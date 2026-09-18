Résultat Euromillions : découvrez le tirage du vendredi 18 septembre 2026 [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du vendredi 18 septembre 2026 a mis en jeu 29 millions et le résultat est désormais à suivre en direct.
Ce vendredi 18 septembre 2026, la FDJ convie les joueurs à un nouveau rendez-vous Euromillions avec une cagnotte de 29 millions à décrocher ce soir. Les numéros gagnants sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication officielle. Une mise en jeu qui attise les convoitises et pourrait redistribuer les cartes pour un ou plusieurs heureux participants.
Le tirage de l'Euromillions du mardi 15 septembre dernier n'a trouvé aucun preneur pour la combinaison complète, ce qui a mécaniquement alimenté la cagnotte jusqu'au niveau actuel. Si le jackpot a échappé à tous, sept joueurs ont néanmoins validé cinq numéros corrects assortis d'une étoile, leur permettant de repartir avec les dotations du deuxième rang. Ce report progressif entretient une tension palpable à l'approche de chaque nouveau tirage de l'Euromillions.
Résultat de l'Euromillions ce soir, la France espère un nouveau grand gagnant
Ces derniers mois, l'Hexagone s'est distingué sur la scène européenne des grandes loteries avec des victoires retentissantes à l'Euromillions. Un couple alsacien avait ainsi empoché 178 millions en novembre 2025, quelques mois seulement après le gain record partagé entre cinq amis franciliens. Ces coups de chance successifs font de la France un territoire particulièrement en vue lors de chaque tirage de l'Euromillions.
Tirage de l'Euromillions, ne pas laisser passer le délai pour réclamer ses gains
Obtenir le résultat de l'Euromillions gagnant ne suffit pas : encore faut-il se manifester auprès de la FDJ avant l'expiration d'un délai strict de soixante jours. Ce compte à rebours démarre non pas à la date du tirage, mais à partir du dernier jeu enregistré sur le billet concerné. Passé ce délai, aucun recours n'est possible et les sommes en question, même colossales, sont définitivement perdues pour le joueur.
L'Euromillions est une compétition partagée entre plusieurs pays européens participants, ce qui explique en partie l'ampleur des jackpots proposés semaine après semaine. La mise en commun des mises de millions de joueurs à travers le continent permet d'atteindre des niveaux de gains inaccessibles aux loteries purement nationales. Chaque tirage de l'Euromillions s'inscrit ainsi dans une dynamique collective qui transcende les frontières.
Dernières mises à jour
- Jusqu'à 20h15 pour jouer à l'Euromillions : ce qu'il faut savoir
Pour participer à l'Euromillions, les joueurs ont jusqu'à 20h15 précises pour valider leur grille, en point de vente ou en ligne. Le tirage débute généralement à 20h20, et les résultats sont disponibles aux alentours de 20h50, une fois la combinaison officiellement validée. Pour connaître ses gains, plusieurs options existent : consultation en point de vente, scan du reçu via l'application mobile, vérification par téléphone ou SMS, ou encore utilisation du simulateur en ligne mis à disposition par la FDJ. Le hasard reste le seul maître du jeu : aucune stratégie ne garantit la victoire.
- Le jackpot de l'Euromillions a déjà atteint 250 millions d'euros trois fois
Longtemps plafonné à 190 millions d'euros, le jackpot maximal de l'Euromillions est désormais fixé à 250 millions d'euros. Ce montant record a été atteint et remporté à trois reprises : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025 et en France le 19 août 2025. À l'inverse, le jackpot minimal, remis en jeu après chaque victoire au premier rang, s'élève à 17 millions d'euros. Pour les gains importants, supérieurs à 500 000 euros, la FDJ propose un accompagnement personnalisé aux heureux gagnants.
21:18 - L'option "flash" et l'Étoile+ : deux façons de jouer l'Euromillions
Pour ceux qui ne souhaitent pas choisir leurs numéros eux-mêmes, l'option "flash" génère automatiquement une combinaison aléatoire. Certains joueurs préfèrent miser sur des chiffres personnels — date de naissance, numéro fétiche —, tandis que d'autres analysent les statistiques de sorties disponibles en ligne. Par ailleurs, l'option Étoile+ reste méconnue malgré ses avantages : en la sélectionnant, les joueurs ont plus d'une chance sur quatre de percevoir un gain additionnel, soit précisément une chance sur 3,8 de remporter un lot pour une combinaison Euromillions associée à cette option.
- Jackpot à l'Euromillions : une chance sur 139 838 160
Décrocher le jackpot de l'Euromillions relève du défi statistique : la probabilité de trouver la combinaison parfaite est d'une chance sur 139 838 160. Tous rangs confondus, la probabilité de remporter un gain est cependant d'une chance sur 13. En France, l'option "Étoile+" permet de passer à une chance sur 4 de remporter un lot. Côté numéros, les relevés de la FDJ au 22 avril 2026 montrent que le 21, le 42 et le 35 figurent parmi les plus fréquemment tirés, tandis que les étoiles 2 et 3 ressortent régulièrement. Chaque tirage reste néanmoins indépendant : le hasard demeure le seul maître.
- 250 millions d'euros : le record de l'Euromillions décroché en août 2025
En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions d'euros à l'Euromillions, soit le jackpot maximal que peut offrir la loterie européenne. C'était, selon les informations rapportées, "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Un record qui illustre les jackpots hors normes proposés par l'Euromillions, bien supérieurs à ceux du Loto, lequel mise sur des tirages spéciaux à 10 ou 13 millions d'euros. Avant ce quintette francilien, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions d'euros en 2021, et un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020.
21:00 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ?
Bonne nouvelle pour les heureux gagnants de l'Euromillions : récupérer ses gains est une démarche simple. Pour les joueurs ayant misé en ligne, sur le site ou l'application de la FDJ, le gain est automatiquement crédité sur le compte joueur. Si des coordonnées bancaires ont été renseignées au préalable, un transfert direct vers le compte bancaire est effectué. Pour participer, il suffit de cocher cinq chiffres entre 1 et 50, ainsi que deux numéros étoile parmi les 12 disponibles, en point de vente agréé ou en ligne.
- Comment se déroule le tirage de l'Euromillions ?
Chaque mardi et vendredi, aux alentours de 20h45, le tirage de l'Euromillions est enregistré près de Paris sous la surveillance d'un huissier de justice. Deux machines du fabricant français Ryo Catteau sont utilisées : une "Stresa" pour tirer les 5 numéros, et une "Pâquerette" pour les 2 étoiles. La vidéo est ensuite transmise aux différents pays participants, qui la diffusent en différé avec leur propre présentateur. En France, les résultats sont annoncés sur TF1. Seules les images du tirage sont communes à l'ensemble des pays partenaires.
- Une tentative d'escroquerie à 35 millions d'euros autour de l'Euromillions
En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour une escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros liée à l'Euromillions. Le buraliste aurait subtilisé deux tickets gagnants à un joueur régulier en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un tiers. Ce sont des signaux d'alerte — les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger — qui ont déclenché l'enquête judiciaire.
- Jouer à l'Euromillions en toute sécurité : les bons réflexes à adopter
Participer au tirage de l'Euromillions implique aussi de se protéger en ligne. La FDJ recommande plusieurs pratiques essentielles : choisir des mots de passe complexes et différents pour chaque site, ne jamais partager ses informations bancaires, vérifier que l'adresse du site commence par "https" et utiliser un antivirus. Par ailleurs, chaque grille validée en France se voit attribuer automatiquement un code My Million, garantissant la création d'au moins un nouveau millionnaire français à chaque tirage, le mardi comme le vendredi.
- L'option "flash" de l'Euromillions : jouer sans choisir ses numéros
Pour les joueurs qui ne souhaitent pas sélectionner eux-mêmes leurs numéros à l'Euromillions, une option existe : le "flash". Cette fonctionnalité génère automatiquement une combinaison au hasard, sans intervention du joueur. Elle est disponible aussi bien en point de vente que sur le site ou l'application de la FDJ. Une solution pratique pour ceux qui préfèrent s'en remettre entièrement au hasard. Rappel important : jouer à l'Euromillions est réservé aux personnes majeures et comporte des risques.
20:30 - Les chiffres qui donnent le vertige de l'Euromillions
Jouer à l'Euromillions, c'est affronter des probabilités astronomiques. Choisir 5 numéros parmi 50 génère à lui seul 2 118 760 combinaisons possibles. En ajoutant les 2 étoiles, ce sont 66 configurations supplémentaires qui entrent en jeu, portant le nombre total de combinaisons possibles pour le jackpot à plus de 139 838 160. Des chiffres qui illustrent la difficulté de décrocher le gros lot. Pourtant, tous rangs de gains confondus, un joueur a 1 chance sur 13 de remporter quelque chose à chaque tirage de l'Euromillions.
- 250 millions d'euros : le record français à l'Euromillions
En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions d'euros à l'Euromillions, soit le jackpot maximal autorisé par le jeu. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Un record national qui éclipse les précédents grands gains français : 220 millions décrochés par un joueur de Tahiti en 2021, et 200 millions remportés par un retraité du Sud de la France en décembre 2020. Chaque grille Euromillions est vendue 2,50 euros, code My Million inclus.
- Un scandale autour des profils gagnants de l'Euromillions en Belgique
Le journal belge Sud Presse a révélé que la Loterie nationale belge composait elle-même les profils des gagnants de l'Euromillions pour les rendre moins identifiables. Une gagnante âgée de Blankenberge avait ainsi été présentée au public comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de fabriquer ces profils fictifs, une pratique que les directeurs de la loterie ont fermement niée. Une affaire qui soulève des questions sur la transparence autour des grands gagnants.
- Toutes les combinaisons de l'Euromillions ont la même chance de sortir
À l'Euromillions, le hasard est le seul maître du jeu. Toutes les combinaisons ont strictement la même probabilité d'être tirées au sort. Une combinaison comme 1-2-3-4-5 avec les étoiles 6 et 7, prise ici à titre d'exemple fictif, a ainsi autant de chances de sortir que n'importe quelle autre suite de chiffres. Toute prédiction reste donc impossible. Par ailleurs, les gains remportés en France ne sont pas taxés, contrairement à certains pays européens comme l'Espagne, le Portugal ou la Suisse, où les gains dépassant certains seuils sont imposés entre 10 % et 35 %.
- Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ?
Remporter un gain à l'Euromillions implique des démarches bien précises selon le montant décroché. En point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros se récupèrent directement sur place, reçu en main. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, que la mise ait été faite en ligne ou en boutique, le service des grands vainqueurs est joignable au 09 69 36 60 60. Des étapes clés à connaître avant même de tenter sa chance au prochain tirage de l'Euromillions.
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