Messe du pape à Paris : qui peut participer ? Ce qu'il faut savoir sur cet événement qui s'annonce historique

La venue du pape Léon XIV en France sera marquée par une messe géante sur les Champs-Élysées et la place de la Concorde en plein Paris. Voici ce qu'il faut savoir.

Le pape Léon XIV arrive dans quelques jours maintenant en France pour une visite qui s'annonce historique. Le souverain pontife sera sur le territoire français du 25 au 28 septembre 2026. À cette occasion, sera organisée une messe géante en plein cœur de Paris. C'est en effet place de la Concorde et sur les Champs-Élysées que doivent se réunir les fidèles. La messe géante à Paris doit se tenir le samedi 26 septembre, à partir de 15 heures.

Si la participation à l'événement est libre et gratuite, et même ouverte à tous, non-croyants et simples curieux, une inscription était tout de même nécessaire au préalable. L'objectif était pour les organisateurs de pouvoir faciliter l'accueil et surtout de garantir l'accès. Malheureusement pour les retardataires, il n'est plus possible de s'inscrire. Les inscriptions ont été clôturées par le diocèse de Paris mercredi 16 septembre, à 18 heures. Les inscrits, eux, doivent recevoir les informations pratiques en vue du jour J.

Près de 600 000 personnes attendues

Quelque 600 000 fidèles seront donc présents, contre 500 000 attendus initialement. Face à cette affluence, le diocèse de Paris a annoncé organiser "une zone de déport place de l'Étoile et sur l'avenue de la Grande-Armée. Des dizaines d'écrans géants permettront aux fidèles de pouvoir suivre la messe géante. Fait notable, et pas des moindres, les accès à la zone ouvriront dès 9 heures du matin mais seront fermés à partir de 13 heures. Il faudra donc au plus tard arriver deux heures avant le début de l'événement puis... patienter.

À noter également qu'en fonction de la zone attribuée au moment de l'inscription, une station de transport en commun sera recommandée à chacun des inscrits. Mais il est possible qu'une fois sorti à cette station, un temps de marche soit nécessaire pour parvenir à sa place, car pour des raisons de sécurité, toutes les stations de métro, bus et RER situées à proximité seront fermées. Certaines rues alentour seront également rendues inaccessibles.

Retransmission de la messe du pape sur France Télévisions

Pour ceux qui n'ont pas obtenu de place ou ne pouvaient tout simplement pas se rendre physiquement sur les lieux, France Télévisions assurera la diffusion de la messe géante du pape Léon XIV avec la mise en place d'une édition spéciale du JT de 13 Heures, en direct depuis la Concorde, puis des émissions spéciales présentées par Julian Bugier, Léa Salamé, Stéphane Bern et David Milliat. La messe doit également être retransmise sur la chaîne KTO.