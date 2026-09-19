Kids Act : âge minimum, "mini-comptes", fin du défilement infini... ce que Bruxelles veut changer sur les réseaux sociaux

Bruxelles veut mieux encadrer l'accès des mineurs aux réseaux sociaux avec un nouveau texte, le Kids Act, présenté cette semaine par la Commission européenne. Le projet prévoit un âge minimum, des comptes spécifiques pour les adolescents et la suppression de certaines fonctionnalités jugées addictives. Il doit toutefois encore être adopté avant de pouvoir s'appliquer dans l'Union européenne.

Les conditions d'accès des adolescents aux réseaux sociaux pourraient bientôt être profondément modifiées. La Commission européenne propose de mieux les encadrer avec le Kids Act, un projet de règlement consacré à la protection des enfants en ligne, rapporte 20 Minutes le 19 septembre 2026. Le texte prévoit des restrictions selon l'âge, un contrôle parental renforcé pour les plus jeunes et de nouvelles obligations pour les plateformes. Ces mesures ne sont toutefois pas encore en vigueur.

Le dispositif repose sur trois paliers d'âge. Avant 13 ans, l'accès aux réseaux sociaux serait interdit. Les jeunes de 13 et 14 ans pourraient disposer de comptes spécifiques, créés et supervisés par leurs parents. À partir de 15 ans, ils pourraient ouvrir leur propre compte sans intervention parentale, tout en bénéficiant des protections prévues pour l'ensemble des utilisateurs mineurs.

Des "mini-comptes" limités à une heure par jour

Pour les jeunes âgés de 13 ou 14 ans, Bruxelles envisage des "mini-comptes" destinés à une découverte encadrée des réseaux sociaux. Ces comptes seraient créés par les parents, qui pourraient ensuite les gérer et les superviser à tout moment. L'ajout de contacts devrait être soumis à leur approbation et le temps de connexion serait limité à une heure par jour.

Sur les plateformes de vidéos et de jeux en ligne, les parents pourraient également autoriser un usage supervisé dès l'âge de 3 ans et jusqu'à 13 ans. Contrairement à l'interdiction générale d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans portée par le gouvernement français et censurée en août par le Conseil constitutionnel, le Kids Act prévoit un encadrement différent selon l'âge et la nature des services concernés.

La fin du défilement infini pour les mineurs ?

Au-delà des seuils d'âge, le projet cible les fonctionnalités conçues pour prolonger le temps passé en ligne. Les plateformes souhaitant rester accessibles aux mineurs devraient supprimer le défilement infini, les notifications les incitant à revenir ainsi que les systèmes de récompenses et de pénalités liés à leur présence en ligne. Des pauses obligatoires et des limites de temps de connexion seraient également imposées afin de préserver leur sommeil et leur scolarité. Ces obligations concerneraient les réseaux sociaux, mais aussi les jeux vidéo, les applications de partage de vidéos et les assistants conversationnels reposant sur l'intelligence artificielle.

Les plateformes devraient démontrer qu'elles respectent ces règles. En cas de manquement, elles s'exposeraient à des amendes pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial, soit le même plafond que celui déjà prévu par le règlement européen sur les services numériques (DSA). La Commission prévoit également une procédure accélérée pour traiter les infractions.

Une vérification de l'âge, mais pas encore de calendrier

Pour garantir l'application de ces règles, une vérification de l'âge serait exigée lors de chaque création de compte. Les plateformes devraient utiliser la solution de vérification développée par l'Union européenne, conçue pour préserver l'anonymat, ou recourir à des technologies publiques offrant des garanties équivalentes. Pour les comptes existants, elles pourraient être dispensées de cette vérification si des éléments fiables permettent d'établir que leur titulaire est majeur, comme l'ancienneté du compte ou son rattachement à une carte bancaire.

Aucun calendrier d'entrée en vigueur n'est arrêté à ce stade. Le Parlement européen et les 27 États membres doivent d'abord s'accorder sur un texte commun. Les négociations pourraient durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Après l'adoption du règlement, les plateformes devront soumettre leurs plans de mise en conformité à la Commission. Plusieurs pays, dont la France, préparent parallèlement leurs propres restrictions. Le Kids Act a toutefois vocation à remplacer ces dispositifs nationaux, selon un responsable de la Commission cité par 20 Minutes.