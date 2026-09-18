Visite du pape en France : Léon XIV ne veut pas d'Emmanuel Macron à Notre-Dame, déjà quelques frictions

En visite en France du 25 au 28 septembre pour une visite historique à Paris, Lourdes ou encore Metz, le pape Léon XIV a refusé plusieurs propositions de l'Élysée.

Entre le spirituel et le temporel, le Vatican a voulu tracer une frontière nette. À quelques jours de l'arrivée de Léon XIV en France, qui sera présent du 25 au 28 septembre, les préparatifs la visite du pape ont révélé un décalage assez net entre les attentes de l'Élysée et celles du Saint-Siège. Emmanuel Macron avait imaginé un accueil à la hauteur d'une visite d'État. De son côté, Rome a préféré un voyage avant tout apostolique, tourné vers les fidèles selon des informations de La Croix.

Le pape rencontrera pourtant bien le chef d'État français. Dès son arrivée à Paris le 25 septembre, il sera reçu à l'Élysée puis s'adressera aux autorités, à la société civile et au corps diplomatique. Il se rendra ensuite à Notre-Dame afin d'y célébrer les vêpres et terminera avec une veillée au Stade de France entouré de jeunes. Ce voyage, préparé par l'Église de France, sera le premier pour un souverain pontife depuis Benoît XVI en 2008. Le pape François ne s'étant pas arrêté dans la capitale française.

Des centaines de milliers de fidèles attendus pour le pape à Paris

Une affluence considérable devrait accueillir Léon XIV. Environ 80 000 jeunes sont attendus au Stade de France. Chiffre encore plus faramineux, jusqu'à 600 000 personnes pourraient participer à la grande messe célébrée place de la Concorde. Concernant Notre-Dame, ce seraient environ 8 000 membres du clergé et personnes consacrées qui devraient assister aux vêpres.

Après son séjour à Paris, le pape rejoindra Lourdes. Il y rencontrera les évêques de France, des malades et des religieuses avant de participer à la traditionnelle procession aux flambeaux. Enfin, le 28 septembre à Metz, il terminera son voyage avec une rencontre interreligieuse puis avec un rendez-vous consacré aux "racines de l'Europe pour la paix et l'unité".

Pourquoi le pape ne veut pas de Macron à Notre-Dame

C'est sur le programme à Notre-Dame de Paris que la volonté du Vatican de distinguer politique et religion s'est le plus concrètement manifestée. Emmanuel Macron souhaitait accompagner Léon XIV dans la cathédrale restaurée et lui présenter les travaux réalisés depuis l'incendie de 2019. Le Saint-Siège n'a pas retenu cette proposition, selon des informations rapportées par La Croix. Une source vaticane a expliqué qu'elle appartenait à un "autre voyage". Les vêpres devant rester avant tout un temps de prière.

Le symbole aurait pourtant été fort pour Emmanuel Macron et on ose imaginer que le chef de l'Etat a dû insister auprès du Vatican pour s'offrir ce moment qui serait entré dans l'histoire. Le président s'est fortement impliqué dans la reconstruction du monument et dans sa réouverture en décembre 2024. Cependant, le Vatican a choisi pour cette visite de replacer la cathédrale dans sa fonction première : un lieu de culte, de foi, où le pape rencontrera évêques, prêtres, diacres et religieux. Léon XIV voit dans Notre-Dame un édifice de foi, et non un monument historique de carte postale. Il viendra donc pour un office et non pour admirer les nouvelles charpentes ou faire le touriste.

D'autres propositions de l'Élysée ont également été écartées ou allégées : pas de grand dîner d'État, pas de remise de la croix de la Légion d'honneur et un protocole militaire réduit. Quelques frictions ont donc émergées, le pape a posé ses conditions à Emmanuel Macron, tout en conservant une certaine cordialité : le pape et le président français se rencontreront tout de même dès le premier jour et cela marque une vraie déférence à l'égard du chef de l'Etat.

Mais entre les deux hommes, il existe des désaccords profonds. Le point de tension majeur évoqué dans la presse est celui-ci : la loi française concernant l'aide à mourir promulguée en août par Emmanuel Macron. Le Canard enchaîné a rapporté que Léon XIV avait mal accueilli cette réforme, à laquelle l'Église catholique s'est fortement opposée. Cet accrochage n'a toutefois jamais été présenté par le Vatican comme une raison de réduire le cérémonial politique.

En réalité, ces choix s'inscrivent dans une position plus générale de Léon XIV sur les rapports entre religion et pouvoir. Le pape a appelé en mai à "refuser toute instrumentalisation du nom de Dieu à des fins militaires, économiques ou politiques". Il ne visait alors ni Emmanuel Macron ou Notre-Dame, - mais clairement Donald Trump. Reste que cette déclaration éclaire sur sa volonté de distinguer l'action spirituelle de l'utilisation politique de la religion.

Ce voyage ne sera toutefois pas dénué d'une dimension politique. Léon XIV prendra la parole devant les autorités françaises, visitera l'Unesco et terminera son séjour par une rencontre sur la paix. La distinction voulue par Rome paraît donc plus subtile : le pape entend parler au monde politique sans laisser celui-ci définir la mise en scène de son voyage religieux.