Messe du pape à Paris sur les Champs-Élysées : peut-on encore y aller ? Comment s'y rendre ?

La messe du pape organisée à Paris sur les Champs-Élysées et la place de la Concorde est un événement historique.

La visite du pape Léon XIV est un événement : le Saint-Père sera présent sur le sol français pendant quatre jours, du 25 au 28 septembre, et se rendra dans trois villes : Paris, Lourdes et Metz. C'est cependant bien à Paris que se dérouleront les moments forts du voyage pontifical, notamment la messe présidée par Léon XIV et prévue le samedi 26 septembre à 15 heures depuis la place de la Concorde.

Gratuite et ouverte à tous, la messe donnée par Léon XIV a connu un grand succès. A tel point que 600 000 personnes sont attendues, contre 500 000 initialement. Les participants, qu'ils soient des fidèles ou de simples curieux, occuperont la place de la Concorde et toute l'avenue des Champs-Elysées jusqu'au rond-point de l'Etoile. Des dizaines d'écrans géants seront installés le long de l'avenue pour permettre aux fidèles de pouvoir suivre la messe géante où qu'ils soient.

Pour avoir une idée de la fréquentation de la messe et faciliter l'accueil et la sécurité de l'événement, les organisateurs ont mis en place un système d'inscription préalable. Les inscriptions ont cependant été clôturées par le diocèse de Paris le 16 septembre, à 18 heures. Les retardataires n'ayant pas pu s'inscrire pourront également se rendre à l'événement, mais ne pourront accéder aux zones réservées aux inscrits. La messe hors-norme du pape Léon XIV à Paris respecte une organisation millimétrée, même pour les participants.

A quelle heure faut-il arriver à la messe du pape Léon XIV à Paris ?

La messe du pape Léon XIV débutera à 15 heures, mais les participants inscrits à l'événement devront s'y rendre bien plus tôt. Les portes ouvriront à 9 heures et fermeront à 13 heures, soit deux heures avant le début de la célébration. Le site officiel de la visite du pape en France recommande d'arriver sur place vers 11 heures. Il est donc conseillé de se munir d'un pique-nique et d'une bouteille d'eau pour se sustenter une fois en place en attendant l'arrivée du Saint-Père. La messe débutera à 15 heures après la déambulation du Saint-Père sur l'avenue des Champs-Elysées et prendra fin à 16h30.

Le périmètre de protection mis en place à Paris pour la messe du Pape

Comme le précise la préfecture de police de Paris, un périmètre de protection est mis en place du 25 septembre à 22h au 26 septembre à 20h. Les autorités préviennent que le secteur ne sera accessible que sur présentation d'un justificatif.

© Préfecture de police de Paris

Comment se rendre à la messe du pape Léon XIV à Paris ?

Non seulement d'être attendu à une certaine heure, les personnes s'étant inscrite à la messe du pape Léon XIV devront se rendre à un endroit précis. Au moment de leur inscription, les participants ont reçu des informations concernant la zone depuis laquelle ils pourront assister à la célébration. Ils devront impérativement se rendre dans ces zones accessibles sur présentation du QR code obtenu lors de leur inscription.

Ces zones situées entre la place de la Concorde et le rond-point de l'Etoile seront uniquement accessible à pied. La circulation sera interdite pour la voiture, les transports en commun et les VTC dans un périmètre délimité autour l'avenue des Champs-Elysées. Le site officiel de la visite du pape en France recommande de recourir au métro et de finir le trajet en pied. A noter que les participants seront informés de la station de métro la plus proche de la zone qu'ils doivent rejoindre. Une minimum de marche sera tout de même nécessaire puisque les stations situées à proximité direct du lieu de la messe - Charles-de-Gaulle–Étoile, George V, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées–Clémenceau, Concorde et Alma–Marceau - seront fermées par mesure de sécurité.

Pour toutes les personnes non-inscrites à l'événement, mais souhaitant y participer, il faudra se rendre à proximité de la place de la Concorde et des écrans situés le long des Champs-Elysées. Il sera cependant impossible de se rendre dans les zones accessibles sur inscription.

Retransmission de la messe du pape sur France Télévisions

Pour ceux qui n'ont pas obtenu de place ou ne pouvaient tout simplement pas se rendre physiquement sur les lieux, France Télévisions assurera la diffusion de la messe géante du pape Léon XIV avec la mise en place d'une édition spéciale du JT de 13 Heures, en direct depuis la Concorde, puis des émissions spéciales présentées par Julian Bugier, Léa Salamé, Stéphane Bern et David Milliat. La messe doit également être retransmise sur la chaîne KTO.