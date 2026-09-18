Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce vendredi 18 septembre 2026, 13 millions d'euros en jeu

LOTO. Le Loto du Patrimoine promet de nombreux gagnants ce vendredi 18 septembre. Mais quelqu'un parviendra-t-il à trouver les résultats et à remporter le jackpot ? Le suspense est à son comble.

Loto du Patrimoine oblige ce vendredi 18 septembre 2026, la Française des jeux propose un jackpot qui devrait susciter les convoitises. Au programme, 13 millions d'euros sont à remporter, mais pas seulement. Alors que pour un tirage Loto classique 10 codes LOTO permettent à autant de vainqueurs de repartir avec 20 000 euros, pour le Loto du Patrimoine, pas moins de 50 seront exceptionnellement tirés au sort. Cela signifie que, quoi qu'il arrive ce vendredi soir, que quelqu'un trouve le résultat gagnant ou non, il y a au moins 50 grands vainqueurs garantis.

Comme pour n'importe quel tirage du Loto, les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Attention toutefois, tirage exceptionnel oblige, la grille classique n'est pas vendue 2,20 euros, mais bien 3 euros. Tous les résultats Loto gagnants seront livrés ici même dans la soirée, dès qu'ils auront été annoncés sur TF1 ou par le site de la Française des jeux :

Qu'est-ce que le tirage du Loto du Patrimoine ?

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, qui se tiennent les 19 et 20 septembre, la FDJ propose ce vendredi un tirage Loto du Patrimoine. Mais de quoi s'agit-il concrètement ? Créé en 2018 et porté par l'animateur star Stéphane Bern, le Loto du Patrimoine est une opération qui vise à financer la restauration de monuments en péril qui se trouvent en France. Concrètement, en participant au tirage du Loto du Patrimoine, les joueurs acceptent de payer un peu plus cher leur billet, et ce, pour qu'une partie soit reversée à la Fondation du patrimoine, ensuite chargée de redistribuer l'argent entre différents projets de restauration.