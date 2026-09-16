Résultat du Loto : le tirage du mercredi 16 septembre 2026 [EN LIGNE]

Le résultat du tirage du Loto du mercredi 16 septembre 2026 est tombé et le jackpot de 8 millions repart à la hausse pour un Super Loto à 13 millions.
Le résultat du tirage du Loto de ce mercredi 16 septembre 2026 est disponible ci-dessous. La Française des Jeux avait mis en jeu un jackpot de 8 millions, alimenté par plusieurs semaines consécutives sans vainqueur au rang 1. Des millions de Français avaient validé leur grille dans l'espoir de décrocher cette cagnotte record.
Ce nouveau tirage du Loto n'a pas désigné de grand gagnant : le jackpot de 8 millions n'a pas été remporté. La combinaison gagnante — 1, 5, 13, 31, 49, numéro chance 10 — n'a été cochée dans son intégralité par aucun joueur. En revanche, sept grilles ont décroché un gain de rang 2. Le prochain rendez-vous sera un Super Loto exceptionnel, avec un jackpot porté à 13 millions prévu le vendredi 18 septembre 2026.
Un nouveau Super Loto en vue après ce Résultat du Loto sans jackpot
La mécanique du Loto repose sur une règle simple mais exigeante : il faut cocher cinq numéros exacts parmi 49, auxquels s'ajoute un numéro chance parmi 10. La probabilité d'aligner cette combinaison parfaite avoisine une chance sur 19 millions, ce qui explique structurellement l'accumulation des cagnottes sur plusieurs tirages consécutifs. C'est précisément cet engrenage qui confère au Loto son pouvoir de fascination durable auprès du grand public.
Tirage du Loto, trois fois par semaine pour entretenir la flamme du jackpot
La FDJ organise le tirage du Loto chaque lundi, mercredi et samedi, instaurant ainsi un calendrier régulier qui rythme l'actualité des jeux d'argent en France. Les joueurs peuvent participer dans l'un des quelque 30 000 points de vente agréés répartis sur le territoire, ou en ligne via le site et l'application officielle. Cette double accessibilité, physique et numérique, contribue à maintenir un engouement constant autour du Loto, indépendamment du montant du jackpot.
Au-delà du rang 1, le tirage du Loto offre plusieurs paliers de gains intermédiaires permettant à des joueurs n'ayant pas trouvé la combinaison complète de repartir avec une somme. La FDJ rappelle que le Loto doit demeurer un loisir, et non une stratégie financière : en cas de difficulté liée aux jeux, le numéro d'aide 09 74 75 13 13 est disponible. Le jeu est par ailleurs strictement réservé aux personnes majeures.
Dernières mises à jour
- Le top 3 des plus gros gains du Loto en 2025
L'année 2025 a réservé de belles surprises aux joueurs du Loto. Le plus gros gain de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. En deuxième position, 20 millions d'euros ont été décrochés en Bretagne le 15 novembre. Le podium se complète avec 19 millions d'euros gagnés en Occitanie le 26 février. Pour ceux qui souhaitent maximiser leurs chances, le pack MultiChances est disponible en 600 parts à 6,60 euros l'unité, avec à la clé davantage de chances de sortir gagnant, mais des gains à partager. Le jeu est réservé aux majeurs.
- Six Super Loto au programme du Loto en 2026
En 2026, la FDJ a dévoilé un calendrier rythmé par six Super Loto, dont trois coïncident avec des vendredis 13. Un Super Loto du Patrimoine est également prévu. L'année compte aussi deux Grands Loto, fixés en juillet et à Noël, avec des jackpots minimums garantis à 20 millions d'euros. Pour rappel, le jackpot de base du Loto démarre à 2 millions d'euros et progresse d'un million supplémentaire à chaque tirage sans gagnant. La cagnotte moyenne remportée tourne autour de 5 millions d'euros. Le jeu est réservé aux personnes majeures. En cas de difficulté, le 09 74 75 13 13 reste disponible.
- Le numéro Chance 9, grand favori du Loto
D'après les statistiques de la Française des jeux, le 9 est le numéro Chance qui sort le plus au Loto, avec 117 sorties. Viennent ensuite le 2 (110 sorties), le 4 (109), le 10 (107) et le 7 (106). En queue de classement, le 3 et le 5 ferment la marche avec seulement 96 sorties chacun. Par ailleurs, les jeux de tirage comme le Loto sont les premiers pourvoyeurs de millionnaires, devant l'EuroMillions, le Keno, EuroDreams et les jeux à gratter. Rappel important : le Loto est strictement réservé aux personnes majeures. En cas de difficulté, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.
- Sécurité du Loto : des mesures strictes pour garantir l'intégrité des tirages
Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. Les boules font également l'objet de deux contrôles annuels réalisés par un organisme extérieur, garantissant ainsi l'intégrité de chaque tirage. Rappel important : le Loto est strictement réservé aux personnes majeures. En cas d'endettement, d'isolement ou de dépenses excessives, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.
- Le Loto Mission Nature, au service de la biodiversité
En 2026, le Loto Mission Nature entre dans sa quatrième édition. Lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature, cette offre de jeux est "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". Depuis 2023, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ. Rappel important : le jeu est interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficulté, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.
- Toutes les combinaisons du Loto ont la même probabilité
Au Loto, une combinaison comme 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6 — utilisée ici à titre d'exemple fictif — a exactement autant de chances d'être tirée que n'importe quelle autre. Chaque combinaison, qu'elle paraisse "logique" ou "aléatoire", possède strictement la même probabilité. Par ailleurs, le pack MultiChances, disponible uniquement sur le site FDJ ou l'application mobile, propose 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Il s'achète en parts à 4,40 euros l'unité, et les gains sont reversés "proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ.
- Le top 5 des plus gros jackpots de l'histoire du Loto
Le record absolu du Loto reste un jackpot de 30 millions d'euros remporté à Orgères le 4 décembre 2021. Le deuxième plus grand jackpot a été décroché le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Complètent le top 5 : 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011 et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014. Des gains qui illustrent l'ampleur des sommes en jeu à chaque tirage du Loto.
- Statistiques du Loto : quels sont les numéros les plus et les moins tirés ?
Depuis le 4 février 2020, le 30 et le 31 dominent les statistiques officielles de la FDJ avec 11,91 % de sorties chacun, soit 132 apparitions. Ils sont suivis par le 24 (11,28 %, 125 fois), le 5 (11,19 %, 124 fois) et le 6 (11,10 %, 123 fois). À l'inverse, le 43 est le numéro le moins sorti, avec seulement 8,03 % de sorties et 89 apparitions, devant le 33 (93 fois) et le 14 (96 fois). Attention toutefois : il s'agit de statistiques, non de probabilités de tirages.
- Jouer au Loto en ligne : comment récupérer ses gains ?
Pour les joueurs ayant misé sur le Loto via FDJ.fr ou l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure. Une grille simple du Loto est proposée à 2,20 euros, avec un jackpot minimum garanti de 2 millions d'euros à la clé.
- Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026
En 2026, ce sont 1 516 316 joueurs qui ont remporté un gain au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires et les simples remboursements, le tirage a multiplié les heureux gagnants. Et pour cause : il n'est pas nécessaire de trouver l'intégralité de la combinaison gagnante pour toucher une somme. Trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance, ou quatre bons numéros avec le numéro Chance, permet déjà d'empocher des gains significatifs. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux.
- À chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort
À chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort, permettant à dix participants de remporter chacun 20 000 euros, indépendamment de la combinaison gagnante. Lors des Super Loto, ce nombre monte exceptionnellement à 50 codes, toujours dotés de 20 000 euros chacun. Une mécanique propre au Loto qui offre ainsi des chances supplémentaires de gagner, sans avoir à aligner les bons numéros. Rappel historique : le premier tirage du Loto sous sa forme moderne a eu lieu en 1976, officialisé par le gouvernement Chirac, héritier d'une tradition remontant au XVIe siècle en Italie.
- Le Loto, premiers pourvoyeurs de millionnaires en France
Parmi les jeux de tirage, le Loto figure en tête des pourvoyeurs de millionnaires, aux côtés de l'EuroMillions, du Keno et d'EuroDreams. Quelques heureux gagnants ont également décroché le million grâce aux jeux à gratter Millionnaire et Mission Patrimoine 2025. Pour estimer ses gains potentiels, la FDJ met à disposition un simulateur en ligne : il suffit de renseigner ses numéros cochés, son code LOTO®, sa participation éventuelle au 2nd tirage ainsi que le jour choisi. L'outil prend aussi en charge les grilles multiples et les numéros supplémentaires. Rappel : le Loto est strictement réservé aux majeurs. En cas de difficulté, le 09 74 75 13 13 reste disponible.
- En 2025, le Loto a créé un millionnaire tous les deux jours
En 2025, la Française des Jeux a affiché un rythme record : un nouveau millionnaire créé tous les deux jours, pour un total annuel de 189. La grande majorité de ces heureux gagnants, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros, grâce au Loto mais aussi à l'Euromillions. Côté géographie, l'Île-de-France s'impose comme la région la plus chanceuse avec 88 gagnants, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40) et le Grand Est (36). Les joueurs en ligne, eux, totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année.
- Comment récupérer ses gains au Loto en point de vente
Vous avez décroché un gain au Loto avec un billet acheté chez un commerçant ? Les montants jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement en point de vente physique. Au-delà de ce seuil, il faut contacter le service client de la Française des jeux, qui oriente ensuite vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Attention au délai : le gagnant dispose de 60 jours pour récupérer ses gains. Passé ce délai, les sommes ne sont plus versées. Une procédure simple, mais qu'il vaut mieux connaître avant de jouer.
- Le 9, numéro Chance le plus tiré au Loto
D'après les statistiques de la Française des Jeux, le 9 est le numéro Chance qui sort le plus au Loto, avec 117 sorties. Il devance le 2 (110 sorties), le 4 (109), le 10 (107) et le 7 (106). En bas du classement, le 3 et le 5 n'ont été tirés que 96 fois chacun. Côté régions, l'Île-de-France domine avec 88 gagnants, suivie d'Auvergne-Rhône-Alpes (40) et du Grand Est (36). Les joueurs en ligne représentent 17,9 % des gains 2025. Rappel : le Loto est interdit aux moins de 18 ans. En cas de dépenses excessives, un service d'aide est disponible au 09 74 75 13 13.
- Un jackpot du Loto garanti à 2 millions d'euros minimum
Avant de tenter sa chance au Loto, mieux vaut connaître les règles du jackpot. Lorsque la cagnotte n'est pas remportée, elle repart automatiquement pour le tirage suivant et augmente d'un million d'euros à chaque fois. Le jackpot de départ est fixé à 2 millions d'euros, et la cagnotte moyenne remportée tourne autour de 5 millions d'euros. Côté sécurité, les boules officielles sont conservées dans un espace sous vidéosurveillance, avec accès biométrique, et contrôlées deux fois par an par un organisme extérieur. Seul l'huissier détient la clé du coffre.
- Le Loto fête ses 50 ans et prépare une année 2026 riche en jackpots
Né d'une longue tradition qui remonte au XVIe siècle en Italie, le Loto a officiellement vu son premier tirage moderne organisé en France en 1976, sous le gouvernement Chirac, héritant ainsi de la Loterie nationale créée en 1933. En 2026, les amateurs de jeux de hasard auront de nombreuses occasions de tenter leur chance : six Super Loto sont programmés, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, en été et à Noël, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros. L'année compte déjà plus de 1,5 million de gagnants.
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