Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 17 septembre 2026 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Le tirage de l'EuroDreams fera-t-il un heureux élu ce jeudi soir ? Réponse à l'heure des résultats.

Comme chaque lundi et jeudi depuis bientôt trois ans, le tirage EuroDreams propose de remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans ce jeudi 17 septembre 2026. Reste à savoir si la chance sera au rendez-vous et permettra à l'un des participants de trouver le résultat EuroDreams. Avec une chance sur 19 191 900 de trouver les résultats gagnants, les chances sont bien maigres, mais comme le diront les plus téméraires, qui ne tente rien n'a rien.

Quoi qu'il en soit, pour espérer remporter ne serait-ce qu'un petit quelque chose, le mieux est encore de participer au tirage EuroDreams. Les participants ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille. Celle-ci doit, au minimum, être cochée de six chiffres compris entre 1 et 40 et un numéro Dream parmi les cinq possibles. La grille de base est vendue 2,50 euros. Les résultats EuroDreams devraient être connus à partir de 20h30. Ils seront tous dévoilés ci-dessous dans la foulée :

La France, pays qui compte le plus de grands gagnants EuroDreams

Depuis le lancement du tirage EuroDreams, le 6 novembre 2023, une quarantaine de grilles ont été cochées correctement, permettant à leurs propriétaires d'empocher les 20 000 euros par mois pendant trente ans, voire pour l'un de repartir avec 30 000 euros par an pendant trente ans. Si lors de la première année d'existence de l'EuroDreams, une dizaine de joueurs sont parvenus à gagner le jackpot, 2025 a été, de loin, la meilleure année pour les participants des tirages EuroDreams, avec 14 grands vainqueurs, dont quatre en France. En 2026, seulement six joueurs ont réussi l'exploit de trouver les résultats EuroDreams.

Comme a pu le constater le site eu-dreams, le pays le plus chanceux en termes de jackpot de l'EuroDreams remporté est la France, avec 13 gagnants à ce jour, soit 37,1% des grands gagnants au niveau européen. Viennent ensuite l'Espagne et ses neuf vainqueurs (25,7%), le Portugal et ses cinq grands gagnants (14,3%), l'Autriche et ses quatre grands vainqueurs (11,4%), la Belgique et ses deux gagnants (5,7%), et enfin l'Irlande et la Suisse, avec un grand vainqueur chacune.