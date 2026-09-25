Visite du pape à Paris, en direct : accueilli à Orly, discours devant Macron et bain de foule... Où voir Léon XIV ce vendredi ?

La visite du pape Léon XIV à Paris commence ce vendredi 25 septembre à 10 heures et prévoit plusieurs temps forts avec une déambulation jusqu'à Notre-Dame et une veillée au Stade de France. Retrouvez le programme détaillé de son séjour.

L'essentiel

La visite du pape Léon XIV en France commence ce vendredi 25 septembre 2026 avec un passage de deux jours à Paris. Le Saint-Père atterrit à 10 heures à l'aéroport d'Orly et quittera la région parisienne samedi à 17h45 pour rejoindre Lourdes.

Le programme de la visite du pape à Paris est chargé ce vendredi Léon XIV doit être reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée à 11 heures et doit prononcer un discours devant les autorités françaises peu avant midi. Cet après-midi, le pape visite le siège de l'UNESCO où une allocution est prévu, déambule à bord de la papamobile dans la capitale pour rejoindre Notre-Dame-de Paris où il doit célébrer le vêpres avant de participer à une veillée au Stade de France. à 21 heures.

La venue du pape Léon XIV à Paris mobilise des centaines de milliers de Français : jusqu'à 300 000 personnes sont attendues le long des 2,5 kilomètres du parcours de la papamobile entre Notre-Dame-des-Champs et Saint-Michel et 80 000 personnes âgées de 17 à 35 ans doivent assister à la veillée au Stade de France.

Samedi, la visite du pape se poursuivra avec le moment fort du séjour : une messe géante célébrée à partir de 15 heures sur la place de la Concorde et l'avenue des Champs-Elysées. 600 000 personnes se sont inscrites à l'événement, mais la foule pourrait compter jusqu'à 1 million de personnes.

Léon XIV est le dixième pape à se rendre à Paris. Jean-Paul II était notamment venu en 1980 et Benoît XVI en 2008. Comme à chaque fois, cette visite impose un dispositif exceptionnel, avec des restrictions de circulation, des fermetures de stations de métro fermées et une piétonisation de plusieurs zones.

En direct

Vendredi 25 septembre 2026

10 h 00 : Arrivée à l'aéroport de Paris-Orly et cérémonie d'accueil officielle.

: Arrivée à l'aéroport de Paris-Orly et cérémonie d'accueil officielle. 11 h 00 – 11 h 45 : Entretien avec le président de la République au Palais de l'Élysée, suivi d'un discours devant les autorités, la société civile et le corps diplomatique.

: Entretien avec le président de la République au Palais de l'Élysée, suivi d'un discours devant les autorités, la société civile et le corps diplomatique. 15 h 00 : Visite au siège de l'UNESCO et allocution officielle.

: Visite au siège de l'UNESCO et allocution officielle. 16 h 00 – 17 h 00 : Déambulation publique en papamobile sur un itinéraire de 2,5 km, reliant l'église Notre-Dame-des-Champs à la place Saint-Michel.

: Déambulation publique en papamobile sur un itinéraire de 2,5 km, reliant l'église Notre-Dame-des-Champs à la place Saint-Michel. 17 h 15 : Célébration des vêpres avec les évêques, prêtres, diacres, religieux et séminaristes dans la cathédrale Notre-Dame de Paris.

: Célébration des vêpres avec les évêques, prêtres, diacres, religieux et séminaristes dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. 21 h 00 : Veillée de prière avec les jeunes de 17 à 35 ans au Stade de France (Saint-Denis).

Samedi 26 septembre 2026

09 h 00 : Visite de la Maison Bakhita (18ᵉ arrondissement), centre d'accompagnement et d'intégration sociale pour les personnes réfugiées et en précarité.

: Visite de la Maison Bakhita (18ᵉ arrondissement), centre d'accompagnement et d'intégration sociale pour les personnes réfugiées et en précarité. 10 h 15 : Rencontre avec les membres de l'Assemblée synodale provinciale, les catéchumènes et les néophytes à l'Institut catholique de Paris (ICP).

: Rencontre avec les membres de l'Assemblée synodale provinciale, les catéchumènes et les néophytes à l'Institut catholique de Paris (ICP). 15 h 00 : Grande messe solennelle en plein air, célébrée place de la Concorde et sur l'avenue des Champs-Élysées.

: Grande messe solennelle en plein air, célébrée place de la Concorde et sur l'avenue des Champs-Élysées. Fin d'après-midi : Départ de la capitale pour poursuivre son voyage vers Lourdes.

Après une cérémonie d'accueil, le pape Léon XIV doit être reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée. Après un échange d'un peu moins d'une heures, le Saint-Père doit rencontrer les autorités françaises, des représentants de la société civile et le corps diplomatique, et prononcer son premier discours de la journée.

Dans l'après-midi, le pape Léon XIV doit être conduit au siège de l'UNESCO où un autre discours est attendu devant les délégations présentes. Il s'agit là de la partie la plus institutionnelle du séjour pontifical dans la capitale. Cette séquence constituera, avec son passage à l'Élysée, la partie la plus institutionnelle de son séjour dans la capitale.

Léon XIV doit ensuite s'offrir un premier bain de foule depuis sa papamobile avec une déambulation prévue de 16 à 17 heures entre l'église Notre-Dame-des-Champs et la place Saint-Michel. Le parcours de la papamobile est piétonnisé et l'accès y est libre et gratuit, sans inscription, à partir de midi uniquement. Jusqu'à 300 000 personnes pourraient se masser le long des 2,5 kilomètres du parcours selon les estimations du préfet de police Patrice Faure.

Le pape Léon XIV doit ensuite rejoindre Notre-Dame-de-Paris pour présider les vêpres à 17h15, en présence des évêques, prêtres, diacres, personnes consacrées et séminaristes. Cette célébration n'est pas ouverte au grand public et n'est accessible que sur invitation. Léon XIV doit toutefois apparaître sur le parvis de la cathédrale à la fin de ce moment de prière.

La journée doit se terminer hors de Paris intramuros, au Stade de France à Saint-Denis. À 21 heures, le pape participera à une grande veillée de prière destinée aux jeunes de 17 à 35 ans. Environ 80 000 personnes y sont attendus. L'événement, soumis à inscription, affiche désormais complet.

La deuxième journée de la visite du pape Léon XIV à Paris commencera loin des grandes cérémonies. À 9 heures, le souverain pontife se rendra à la Maison Bakhita, dans le 18e arrondissement. Ce centre du diocèse de Paris accompagne l'accueil et l'intégration des personnes exilées, notamment par l'apprentissage du français, la formation et l'accès à l'emploi. La visite se déroulera sans public.

À 10h15, le pape rejoindra l'Institut catholique de Paris. Il y rencontrera les membres de l'Assemblée synodale provinciale, ainsi que des catéchumènes, c'est-à-dire des personnes qui se préparent au baptême, et des néophytes, récemment baptisés. La rencontre sera réservée aux invités, mais retransmise. L'étape possède aussi une dimension spirituelle pour Léon XIV : frère Laurent de la Résurrection, religieux français du XVIIe siècle dont les écrits ont marqué par sa spiritualité, a vécu dans l'ancien couvent aujourd'hui intégré au campus de l'Institut.

Le principal rassemblement parisien aura lieu dans l'après-midi. Léon XIV célèbrera à 15 heures une messe en plein air depuis la place de la Concorde. L'affluence a dépassé les prévisions car près de 600 000 personnes se sont inscrites, selon le diocèse de Paris. Le public sera réparti sur un axe d'environ trois kilomètres, depuis la Concorde et les Champs-Élysées jusqu'à la place de l'Étoile et une partie de l'avenue de la Grande-Armée.

Pour les participants, les accès ouvriront dès 9 heures. Une arrivée vers 11 heures est cependant recommandée par les autorités, et les portes doivent fermer à 13 heures. Le début de la descente de l'avenue des Champs-Élysées est programmé à 13h45 avant le début de la messe à 15 heures. La célébration devrait s'achever vers 16h30.