PSG : ce que l'on sait de l'enquête visant Nasser Al-Khelaïfi pour "prise illégale d'intérêts"

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, est visé par une enquête préliminaire ouverte pour prise illégale d'intérêts, a annoncé le parquet de Paris dimanche 20 septembre. La justice examine sa participation à une réunion consacrée aux droits télé de la Ligue 1 en 2024, alors qu'il présidait à la fois le club parisien et BeIN Media Group.

Le rôle de Nasser Al-Khelaïfi dans l'attribution des droits télé de la Ligue 1 fait l'objet d'investigations. Le parquet de Paris a ouvert le 24 avril une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêts, rapporte Franceinfo le 20 septembre 2026. Révélée la veille par L'Équipe, elle a été confiée à la brigade financière anticorruption à la suite d'un signalement de l'association Anticor déposé le 3 mars.

L'association met en cause la participation du président du PSG à une réunion consacrée à la validation de l'offre de BeIN Sports, alors qu'il dirigeait également BeIN Media Group et siégeait au conseil d'administration de la LFP. Selon une source proche du dossier, ce cumul de fonctions est au cœur du signalement. Anticor estime que Nasser Al-Khelaïfi a pris un intérêt susceptible de compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une opération qu'il était chargé de surveiller.

Une réunion de juillet 2024 au cœur de l'enquête

Les faits examinés remontent à une visioconférence organisée en juillet 2024 entre des dirigeants de clubs de Ligue 1. Elle s'est tenue au lendemain du dépôt par BeIN Sports d'une offre de 100 millions d'euros pour diffuser un match par semaine. La Ligue de football professionnel (LFP) a finalement retenu cette proposition.

Selon Anticor, Nasser Al-Khelaïfi aurait exercé de "fortes pressions" sur d'autres présidents de clubs afin de les convaincre d'accepter l'offre du diffuseur. Des extraits vidéo de cette réunion, diffusés par l'émission "Complément d'enquête" et L'Équipe, montrent des échanges tendus entre le dirigeant parisien et plusieurs de ses homologues.

Nasser Al-Khelaïfi conteste des accusations "sans fondement"

La défense du président du PSG rejette les accusations formulées à son encontre. "Les allégations portées à l'encontre de M. Nasser Al-Khelaïfi sont sans fondement : ni juridique ni factuel", a déclaré son avocat, Renaud Semerdjian, auprès de l'Agence France-Presse dimanche.

L'avocat conteste également que les différentes fonctions de son client aient pu compromettre son impartialité dans ce dossier. Nasser Al-Khelaïfi "a toujours agi de manière indépendante, impartiale et objective, et ce en toutes circonstances", a-t-il affirmé.