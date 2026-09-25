Messe du pape à Paris : horaires, accès, inscription... Comment suivre l'office de Léon XIV aux Champs-Élysées

La grande messe de Léon XIV organisée à Paris sur les Champs-Élysées et la place de la Concorde rassemble plusieurs centaines de milliers de personnes. Horaires, accès et transports : voici les informations à connaître.

C'est l'un des plus grands rassemblements de la visite de Léon XIV en France. La visite du pape Léon XIV est un événement : le Saint-Père sera présent sur le sol français pendant quatre jours, du 25 au 28 septembre, et se rendra dans trois villes : Paris, Lourdes et Metz. C'est cependant bien à Paris que se dérouleront les moments forts du voyage pontifical, notamment la messe présidée par Léon XIV et prévue ce samedi 26 septembre à 15 heures depuis la place de la Concorde.

Gratuite et ouverte à tous, la messe donnée par Léon XIV attire une foule considérable. Près de 600 000 personnes se sont inscrites, selon les organisateurs et le ministère de l'Intérieur. Le dispositif s'étend de la place de la Concorde aux Champs-Élysées, mais aussi jusqu'à la place de l'Étoile et l'avenue de la Grande-Armée, où une zone supplémentaire a été créée face au nombre de participants. Des dizaines d'écrans géants seront installés le long de l'avenue pour permettre aux fidèles de pouvoir suivre la messe géante où qu'ils soient.

Pour avoir une idée de la fréquentation de la messe et faciliter l'accueil et la sécurité de l'événement, les organisateurs ont mis en place un système d'inscription préalable. Les inscriptions ont cependant été clôturées par le diocèse de Paris le 16 septembre, à 18 heures. Il reste toutefois possible de participer sans être inscrit. Le site officiel de la visite précise que l'inscription ne constitue "ni un billet, ni un titre d'accès, ni une réservation préalable". Les personnes non inscrites sont donc également accueillies, dans la limite des capacités disponibles et des consignes de sécurité.

A quelle heure faut-il arriver à la messe du pape Léon XIV à Paris ?

La messe du pape Léon XIV commence à 15 heures, mais les participants ont accès au site bien plus tôt. Les portes ouvrent à 9 heures et l'organisation recommande une arrivée avant 11 heures, afin de prévoir le temps nécessaire pour marcher jusqu'à son secteur et passer les contrôles de sécurité. Les accès ferment à 13 heures, aussi bien pour les inscrits que les non-inscrits. La messe ne débute qu'à 15 heures après la déambulation du Saint-Père sur l'avenue des Champs-Elysées et prendra fin à 16h30.

Les participants peuvent apporter leur propre repas, car aucune nourriture n'est vendue dans le périmètre. Les gourdes, thermos et bouteilles jusqu'à 1,5 litre sont autorisés, tout comme les petits sacs de moins de 25 litres. À l'inverse, les valises, grands sacs, contenants en verre, alcool, vélos ou trottinettes sont notamment interdits.

Le périmètre de protection mis en place à Paris pour la messe du Pape

Comme le précise la préfecture de police de Paris, un périmètre de protection est mis en place du 25 septembre à 22h au 26 septembre à 20h. Les autorités préviennent que le secteur ne sera accessible que sur présentation d'un justificatif.

La circulation et le stationnement y sont fortement restreints et les personnes entrant dans les zones de rassemblements passent par des contrôles de sécurité. La Ville de Paris détaille également les restrictions appliquées dans plusieurs arrondissements pendant les deux journées parisiennes de la visite.

Le dispositif dépasse largement le seule secteur de la messe. Selon le ministère de l'Intérieur, la visite de Léon XIV se déroule sous la posture Vigipirate. Les forces françaises travaillent depuis plusieurs semaines avec la sécurité du pape, les garde suisses et la gendarmerie du Vatican pour préparer les différents déplacements.

© Préfecture de police de Paris

Comment se rendre à la messe du pape Léon XIV à Paris ?

Non seulement d'être attendu à une certaine heure, les personnes s'étant inscrite à la messe du pape Léon XIV devront se rendre à un endroit précis. Cette répartition permet surtout d'organiser les flux : elle ne correspond pas à une place assise ou à un emplacement individuel réservé. Les personnes non inscrites peuvent, elles aussi, rejoindre le rassemblement dans la limite des capacités disponibles.

Ces zones situées entre la place de la Concorde et le rond-point de l'Etoile sont uniquement accessible à pied. La circulation sera interdite pour la voiture, les transports en commun et les VTC dans un périmètre délimité autour l'avenue des Champs-Elysées. Le site officiel de la visite du pape en France recommande de recourir au métro et de finir le trajet en pied. A noter que les participants ont aussi reçus des informations sur la station de métro la plus proche de la zone qu'ils doivent rejoindre. Une minimum de marche sera tout de même nécessaire puisque les stations situées à proximité direct du lieu de la messe - Charles-de-Gaulle–Étoile, George V, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées–Clémenceau, Concorde et Alma–Marceau - seront fermées par mesure de sécurité.

L'offre des transports est renforcée d'environ 10 % notamment sur plusieurs lignes de RER, de trains et de métro. Quelque 1 300 agents sont mobilisés pour accueillir, orienter et sécuriser les voyageurs pendant les deux journées parisiennes.

Pour toutes les personnes non-inscrites à l'événement, mais souhaitant y participer, il faudra se rendre à proximité de la place de la Concorde et des écrans situés le long des Champs-Elysées. Il sera cependant impossible de se rendre dans les zones accessibles sur inscription.

Retransmission de la messe du pape sur France Télévisions

Pour ceux qui n'ont pas obtenu de place ou ne pouvaient tout simplement pas se rendre physiquement sur les lieux, France Télévisions consacre une édition spéciale à la visite de Léon XIV et à la messe géante lors du JT de 13 Heures, en direct depuis la Concorde, puis des émissions spéciales présentées par Julian Bugier, Léa Salamé, Stéphane Bern et David Milliat. La messe doit également être retransmise sur la chaîne KTO.

Après cette étape parisienne, le voyage de Léon XIV se poursuit à Lourdes, où le pape participe aux différents rendez-vous organisés au sanctuaire pendant le reste du week-end.

Dernières mises à jour