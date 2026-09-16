Résultat du Loto : le tirage du mercredi 16 septembre 2026 [EN LIGNE]

Résultat du Loto : le tirage du mercredi 16 septembre 2026 [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat du tirage du Loto du mercredi 16 septembre 2026 est tombé et le jackpot de 8 millions repart à la hausse pour un Super Loto à 13 millions.

Le résultat du tirage du Loto de ce mercredi 16 septembre 2026 est disponible ci-dessous. La Française des Jeux avait mis en jeu un jackpot de 8 millions, alimenté par plusieurs semaines consécutives sans vainqueur au rang 1. Des millions de Français avaient validé leur grille dans l'espoir de décrocher cette cagnotte record.

 

Ce nouveau tirage du Loto n'a pas désigné de grand gagnant : le jackpot de 8 millions n'a pas été remporté. La combinaison gagnante — 1, 5, 13, 31, 49, numéro chance 10 — n'a été cochée dans son intégralité par aucun joueur. En revanche, sept grilles ont décroché un gain de rang 2. Le prochain rendez-vous sera un Super Loto exceptionnel, avec un jackpot porté à 13 millions prévu le vendredi 18 septembre 2026.

Un nouveau Super Loto en vue après ce Résultat du Loto sans jackpot

La mécanique du Loto repose sur une règle simple mais exigeante : il faut cocher cinq numéros exacts parmi 49, auxquels s'ajoute un numéro chance parmi 10. La probabilité d'aligner cette combinaison parfaite avoisine une chance sur 19 millions, ce qui explique structurellement l'accumulation des cagnottes sur plusieurs tirages consécutifs. C'est précisément cet engrenage qui confère au Loto son pouvoir de fascination durable auprès du grand public.

Tirage du Loto, trois fois par semaine pour entretenir la flamme du jackpot

La FDJ organise le tirage du Loto chaque lundi, mercredi et samedi, instaurant ainsi un calendrier régulier qui rythme l'actualité des jeux d'argent en France. Les joueurs peuvent participer dans l'un des quelque 30 000 points de vente agréés répartis sur le territoire, ou en ligne via le site et l'application officielle. Cette double accessibilité, physique et numérique, contribue à maintenir un engouement constant autour du Loto, indépendamment du montant du jackpot.

Au-delà du rang 1, le tirage du Loto offre plusieurs paliers de gains intermédiaires permettant à des joueurs n'ayant pas trouvé la combinaison complète de repartir avec une somme. La FDJ rappelle que le Loto doit demeurer un loisir, et non une stratégie financière : en cas de difficulté liée aux jeux, le numéro d'aide 09 74 75 13 13 est disponible. Le jeu est par ailleurs strictement réservé aux personnes majeures.

Dernières mises à jour

- Le top 3 des plus gros gains du Loto en 2025

L'année 2025 a réservé de belles surprises aux joueurs du Loto. Le plus gros gain de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. En deuxième position, 20 millions d'euros ont été décrochés en Bretagne le 15 novembre. Le podium se complète avec 19 millions d'euros gagnés en Occitanie le 26 février. Pour ceux qui souhaitent maximiser leurs chances, le pack MultiChances est disponible en 600 parts à 6,60 euros l'unité, avec à la clé davantage de chances de sortir gagnant, mais des gains à partager. Le jeu est réservé aux majeurs.

- Six Super Loto au programme du Loto en 2026

En 2026, la FDJ a dévoilé un calendrier rythmé par six Super Loto, dont trois coïncident avec des vendredis 13. Un Super Loto du Patrimoine est également prévu. L'année compte aussi deux Grands Loto, fixés en juillet et à Noël, avec des jackpots minimums garantis à 20 millions d'euros. Pour rappel, le jackpot de base du Loto démarre à 2 millions d'euros et progresse d'un million supplémentaire à chaque tirage sans gagnant. La cagnotte moyenne remportée tourne autour de 5 millions d'euros. Le jeu est réservé aux personnes majeures. En cas de difficulté, le 09 74 75 13 13 reste disponible.

- Le numéro Chance 9, grand favori du Loto

D'après les statistiques de la Française des jeux, le 9 est le numéro Chance qui sort le plus au Loto, avec 117 sorties. Viennent ensuite le 2 (110 sorties), le 4 (109), le 10 (107) et le 7 (106). En queue de classement, le 3 et le 5 ferment la marche avec seulement 96 sorties chacun. Par ailleurs, les jeux de tirage comme le Loto sont les premiers pourvoyeurs de millionnaires, devant l'EuroMillions, le Keno, EuroDreams et les jeux à gratter. Rappel important : le Loto est strictement réservé aux personnes majeures. En cas de difficulté, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.

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