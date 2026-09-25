Visite du pape à Paris, en direct : accueilli à Orly, discours devant Macron et bain de foule... Où voir Léon XIV ce vendredi ?
La visite du pape Léon XIV à Paris commence ce vendredi 25 septembre à 10 heures et prévoit plusieurs temps forts avec une déambulation jusqu'à Notre-Dame et une veillée au Stade de France. Retrouvez le programme détaillé de son séjour.
- La visite du pape Léon XIV en France commence ce vendredi 25 septembre 2026 avec un passage de deux jours à Paris. Le Saint-Père atterrit à 10 heures à l'aéroport d'Orly et quittera la région parisienne samedi à 17h45 pour rejoindre Lourdes.
- Le programme de la visite du pape à Paris est chargé ce vendredi Léon XIV doit être reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée à 11 heures et doit prononcer un discours devant les autorités françaises peu avant midi. Cet après-midi, le pape visite le siège de l'UNESCO où une allocution est prévu, déambule à bord de la papamobile dans la capitale pour rejoindre Notre-Dame-de Paris où il doit célébrer le vêpres avant de participer à une veillée au Stade de France. à 21 heures.
- La venue du pape Léon XIV à Paris mobilise des centaines de milliers de Français : jusqu'à 300 000 personnes sont attendues le long des 2,5 kilomètres du parcours de la papamobile entre Notre-Dame-des-Champs et Saint-Michel et 80 000 personnes âgées de 17 à 35 ans doivent assister à la veillée au Stade de France.
- Samedi, la visite du pape se poursuivra avec le moment fort du séjour : une messe géante célébrée à partir de 15 heures sur la place de la Concorde et l'avenue des Champs-Elysées. 600 000 personnes se sont inscrites à l'événement, mais la foule pourrait compter jusqu'à 1 million de personnes.
- Léon XIV est le dixième pape à se rendre à Paris. Jean-Paul II était notamment venu en 1980 et Benoît XVI en 2008. Comme à chaque fois, cette visite impose un dispositif exceptionnel, avec des restrictions de circulation, des fermetures de stations de métro fermées et une piétonisation de plusieurs zones.
08:53 - Un début de visite institutionnel pour le pape Léon XIV
Les premières heures de la visite du pape à Paris seront très institutionnelles. Après une cérémonie d'accueil, le Saint-Père sera conduit à l'Elysée pour une rencontre avec Emmanuel Macron prévue à 11 heures. L'échange de 45 minutes sera suivi par un discours du souverain pontife à l'attention des délégations présentes. Le discours "réservés" aux autorités conviées selon le site officiel de la visite du pape ne devrait pas être retransmis.
08:39 - Toutes les cloches des églises de France sonneront à 10 heures pour le pape Léon XIV
Pour célébrer l'arrivée du pape Léon XIV en France, toutes les cloches des églises de France sonneront à 10h, heure à laquelle le souverain pontife doit atterrir en France. Elles sonneront pendant sept minutes. Cette initiative doit "marquer le début de ce voyage apostolique et permettre à chacun de s’y associer, où qu’il soit", explique le site internet pape-france.fr, géré par la Conférence des évêques de France (CEF).
08:30 - 14 000 membres des forces de l'ordre mobilisés pour protéger la visite du pape Léon XIV à Paris
La venue du pape à Paris est un événement qui implique un important dispositif de sécurité. "14 000 forces de sécurité intérieure" sont mobilisées ce vendredi pour encadrer la venue du souverain pontife a indiqué Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, sur TF1. "Demain, ce sera 12 000", a-t-il ajouté. Plus que le séjour à Paris, ce sont les quatre jours de présence du pape en France qui mobilise "un total de force de l’ordre tout à fait considérable" a souligne le ministre.
08:25 - Le pape Léon XIV est dans l'avion en direction de Paris-Orly
Le pape Léon XIV doit arriver sur le sol français à 10 heures. Son avion est attendu à l'aéroport d'Orly. Le souverain pontife est déjà en route puisque son avion a décollé à 7h50 depuis l'aéroport international de Rome-Fiumicino.
24/09/26 - 23:43 - Qui seront les sportifs présents à la veillée du pape au Stade de France vendredi soir ?
Une délégation de sportifs est attendue vendredi soir, à la veillée du pape au Stade de France. Leur venue est organisée par Holy Games, l’association de l’Église catholique qui "accompagne spirituellement le monde du sport". Parmi les sportifs présents, le champion paralympique de tir à la carabine couché Tanguy de La Forest. À ses côtés, la footballeuse Wendie Renard, ex-capitaine des Bleues et star de l'OL, mais aussi la joueuse du PSG Griedge Mbock, l'ex-gardien de but de l'équipe de France Mickaël Landreau, le double médaillé olympique de taekwondo Pascal Gentil, le judoka Aurélien Diesse, l'ex-président du Stade Français Paris Rugby Max Guazzini ou encore le basketteur Aurélien Konan.
24/09/26 - 22:49 - Métro et RER : de nombreuses stations fermées autour du parcours du pape à Paris
Attention, la visite du pape à Paris crée des perturbations sur les transports publics. Ce vendredi, plusieurs stations situées sur le parcours de la papamobile fermeront dès 10 heures, dont Saint-Michel Notre-Dame, Vavin ou Luxembourg. Samedi, pour la messe place de la Concorde et des Champs-Élysées, Concorde, George V ou encore Champs-Élysées-Clemenceau seront fermées dès 5h30. Île-de-France Mobilités conseille de rejoindre le secteur depuis des stations plus éloignées comme Saint-Lazare ou Madeleine.
24/09/26 - 21:41 - Pour la venue du pape, une commande exceptionnelle d'hosties passée à des religieuses au pied du Ventoux
Elles se transmettent le savoir-faire depuis 1909. Pour les religieuses de l'abbaye Notre-Dame de Bon-Secours, installées au pied du Ventoux, la fabrication d'hosties est la principale source de revenus. À l'occasion de la venue du pape en France, relaie Le Dauphiné libéré, celles qui confectionnent annuellement 18 millions d'hosties ont été sollicitées pour en fournir pas moins de 400 000.
24/09/26 - 20:45 - Impossible pour vous de vous rendre à Paris ? Suivez le voyage du pape à Paris sur votre télévision
France Télévisions, diffuseur officiel du voyage, prévoit plusieurs éditions spéciales. Vendredi, le 20 Heures de France 2 sera présenté directement depuis le Stade de France avant la veillée de 21 heures. Samedi, une édition spéciale accompagnera le cortège au sein de Paris. Au total, 172 lieux de retransmission seront installés en France et pourront reprendre tout ou une partie de ces séquences selon la programmation locale.
24/09/26 - 19:46 - La barre des 12 millions d'euros de dons dépassée pour couvrir les frais de la visite du pape en France
La conférence des évêques de France a révélé à Ouest-France que la barre des 12 millions d'euros de dons avait été dépassée à la veille de l'arrivée du pape en France. L'Église catholique compte en effet sur les dons pour couvrir tous les frais de cet événement, ceux-ci étant à sa charge. "Il nous reste donc quinze millions à trouver", a toutefois souligné le cardinal de Marseille, Jean-Marc Aveline. Au total, 27 millions d'euros sont attendus.
24/09/26 - 18:42 - Une application pour suivre le voyage de Léon XIV
Le voyage du pape pourra être suivi via une application officielle du nom de "Visite du Pape Léon XIV". Elle regroupe le programme, les informations pratiques, les textes des célébrations et, surtout, un live des discours et interventions du pape. Elle peut aussi envoyer des alertes en cas de modification du programme, de consigne de sécurité ou d'information logistique à Paris, Lourdes et Metz. L'application est disponible gratuitement sur iPhone et Android.
24/09/26 - 17:00 - Les détails de la messe parisienne orchestrée par Rome depuis un mois
Les 24 et 25 août derniers, une délégation venue de Rome, menée par Mgr Diego Ravelli, maître des célébrations liturgiques pontificales, a travaillé avec le diocèse de Paris. Chants, lectures, communion, sacristies, fleurs, sécurité, mais aussi podium ou encore autel : tout a été passé au crible. Une croix dorée de plus de quatre mètres doit notamment surplomber l'espace liturgique installé place de la Concorde.
24/09/26 - 16:44 - Au Stade de France, Léon XIV prendra place sur un siège fait par des apprentis franciliens
La cathèdre du pape, une pièce en chêne, a été réalisées par des élèves ébénistes, du lycée Saint-Jean de Sannois en lien avec les Apprentis d'Auteuil. Du dessin, validé par le Vatican lui-même, jusqu'à sa fabrication en atelier, les jeunes ont participé à toutes les étapes. Le siège sera utilisé ce vendredi soir lors de la veillée devant 80 000 jeunes.
24/09/26 - 16:20 - Léon XIV traversera Paris avec une voiture écologique
Le véhicule a été spécialement conçu pour des trajets à faible vitesse comme la prochaine traversée du pape dans les rues de Paris. Une Mercedes Classe G entièrement électrique accompagnera le pape durant sa visite. Équipée d'un siège central pivotant et réglable elle permettra au pape de saluer le public dans toutes les directions. Découverte et sans toit fixe, cette papamobile dispose aussi d'une protection qui peut être installée en cas de mauvais temps.
24/09/26 - 15:41 - Un accueil au son des cloches dans toute la France pour le pape
À 10 heures ce vendredi 25 septembre, au moment de l'arrivée du pape à Orly, partout en France les églises sont appelées à faire sonner leurs cloches. Ce mouvement global a pour but d'accueillir comme il se doit le souverain pontife. À Paris, les cloches retentiront une deuxième fois à 17 heures, au moment du passage de Léon XIV dans les rues de la capitale en papamobile.
24/09/26 - 15:14 - Où se placer pour voir Léon XIV durant son parcours en papamobile ? Voici les endroits à privilégier
Le pape parcourra 2,5 kilomètres entre Notre-Dame-des-Champs et la place Saint-Michel, via les boulevards du Montparnasse et le boulevard Saint-Michel. Les secteurs de Notre-Dame-des-Champs, Port-Royal et du boulevard Saint-Michel figurent parmi les points les plus intéressants pour réussir à apercevoir Léon XIV. Les accès ouvrent dès midi pour un passage prévu à 16 heures et 17 heures. Il faudra arriver tôt, car les accès aux zones concernées pourront être vite fermés si leur capacité maximale est atteinte.
24/09/26 - 14:51 - Visite du pape à Paris : 13 millions d'euros manquent au financement de sa venue
Le diocèse de Paris a récolté 7 millions d'euros sur les 20 millions nécessaires à l'organisation de la physique pontificale, a déclaré Sylvie Bretones la directrice des ressources financières du diocèse de Paris. Ces dons proviennent avant tout des 14 257 donateurs ayant voulu participer au financement de l'accueil du pape. L'objectif est cependant fixé à 20 millions pour couvrir entièrement le budget de l'événement.
24/09/26 - 13:40 - Le grand moment fort de la venue du pape à Paris sera le parcours en papamobile de la rive gauche
Vendredi de 16h00 à 17h00, le souverain pontife effectuera une grande déambulation ouverte à tous et entièrement gratuite. Le cortège s'élancera depuis l'église Notre-Dame-des-Champs pour rejoindre la place Saint-Michel, en empruntant successivement le boulevard du Montparnasse et le boulevard Saint-Michel. C'est le moment idéal pour apercevoir le pape au plus près sans aucune réservation préalable. Il est recommandé de se placer le long du tracé suffisamment tôt, car la densité de foule s'annonce particulièrement forte tout au long des boulevards. N'oubliez pas de vérifier la météo du jour pour adapter votre tenue, car l'attente sur le trottoir se fera entièrement à découvert. Il ne faut pas craindre le monde pour assister à ce moment fort de la visite du pape à Paris.
24/09/26 - 13:07 - L'arrivée du pape sera solennelle à Orly ce vendredi
Ce vendredi vers 10h00, l'avion pontifical touchera le tarmac français pour marquer le début d'une visite pastorale inédite à Paris. Dès l'atterrissage confirmé, les cloches de l'ensemble des églises de France sonneront à la volée pendant sept minutes consécutives pour saluer l'événement. Pour se rendre aux abords de l'aéroport, il faut savoir que le secteur sera placé sous très haute surveillance avec un filtrage rigoureux par les forces de l'ordre. Il est recommander de privilégier les transports en commun comme l'Orlyval ou le tramway T7 pour s'approcher du site. Attention : les zones d'accueil directes du pape restent strictement réservées aux délégations officielles et aux médias accrédités.
24/09/26 - 12:08 - Emmanuel Macron absent de la messe, mais plusieurs représentants de l'État présents
L'Élysée a confirmé que le président n'assisterait à aucune des messes célébrées par Léon XIV pendant son voyage en France. Selon les informations de BFMTV, Marine Le Pen, Gabriel Attal ou encore Éric Zemmour figurent parmi les responsables politiques attendus lors de la grande messe célébrée place de la Concorde samedi. Édouard Philippe, Jordan Bardella et Bruno Retailleau viendront garnir la foule rassemblée pour la visite du pape.
24/09/26 - 11:45 - Gardes suisses, cardinaux, médecins.. qui voyage avec Léon XIV ?
Pour ses vols en France, Léon XIV sera accompagné d'une délégation de plus de 70 personnes comprenant cardinaux, évêques, collaborateurs du Saint-Siège, personnel de sécurité et gardes suisses, auxquels s'ajouteront plus de 80 journalistes accrédités. Dans ses déplacements, son entourage rapproché comprend aussi une équipe médicale, habituellement composée de son médecin et de deux infirmiers, tandis que les gendarmes du Vatican et les gardes suisses restent au plus près du souverain pontife lors de ses apparitions publiques.
Le programme complet du pape Léon XIV à Paris
Vendredi 25 septembre 2026
- 10 h 00 : Arrivée à l'aéroport de Paris-Orly et cérémonie d'accueil officielle.
- 11 h 00 – 11 h 45 : Entretien avec le président de la République au Palais de l'Élysée, suivi d'un discours devant les autorités, la société civile et le corps diplomatique.
- 15 h 00 : Visite au siège de l'UNESCO et allocution officielle.
- 16 h 00 – 17 h 00 : Déambulation publique en papamobile sur un itinéraire de 2,5 km, reliant l'église Notre-Dame-des-Champs à la place Saint-Michel.
- 17 h 15 : Célébration des vêpres avec les évêques, prêtres, diacres, religieux et séminaristes dans la cathédrale Notre-Dame de Paris.
- 21 h 00 : Veillée de prière avec les jeunes de 17 à 35 ans au Stade de France (Saint-Denis).
Samedi 26 septembre 2026
- 09 h 00 : Visite de la Maison Bakhita (18ᵉ arrondissement), centre d'accompagnement et d'intégration sociale pour les personnes réfugiées et en précarité.
- 10 h 15 : Rencontre avec les membres de l'Assemblée synodale provinciale, les catéchumènes et les néophytes à l'Institut catholique de Paris (ICP).
- 15 h 00 : Grande messe solennelle en plein air, célébrée place de la Concorde et sur l'avenue des Champs-Élysées.
- Fin d'après-midi : Départ de la capitale pour poursuivre son voyage vers Lourdes.
Le programme du pape Léon XIV le vendredi 25 septembre
Après une cérémonie d'accueil, le pape Léon XIV doit être reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée. Après un échange d'un peu moins d'une heures, le Saint-Père doit rencontrer les autorités françaises, des représentants de la société civile et le corps diplomatique, et prononcer son premier discours de la journée.
Dans l'après-midi, le pape Léon XIV doit être conduit au siège de l'UNESCO où un autre discours est attendu devant les délégations présentes. Il s'agit là de la partie la plus institutionnelle du séjour pontifical dans la capitale. Cette séquence constituera, avec son passage à l'Élysée, la partie la plus institutionnelle de son séjour dans la capitale.
Léon XIV doit ensuite s'offrir un premier bain de foule depuis sa papamobile avec une déambulation prévue de 16 à 17 heures entre l'église Notre-Dame-des-Champs et la place Saint-Michel. Le parcours de la papamobile est piétonnisé et l'accès y est libre et gratuit, sans inscription, à partir de midi uniquement. Jusqu'à 300 000 personnes pourraient se masser le long des 2,5 kilomètres du parcours selon les estimations du préfet de police Patrice Faure.
Le pape Léon XIV doit ensuite rejoindre Notre-Dame-de-Paris pour présider les vêpres à 17h15, en présence des évêques, prêtres, diacres, personnes consacrées et séminaristes. Cette célébration n'est pas ouverte au grand public et n'est accessible que sur invitation. Léon XIV doit toutefois apparaître sur le parvis de la cathédrale à la fin de ce moment de prière.
La journée doit se terminer hors de Paris intramuros, au Stade de France à Saint-Denis. À 21 heures, le pape participera à une grande veillée de prière destinée aux jeunes de 17 à 35 ans. Environ 80 000 personnes y sont attendus. L'événement, soumis à inscription, affiche désormais complet.
Le programme de la visite du pape Léon XIV le samedi 26 septembre
La deuxième journée de la visite du pape Léon XIV à Paris commencera loin des grandes cérémonies. À 9 heures, le souverain pontife se rendra à la Maison Bakhita, dans le 18e arrondissement. Ce centre du diocèse de Paris accompagne l'accueil et l'intégration des personnes exilées, notamment par l'apprentissage du français, la formation et l'accès à l'emploi. La visite se déroulera sans public.
À 10h15, le pape rejoindra l'Institut catholique de Paris. Il y rencontrera les membres de l'Assemblée synodale provinciale, ainsi que des catéchumènes, c'est-à-dire des personnes qui se préparent au baptême, et des néophytes, récemment baptisés. La rencontre sera réservée aux invités, mais retransmise. L'étape possède aussi une dimension spirituelle pour Léon XIV : frère Laurent de la Résurrection, religieux français du XVIIe siècle dont les écrits ont marqué par sa spiritualité, a vécu dans l'ancien couvent aujourd'hui intégré au campus de l'Institut.
Le principal rassemblement parisien aura lieu dans l'après-midi. Léon XIV célèbrera à 15 heures une messe en plein air depuis la place de la Concorde. L'affluence a dépassé les prévisions car près de 600 000 personnes se sont inscrites, selon le diocèse de Paris. Le public sera réparti sur un axe d'environ trois kilomètres, depuis la Concorde et les Champs-Élysées jusqu'à la place de l'Étoile et une partie de l'avenue de la Grande-Armée.
Pour les participants, les accès ouvriront dès 9 heures. Une arrivée vers 11 heures est cependant recommandée par les autorités, et les portes doivent fermer à 13 heures. Le début de la descente de l'avenue des Champs-Élysées est programmé à 13h45 avant le début de la messe à 15 heures. La célébration devrait s'achever vers 16h30.