Résultat du Loto : le tirage du mercredi 16 septembre 2026 [EN LIGNE]

Le résultat du tirage du Loto du mercredi 16 septembre 2026 est tombé et le jackpot de 8 millions repart à la hausse pour un Super Loto à 13 millions.

Le résultat du tirage du Loto de ce mercredi 16 septembre 2026 est disponible ci-dessous. La Française des Jeux avait mis en jeu un jackpot de 8 millions, alimenté par plusieurs semaines consécutives sans vainqueur au rang 1. Des millions de Français avaient validé leur grille dans l'espoir de décrocher cette cagnotte record.

Ce nouveau tirage du Loto n'a pas désigné de grand gagnant : le jackpot de 8 millions n'a pas été remporté. La combinaison gagnante — 1, 5, 13, 31, 49, numéro chance 10 — n'a été cochée dans son intégralité par aucun joueur. En revanche, sept grilles ont décroché un gain de rang 2. Le prochain rendez-vous sera un Super Loto exceptionnel, avec un jackpot porté à 13 millions prévu le vendredi 18 septembre 2026.

Un nouveau Super Loto en vue après ce Résultat du Loto sans jackpot

La mécanique du Loto repose sur une règle simple mais exigeante : il faut cocher cinq numéros exacts parmi 49, auxquels s'ajoute un numéro chance parmi 10. La probabilité d'aligner cette combinaison parfaite avoisine une chance sur 19 millions, ce qui explique structurellement l'accumulation des cagnottes sur plusieurs tirages consécutifs. C'est précisément cet engrenage qui confère au Loto son pouvoir de fascination durable auprès du grand public.

Tirage du Loto, trois fois par semaine pour entretenir la flamme du jackpot

La FDJ organise le tirage du Loto chaque lundi, mercredi et samedi, instaurant ainsi un calendrier régulier qui rythme l'actualité des jeux d'argent en France. Les joueurs peuvent participer dans l'un des quelque 30 000 points de vente agréés répartis sur le territoire, ou en ligne via le site et l'application officielle. Cette double accessibilité, physique et numérique, contribue à maintenir un engouement constant autour du Loto, indépendamment du montant du jackpot.

Au-delà du rang 1, le tirage du Loto offre plusieurs paliers de gains intermédiaires permettant à des joueurs n'ayant pas trouvé la combinaison complète de repartir avec une somme. La FDJ rappelle que le Loto doit demeurer un loisir, et non une stratégie financière : en cas de difficulté liée aux jeux, le numéro d'aide 09 74 75 13 13 est disponible. Le jeu est par ailleurs strictement réservé aux personnes majeures.

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