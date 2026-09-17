Visite du pape en France : "Il a intérêt à m'écouter"... Une victime de viols sait déjà ce qu'elle va lui demander

À l'occasion de sa visite en France, le pape Léon XIV doit rencontrer plusieurs victimes de violences sexuelles à Lourdes.

La visite du pape en France ne sera pas faite que de grandes messes et spectaculaires représentations. Entre le 25 et le 28 septembre, le pape Léon XIV va certes être au cœur de grands événements, comme la messe géante organisée place de la Concorde à Paris, mais il y aura également des rendez-vous plus discrets. Le 27 septembre, le pape rencontrera ainsi à Lourdes sept victimes de violences sexuelles. Une rencontre qui aurait été demandée par le souverain pontife lui-même, assure l'évêque Pierre-Antoine Bozo, en charge de l'organisation de ce temps fort, auprès du Parisien.

Alors qu'une réunion préparatoire s'est tenue lundi, le quotidien a pu contacter certaines d'entre elles. Toutes affichent la même détermination : "bousculer" le pape Léon XIV en lui racontant leur histoire, avec l'espoir que "des actions concrètes soient mises en place", confie une victime. Dans un communiqué diffusé mercredi, les sept victimes insistent sur le fait que "dialoguer n'est pas cautionner". Âgé de 80 ans, Jean-Marie Delbos, dont la grand-mère, Catherine Martin, avait été la première à dénoncer les viols dont son petit-fils avait été victime à Bétharram dans les années 50, en vain, ira avec une photo de son "héroïne". "Il a intérêt à m'écouter", prévient-il toutefois, auprès du Parisien.

"J'ai pris une torgnole, il a hurlé : 'Oubliez tout, c'est faux !'"

Orphelin, il avait été pris en charge par ses grands-parents qui se sont laissé convaincre par les curés de le mettre au petit séminaire de Bétharram, qui promettait "logement et nourriture". C'était en 1957. Mais l'arrivée d'un certain Henri Lamasse, curé de son état, va rapidement chambouler à jamais la vie de celui qui n'était alors qu'un enfant. "Chaque soir, il venait dans notre dortoir. Il nous baissait le slip, mettait la bouche sur nos sexes, passant d'un lit à l'autre", révèle celui qui en 1961 décide de se confier au directeur de l'établissement.

C'est alors la douche froide. "J'ai pris une torgnole, il a hurlé : 'Oubliez tout, c'est faux !'" Jean-Marie Delbos sera par la suite envoyé en hôpital psychiatrique. C'est sa grand-mère qui l'en sortira. Devenu adolescent, il finit par tout lui révéler. Et elle le croit. Elle tente alors d'alerter tout le monde. Des gendarmes à la mairie en passant par les voisins, elle est "jetée de partout car il ne fallait pas taper sur Bétharram !" Soixante-dix ans plus tard, Jean-Marie Delbos a fini par être indemnisé, recevant quelques milliers d'euros en 2023. "Ma grand-mère a dénoncé dès 1962, mais personne n'en a tenu compte. Si on avait écouté cette pauvre femme, il n'y aurait pas eu d'autres victimes", regrette-t-il. Lors de sa rencontre avec le pape Léon XIV, Jean-Marie Delbos compte lui demander de "dissoudre la congrégation Bétherram qui a fait des victimes dans le monde entier".