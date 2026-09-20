Météo : plus de 30°C attendus la semaine prochaine dans le Sud, une chaleur "remarquablement tardive"

Le temps restera estival dans le sud de la France cette semaine, avec des températures supérieures à 30°C plusieurs jours d'affilée. Cette chaleur tardive survient dans un contexte de sécheresse persistante et de risque d'incendie très élevé dans le Gard lundi 21 septembre.

L'arrivée de l'automne ne fera pas immédiatement baisser les températures. Une nouvelle poussée de chaleur s'installe dimanche 20 septembre dans le sud de la France et devrait durer une grande partie de la semaine. Dans son dernier bulletin, Météo-France prévoit des "séries à plus de 30°C" dans le Sud-Ouest, qualifiées de "remarquablement tardives" pour la saison. Un puissant anticyclone favorisera le maintien de températures élevées dans les régions méridionales.

Dimanche, les maximales devraient atteindre 30°C à Toulouse, Mont-de-Marsan et Valence, contre 29°C à Bordeaux. La chaleur devrait ensuite s'accentuer par endroits : Montpellier et Perpignan pourraient afficher 32°C lundi, avec localement jusqu'à 34°C dans le Languedoc. Le Sud-Ouest et le golfe du Lion figurent parmi les secteurs les plus concernés par cet épisode.

Une chaleur persistante dans le Sud, des températures plus modérées au Nord

C'est surtout la durée de cette séquence qui retient l'attention des prévisionnistes. Les fortes chaleurs devraient se maintenir "pratiquement toute la semaine" dans le Sud, selon Météo-France. Le seuil des 30°C devrait notamment être franchi à plusieurs reprises autour de la Méditerranée.

Dans la moitié nord, les températures resteront plus modérées en début de semaine. Les maximales ne devraient pas dépasser 22°C à Rouen et 20°C à Lille et à Strasbourg. À Paris, le thermomètre devrait afficher des valeurs similaires avant une hausse jusqu'à 24°C mercredi après-midi.

Le Gard en rouge pour les feux de forêt lundi

Cette chaleur s'accompagne d'un risque d'incendie persistant. Pour lundi 21 septembre, Météo-France place le Gard au niveau rouge, le plus élevé de la météo des forêts. Six autres départements sont classés en orange : les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Vaucluse, la Drôme et l'Ardèche. Ces niveaux signalent un risque élevé à très élevé de départ et de propagation des feux.

Plusieurs facteurs se cumulent : des sols secs, une végétation desséchée, des températures élevées et du vent. Le mistral devrait souffler avec des rafales de 60 à 70 km/h dans la vallée du Rhône, tandis que celles de la tramontane pourraient atteindre 50 à 60 km/h. Les faibles précipitations enregistrées depuis le début du mois de septembre n'ont pas permis d'enrayer l'assèchement des sols, malgré le répit temporaire apporté par les pluies de la fin août.

Alors que lété sapprête à laisser place à lautomne, les températures restent très élevées pour la saison.



Dans le Sud-Est, le mistral et la tramontane maintiennent un risque de feu élevé sur plusieurs départements.



Le danger sera même très élevé lundi dans le Gard ! pic.twitter.com/ctzsRXR3Ey — Météo-France (@meteofrance) September 20, 2026

Un nouvel épisode après un été 2026 record

Cette séquence survient après un été exceptionnellement chaud. Selon Météo-France, l'été 2026 a été le plus chaud enregistré en France depuis 1900, avec une température moyenne supérieure de 3,6°C à la normale, devant 2003 et 2022. Trois vagues de chaleur se sont succédé de juin à août. Septembre a également débuté sous une chaleur marquée : du 3 au 8, les températures ont dépassé les normales de 4 à 5°C en moyenne, avec des maximales fréquemment supérieures à 35°C dans la moitié sud et atteignant localement 40°C.

Les pics de chaleur après le 15 septembre ne sont pas inédits. Météo-France rappelle notamment l'épisode du 13 au 16 septembre 2020, durant lequel la France avait connu l'après-midi de septembre le plus chaud jamais observé à l'échelle nationale. Le changement climatique rend toutefois ces épisodes tardifs "plus probables et plus intenses", souligne l'organisme. Sur les 54 vagues de chaleur recensées en France depuis 1947, 37 se sont produites depuis le début du XXIe siècle.