers et colis Colissimo serait particulièrement compliqué.

Panne à La Poste : bientôt un retour à la normale ?

"Nos services en bureau de poste sont actuellement perturbés suite à un incident informatique. Les guichets automatiques bancaires et nos services en ligne restent disponibles", rassure tout de même La Poste. Les services bancaires de la Banque postale ne sont donc pas touchés. Tout comme les services postaux, ils sont accessibles en ligne, sur le site laposte.fr et sur l'application bancaire.

Les équipes sont mobilisées pour rétablir au plus vite les services, conscientes de la gêne occasionnée pour les clients. L'incident devrait être résolu dans la journée.