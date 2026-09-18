Résultat Euromillions : découvrez le tirage du vendredi 18 septembre 2026 [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du vendredi 18 septembre 2026 a mis en jeu 29 millions et le résultat est désormais à suivre en direct.

Ce vendredi 18 septembre 2026, la FDJ convie les joueurs à un nouveau rendez-vous Euromillions avec une cagnotte de 29 millions à décrocher ce soir. Les numéros gagnants sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication officielle. Une mise en jeu qui attise les convoitises et pourrait redistribuer les cartes pour un ou plusieurs heureux participants.

Le tirage de l'Euromillions du mardi 15 septembre dernier n'a trouvé aucun preneur pour la combinaison complète, ce qui a mécaniquement alimenté la cagnotte jusqu'au niveau actuel. Si le jackpot a échappé à tous, sept joueurs ont néanmoins validé cinq numéros corrects assortis d'une étoile, leur permettant de repartir avec les dotations du deuxième rang. Ce report progressif entretient une tension palpable à l'approche de chaque nouveau tirage de l'Euromillions.

Résultat de l'Euromillions ce soir, la France espère un nouveau grand gagnant

Ces derniers mois, l'Hexagone s'est distingué sur la scène européenne des grandes loteries avec des victoires retentissantes à l'Euromillions. Un couple alsacien avait ainsi empoché 178 millions en novembre 2025, quelques mois seulement après le gain record partagé entre cinq amis franciliens. Ces coups de chance successifs font de la France un territoire particulièrement en vue lors de chaque tirage de l'Euromillions.

Tirage de l'Euromillions, ne pas laisser passer le délai pour réclamer ses gains

Obtenir le résultat de l'Euromillions gagnant ne suffit pas : encore faut-il se manifester auprès de la FDJ avant l'expiration d'un délai strict de soixante jours. Ce compte à rebours démarre non pas à la date du tirage, mais à partir du dernier jeu enregistré sur le billet concerné. Passé ce délai, aucun recours n'est possible et les sommes en question, même colossales, sont définitivement perdues pour le joueur.

L'Euromillions est une compétition partagée entre plusieurs pays européens participants, ce qui explique en partie l'ampleur des jackpots proposés semaine après semaine. La mise en commun des mises de millions de joueurs à travers le continent permet d'atteindre des niveaux de gains inaccessibles aux loteries purement nationales. Chaque tirage de l'Euromillions s'inscrit ainsi dans une dynamique collective qui transcende les frontières.

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