Saint-Pierre-des-Corps : une nuit de violences urbaines après la collision d'un scooter en fuite avec un véhicule de police

Un scooter impliqué dans un rodéo urbain a percuté un véhicule de police samedi 19 septembre à Saint-Pierre-des-Corps, près de Tours, après un refus d'obtempérer. L'accident a déclenché plusieurs heures de violences urbaines.

Un refus d'obtempérer a précédé plusieurs heures de violences urbaines à Saint-Pierre-des-Corps. Les policiers de la brigade spécialisée de terrain sont intervenus vers 19 heures samedi soir sur le parking d'un centre commercial pour mettre fin à un rodéo urbain impliquant deux scooters, selon une source policière citée par Le Figaro. Les deux conducteurs ont d'abord refusé d'obtempérer. L'un d'eux a ensuite perdu le contrôle de son engin, percuté le véhicule de police puis chuté. Grièvement blessé à la jambe, il a été pris en charge par les pompiers et transporté à l'hôpital. Le policier qui conduisait la voiture impliquée a été placé en garde à vue pour "blessures routières", selon des informations transmises par le parquet de Tours.

Une centaine de jeunes présents sur place ont pris à partie les deux équipages de police. La situation a ensuite dégénéré. Selon les forces de l'ordre, près de 250 personnes se sont dispersées en petits groupes, provoquant les policiers et leur lançant des projectiles.

Des tirs de mortiers et des véhicules incendiés

Les policiers chargés d'effectuer les premières constatations ont dû se mettre à l'abri dans le commissariat le plus proche. "Il y a des tensions qui sont montées assez rapidement (...), des heurts se sont produits avec les forces de l'ordre", a expliqué le maire sans étiquette de Saint-Pierre-des-Corps, Olivier Conte, auprès de BFMTV.

Deux véhicules de police ont été incendiés au cours de la nuit et un troisième a été endommagé, selon un premier bilan établi par les forces de l'ordre dimanche matin. Le directeur de cabinet de la préfecture d'Indre-et-Loire, Pierre-Ange Savelli, a fait état d'une vingtaine de véhicules brûlés au total à Saint-Pierre-des-Corps et à Tours. Des barricades et des départs de feu ont également été signalés à Tours et à Joué-lès-Tours.

Du matériel dérobé aux forces de l'ordre

Deux sections de la CRS 8, unité spécialisée dans les violences urbaines, ont été envoyées en renfort avec l'appui d'un hélicoptère de la gendarmerie. Au total, une centaine de policiers et de gendarmes sont intervenus et ont essuyé des "jets de projectiles" et d'objets incendiaires, selon le préfet d'Indre-et-Loire. Les forces de l'ordre ont eu recours à des moyens lacrymogènes à une centaine de reprises. Le calme est revenu vers 4 heures du matin.

Selon une source proche du dossier, des émeutiers auraient également dérobé du matériel aux forces de l'ordre pendant les affrontements, notamment des gilets pare-balles.

Neuf blessés et cinq interpellations

Neuf membres des forces de l'ordre ont été blessés au cours de la nuit. Cinq personnes ont été interpellées et placées en garde à vue pour "participation avec arme à un attroupement avec visage dissimulé", selon le parquet de Tours.

Le conducteur du scooter est, quant à lui, "tiré d'affaire", a indiqué Olivier Conte sur ICI Touraine, précisant qu'il devrait pouvoir retrouver l'usage de sa jambe après "une grosse rééducation". Le maire a lancé un appel au calme : "Je vais tout faire pour apaiser les choses et que ce soir soit calme. J'ai demandé au préfet que l'enquête soit diligentée rapidement de manière juste pour que toute la lumière soit faite sur cet accident d'une extrême gravité devant témoins."