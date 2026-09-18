Résultat Euromillions : découvrez le tirage du vendredi 18 septembre 2026 [EN DIRECT]

Résultat Euromillions : découvrez le tirage du vendredi 18 septembre 2026 [EN DIRECT]
La Rédaction

Le tirage Euromillions du vendredi 18 septembre 2026 a mis en jeu 29 millions et le résultat est désormais à suivre en direct.

Ce vendredi 18 septembre 2026, la FDJ convie les joueurs à un nouveau rendez-vous Euromillions avec une cagnotte de 29 millions à décrocher ce soir. Les numéros gagnants sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication officielle. Une mise en jeu qui attise les convoitises et pourrait redistribuer les cartes pour un ou plusieurs heureux participants.

 

Le tirage de l'Euromillions du mardi 15 septembre dernier n'a trouvé aucun preneur pour la combinaison complète, ce qui a mécaniquement alimenté la cagnotte jusqu'au niveau actuel. Si le jackpot a échappé à tous, sept joueurs ont néanmoins validé cinq numéros corrects assortis d'une étoile, leur permettant de repartir avec les dotations du deuxième rang. Ce report progressif entretient une tension palpable à l'approche de chaque nouveau tirage de l'Euromillions.

Résultat de l'Euromillions ce soir, la France espère un nouveau grand gagnant

Ces derniers mois, l'Hexagone s'est distingué sur la scène européenne des grandes loteries avec des victoires retentissantes à l'Euromillions. Un couple alsacien avait ainsi empoché 178 millions en novembre 2025, quelques mois seulement après le gain record partagé entre cinq amis franciliens. Ces coups de chance successifs font de la France un territoire particulièrement en vue lors de chaque tirage de l'Euromillions.

Tirage de l'Euromillions, ne pas laisser passer le délai pour réclamer ses gains

Obtenir le résultat de l'Euromillions gagnant ne suffit pas : encore faut-il se manifester auprès de la FDJ avant l'expiration d'un délai strict de soixante jours. Ce compte à rebours démarre non pas à la date du tirage, mais à partir du dernier jeu enregistré sur le billet concerné. Passé ce délai, aucun recours n'est possible et les sommes en question, même colossales, sont définitivement perdues pour le joueur.

L'Euromillions est une compétition partagée entre plusieurs pays européens participants, ce qui explique en partie l'ampleur des jackpots proposés semaine après semaine. La mise en commun des mises de millions de joueurs à travers le continent permet d'atteindre des niveaux de gains inaccessibles aux loteries purement nationales. Chaque tirage de l'Euromillions s'inscrit ainsi dans une dynamique collective qui transcende les frontières.

Dernières mises à jour

- Jusqu'à 20h15 pour jouer à l'Euromillions : ce qu'il faut savoir

Pour participer à l'Euromillions, les joueurs ont jusqu'à 20h15 précises pour valider leur grille, en point de vente ou en ligne. Le tirage débute généralement à 20h20, et les résultats sont disponibles aux alentours de 20h50, une fois la combinaison officiellement validée. Pour connaître ses gains, plusieurs options existent : consultation en point de vente, scan du reçu via l'application mobile, vérification par téléphone ou SMS, ou encore utilisation du simulateur en ligne mis à disposition par la FDJ. Le hasard reste le seul maître du jeu : aucune stratégie ne garantit la victoire.

- Le jackpot de l'Euromillions a déjà atteint 250 millions d'euros trois fois

Longtemps plafonné à 190 millions d'euros, le jackpot maximal de l'Euromillions est désormais fixé à 250 millions d'euros. Ce montant record a été atteint et remporté à trois reprises : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025 et en France le 19 août 2025. À l'inverse, le jackpot minimal, remis en jeu après chaque victoire au premier rang, s'élève à 17 millions d'euros. Pour les gains importants, supérieurs à 500 000 euros, la FDJ propose un accompagnement personnalisé aux heureux gagnants.

21:18 - L'option "flash" et l'Étoile+ : deux façons de jouer l'Euromillions

Pour ceux qui ne souhaitent pas choisir leurs numéros eux-mêmes, l'option "flash" génère automatiquement une combinaison aléatoire. Certains joueurs préfèrent miser sur des chiffres personnels — date de naissance, numéro fétiche —, tandis que d'autres analysent les statistiques de sorties disponibles en ligne. Par ailleurs, l'option Étoile+ reste méconnue malgré ses avantages : en la sélectionnant, les joueurs ont plus d'une chance sur quatre de percevoir un gain additionnel, soit précisément une chance sur 3,8 de remporter un lot pour une combinaison Euromillions associée à cette option.

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