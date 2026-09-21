Résultat du Loto : les numéros du tirage du lundi 21 septembre 2026 [EN DIRECT]

Le tirage du Loto du lundi 21 septembre 2026 a eu lieu et la cagnotte de 3 millions a trouvé son destin. Le résultat est à suivre en direct !
Ce lundi 21 septembre 2026, le tirage du Loto est à suivre en direct ci-dessous. La Française des Jeux propose ce soir une cagnotte de 3 millions à décrocher pour cette édition hebdomadaire. Les grilles ayant été validées avant la fermeture des mises, les joueurs n'ont plus qu'à patienter avant de découvrir si leur combinaison est la bonne.
Pour tenter sa chance au Loto, chaque participant doit sélectionner cinq numéros entre 1 et 49, auxquels s'ajoute un numéro Chance choisi parmi les chiffres de 1 à 10. Le prix d'entrée pour une grille de base s'élève à 2,20 euros, avec la possibilité de multiplier les combinaisons ou de laisser le hasard décider via la sélection aléatoire. Le jeu est accessible aussi bien dans les points de vente agréés que sur le site et l'application FDJ, sous réserve de justifier sa majorité.
Tirage du Loto ce soir, une mécanique du hasard sous haute surveillance
Le résultat du Loto repose sur un tirage entièrement mécanique, supervisé par un huissier de justice garant de la régularité de la procédure. Les boules numérotées font l'objet de contrôles rigoureux avant chaque session pour garantir l'absence de tout biais. Ce dispositif, maintenu depuis les débuts du jeu, constitue l'une des pierres angulaires de la confiance accordée par les joueurs à ce rendez-vous emblématique.
Les probabilités de décrocher le jackpot du Loto en trouvant les cinq bons numéros et le numéro Chance sont établies à environ 1 sur 19 millions. Malgré ce chiffre vertigineux, des millions de Français participent à chaque tirage du Loto, portés par l'espoir d'un gain qui peut changer une vie. L'attractivité du jeu repose en partie sur ce paradoxe entre improbabilité statistique et engouement populaire persistant.
Un jackpot du Loto qui peut grimper à des sommets
Lorsque aucune grille n'emporte le jackpot lors d'un tirage du Loto, la cagnotte est intégralement reportée à l'édition suivante. Ce mécanisme de progression peut conduire, au fil des semaines sans grand gagnant, à des mises en jeu atteignant plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est précisément cette dynamique d'accumulation qui capte de nouveaux joueurs et amplifie l'intérêt autour de chaque nouveau tirage.
Une fois le résultat du Loto officiellement publié par la FDJ, les joueurs ayant misé en ligne peuvent vérifier instantanément leur grille depuis leur espace personnel. Pour les participants ayant joué en point de vente, la consultation des numéros gagnants est possible sur l'ensemble des canaux d'information relayant les résultats. Les gains sont ensuite calculés selon le nombre de numéros correctement cochés, en fonction des différents rangs prévus par le règlement du jeu.
Dernières mises à jour
- Au Loto, plusieurs façons de jouer et de gagner
Au Loto, il n'est pas obligatoire de trouver la combinaison complète pour remporter un gain. Trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance (rang 2) ou quatre bons numéros avec le numéro Chance (rang 3) permet déjà de toucher des sommes significatives. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la bonne combinaison lors d'un même tirage, le jackpot est partagé. Pour maximiser leurs chances, certains joueurs optent pour le pack MultiChances, disponible en version élargie à 600 parts et autant de codes, au prix de 6,60 euros la part. En contrepartie, les gains sont partagés.
- Les numéros les moins tirés au Loto
Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ révèlent que certains numéros sortent nettement moins souvent que d'autres au Loto. Le 43 est le grand absent des tirages, avec seulement 8,01% de sorties et 89 apparitions au total - sa dernière sortie remonte au 8 juin 2026. Le 33 suit avec 93 sorties (8,37%), devant le 14 (96 sorties, 8,64%), le 1 (97 sorties) et le 11 (102 sorties). Attention toutefois : il s'agit uniquement de statistiques, et non de probabilités de tirages futurs.
- Le Loto a ses records de gains en 2025
Le Loto a distribué des gains impressionnants en 2025. Le plus gros jackpot de l'année s'est élevé à 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. La deuxième plus belle fortune de l'année a été décrochée en Bretagne le 15 novembre, avec 20 millions d'euros à la clé. L'Occitanie complète ce podium avec 19 millions d'euros gagnés le 26 février. Des sommes considérables qui, si elles restent inférieures aux gains de l'Euromillions, confirment le Loto comme un jeu capable de transformer radicalement le quotidien de ses gagnants.
- Comment récupérer ses gains au Loto ?
Vous venez de décrocher un gain au Loto ? Les modalités de retrait varient selon le montant remporté. Pour les sommes inférieures à 30 000 euros, les joueurs ayant acheté leur grille chez un commerçant partenaire peuvent retirer leurs gains directement sur place. Entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de ce plafond, un accompagnement personnalisé est proposé par le service Relations Gagnants. Par ailleurs, la FDJ met à disposition un simulateur en ligne pour estimer ses gains potentiels avant même le tirage.
- Une histoire du Loto qui remonte au XVIe siècle
Le Loto n'est pas né hier. Ses origines remontent au XVIe siècle en Italie, bien avant la Loterie nationale créée en 1933, dont il est l'héritier direct. C'est sous le gouvernement Chirac que le jeu est officialisé sous sa forme moderne, avec un premier tirage organisé en 1976. Depuis près de cinquante ans, des millions de Français ont vu leur quotidien radicalement transformé en devenant millionnaires grâce à ce jeu. Une longévité qui témoigne de l'attachement des joueurs à ce rendez-vous incontournable. Rappel important : le Loto est strictement réservé aux personnes majeures.
- Au Loto, la nature aussi est gagnante
Depuis 2023, le Loto Mission Nature permet de soutenir des projets de préservation de l'environnement. Cette offre de jeux est "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, la quatrième édition est lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB), à l'occasion de la Fête de la Nature. Depuis le lancement de l'initiative, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ.
- Le numéro 9, star du tirage du Loto
Au Loto, tous les numéros Chance ne se valent pas, du moins statistiquement. Selon les chiffres de la Française des jeux, le 9 est celui qui sort le plus souvent, avec 117 apparitions. Il devance le 2 (110 sorties), le 4 (109), le 10 (107) et le 7 (106). En queue de peloton, le 3 et le 5 affichent seulement 96 sorties chacun. Par ailleurs, 2025 s'avère une année record pour les millionnaires : la FDJ en a créé un tous les deux jours, soit 189 au total, dont 87,5 % ont gagné entre 1 et 5 millions d'euros.
- La sécurité du tirage du Loto garantie par un dispositif ultra-rigoureux
Au Loto, rien n'est laissé au hasard concernant la sécurité des tirages. Les boules officielles sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et accessible uniquement via un lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé du coffre. Pour renforcer encore davantage cette intégrité, les boules font l'objet de deux contrôles par an réalisés par un organisme extérieur indépendant. Pour les joueurs en ligne, les gains sont automatiquement crédités sur leur compte FDJ.fr ou via l'application mobile, avec un virement bancaire possible jusqu'à 500 000 euros.
- Le pack MultiChances élargi du Loto : plus de chances, mais des gains partagés
Pour les joueurs qui souhaitent encore plus de chances au Loto, il existe une version élargie du pack MultiChances, constituée de 600 parts et autant de codes. La part est proposée à 6,60 euros. En misant sur ce pack, un joueur augmente ses probabilités de sortir gagnant, mais devra en contrepartie partager ses gains avec les autres détenteurs de parts. Une formule qui joue la carte de la quantité pour maximiser les opportunités de remporter quelque chose lors du tirage.
- Comment récupérer ses gains au Loto selon leur montant
Décrocher un gain au Loto ne signifie pas automatiquement passer par la Française des Jeux pour le toucher. Les joueurs ayant acheté leur grille chez un commerçant partenaire peuvent y retirer leurs gains, à condition que le montant soit inférieur à 30 000 euros. Au-delà de ce seuil et jusqu'à 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, un service dédié, appelé "Relations Gagnants", propose un accompagnement personnalisé aux heureux élus.
- Quelques millions d'euros de gains du Loto disparaissent chaque année
Chaque année, plusieurs millions d'euros de gains au Loto ne sont jamais récupérés par leurs gagnants, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Les joueurs disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester après le tirage. Passé ce délai, les gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Une somme considérable qui échappe donc chaque année à des gagnants qui ne le savent pas.
- En 2026, six Super Loto sont au programme du Loto
En 2026, la Française des Jeux a programmé six Super Loto, dont trois coïncident avec des vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, l'un en été et l'autre à Noël, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros. Pour les tirages spéciaux, le jackpot minimum est fixé à 13 millions d'euros. Lors des Super Loto, le nombre de codes tirés au sort passe exceptionnellement de 10 à 50, chacun permettant de remporter 20 000 euros.
- Le pack MultiChances du Loto pour multiplier ses chances
Disponible uniquement sur le site FDJ ou sur l'application de la Française des jeux, le pack MultiChances est une option qui permet de jouer sur 100 grilles simples et 100 codes Loto. Chaque code Loto offre la possibilité de remporter 20 000 euros, avec des parts à 4,40 euros. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une formule pensée pour maximiser ses chances de décrocher un gain au Loto.
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