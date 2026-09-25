Visite du pape à Paris, en direct : au Stade de France, des images et une ferveur impressionnantes
Le pape Léon XIV a entamé sa visite en France, et à Paris, ce vendredi 25 septembre. Ce soir se tient une veillée de prière en présence de milliers de jeunes au Stade de France.
- La visite du pape Léon XIV en France a commencé ce vendredi 25 septembre 2026.
- Le pape Léon a été reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée où il a prononcé un discours très politique appelant à l'unité et à mettre fin aux guerres, rappelant son opposition à la loi française sur l'aide à mourir et faisant un rappel sur la laïcité, appelant à ne pas empêcher les gens à vivre leur foi dans l'espace public.
- Après une déambulation dans Paris, Léon XIV a rejoint Notre-Dame de Paris pour célébrer les vêpres. Le pape est désormais au Stade de France pour une veillée de prière devant 80 000 jeunes. Il a fait une entrée triomphale sous les acclamations avant d'exécuter un tour complet de la pelouse en papamobile.
- La venue du pape Léon XIV à Paris mobilise des centaines de milliers de Français : près de 300 000 personnes étaient présentes le long des 2,5 kilomètres du parcours de la papamobile entre Notre-Dame-des-Champs et Saint-Michel et 80 000 personnes âgées de 17 à 35 ans doivent assister à la veillée au Stade de France.
- Samedi, la visite du pape se poursuivra avec le moment fort du séjour : une messe géante célébrée à partir de 15 heures sur la place de la Concorde et l'avenue des Champs-Elysées. 600 000 personnes se sont inscrites à l'événement, mais la foule pourrait compter jusqu'à 1 million de personnes.
- Léon XIV est le dixième pape à se rendre à Paris. Jean-Paul II était notamment venu en 1980 et Benoît XVI en 2008. Comme à chaque fois, cette visite impose un dispositif exceptionnel, avec des restrictions de circulation, des fermetures de stations de métro fermées et une piétonisation de plusieurs zones.
22:23 - Le discours du pape Léon XIV aux jeunes réunis au Stade de France
Le pape prend à nouveau la parole pour s'adresser à la jeunesse catholique de France. "Dans la nuit, la lumière apparaît encore plus éclairante. C’est ainsi, chers jeunes, que vous avons ensemble entendu les paroles de Saint-Paul", commence-t-il. Le pape Léon invite ensuite les jeunes à s'interroger sur la signification de la liberté. Selon lui, pour être libre, mieux vaut éviter orgueil, vanité, violence et cupidité. Évoquant les réseaux sociaux, il invite les jeunes à rejeter "un style de vie qui pousse à tout avoir, mais à n’être personne ; à recevoir quantité de 'j’aime', mais à rester seul avec soi-même". Pour Léon XIV, être libre c'est "tendre vers le meilleur", à savoir "la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur". Léon XIV salut ensuite les principes français d'égalité et de fraternité, arguant : "Ce sont les choix radicaux et courageux d’un cœur libre."
22:04 - La Litanie des Saints
Longue invocation chantée, la Litanie des Saints commence. Elle fait partie des plus anciennes prières de l'Église. En parallèle, une processions de plus de 150 bannières et de 60 reliques de saints et de bienheureux de France se tient sur la pelouse du Stade de France.
Plus de 150 bannières et 60 reliques avancent en procession devant Léon XIV alors que résonne la litanie des Saint. pic.twitter.com/GLhh88FGVY— Amaury Coutansais-Pervinquière (@amaurycoutansai) September 25, 2026
22:01 - La Sainte-Tunique présentée au Stade de France
Habituellement conservée à la basilique Saint-Denis d'Argenteuil, dans le Val-d'Oise, la Sainte-Tunique est présentée au pape Léon XIV au Stade de France par l'abbé Philippe Néouze. Suit un temps de vénération de la Sainte-Tunique du Christ, dans le silence.
Léon XIV en France— Tribune Chrétienne (@tribuchretienne) September 25, 2026
Vénération de la Sainte Tunique du Christ au Stade de France, dans le silence et le recueillement
extrait images @jourduseigneur pic.twitter.com/fxcUPnmK1h
21:55 - "Pour vaincre l’angoisse ou l’incertitude, ayez le courage de dire un seul mot, simple et magnifique : merci"
Questionné ensuite par un étudiant qui parle de "l’anxiété et l’incertitude qui viennent souvent fragiliser l’enthousiasme de la jeunesse", le pape Léon XIV déclare : "Pour vaincre l’angoisse ou l’incertitude, ayez le courage de dire un seul mot, simple et magnifique : merci. Merci, Jésus, pour ton amour."
21:39 - "Vous êtes les Saints de France" : le pape Léon XIV prend la parole
Après une question posée par une jeune femme prénommée Chloé au pape, le souverain pontife prend enfin la parole pour la première fois depuis le Stade de France. La question de Chloé est la suivante : "Nous désirons annoncer le Christ autour de nous. Comment pouvons-nous conjuguer la force de notre élan missionnaire avec l’authenticité d’une vie fraternelle avec ceux qui ne partagent pas notre foi ?" Et Léon XIV de commencer : "Merci à Dieu, merci à vous. Merci pour votre courage et votre présence. Vous êtes les saints de France." Il poursuit : "Pour moi, vivre, c’est le Christ ! […] L’Évangile de Jésus, ne conduit pas au conflit, mais invite toujours au pardon. En Jésus, le Rédempteur du monde, Dieu se laisse trouver en s’adressant aux hommes comme à des amis. […] Grâce à Lui, il est possible d’allier l’élan missionnaire à l’expérience de la fraternité à l’égard de ceux qui ne croient pas en Dieu ou qui appartiennent à d’autres traditions religieuses."
21:28 - Un spectacle de 18 minutes et un feu d'artifice
Après l'accueil du pape Léon au Stade de France, un spectacle de 18 minutes proposant 10 tableaux qui associent chacun une vertu à des saints est proposé. 400 figurants et des chevaux y participent. À l'apparition de Jeanne-d'Arc c'est l'ovation. Le spectacle se termine avec un feu d'artifice.
Noubliez pas que France rime avec espérance ! Final très intense avec un feu dartifice majestueux au-dessus du stade de France. @Le_Figaro pic.twitter.com/vfmcBniSWA— Émile Douysset (@emile_douysset) September 25, 2026
21:12 - "Ils viennent de tous les pays de France, ils représentent toutes les sensibilités"
Après avoir arpenté la pelouse du Stade de France en papamobile, le pape, vêtu d'une tenue rouge et blanche, prend place sur la scène. 2 500 choristes chantent avant que l'évêque de Saint-Denis ne prenne la parole pour accueillir officiellement le pape. Il insiste alors sur la diversité de la jeunesse catholique de France. "Ils viennent de tous les pays de France, ils représentent toutes les sensibilités", estime-t-il. Et de poursuivre : "Notre jeunesse veut, elle aussi, devenir une génération de témoins, qui ose croire, aimer et servir."
20:56 - Le pape Léon XIV accueilli par les applaudissements au Stade de France
Le pape Léon XIV arrive au Stade de France. Il fait son entrée en papamobile. La foule l'acclame. Pas moins de 80 000 jeunes y sont réunis pour une veillée de prière. Le souverain pontife est très souriant et salue la foule qui l'applaudit. Un tour complet de la pelouse en papamobile est organisé. Cela dure plusieurs minutes.
Visite du pape à Paris: le stade de France en effervescence pour l'arrivée de Léon XIV pic.twitter.com/AxHzOQisf1— BFM (@BFMTV) September 25, 2026
20:34 - Au Stade de France, l'ambiance est déjà au rendez-vous
Alors que le pape Léon est attendu pour 21 heures au Stade de France, un concert se tient avant son arrivée. L'ambiance est déjà au rendez-vous. Les chanteurs Natasha St-Pier et Grégory Turpin ont ouvert le bal sur scène. Depuis les artistes se suivent :
Le concert avant larrivée du Pape a déjà commencé. Natasha St Pier & Gregory Turpin ont ouvert le bal. Et sur ces images Chant du Ressucito par l'ensemble des groupes de Pop Louange. pic.twitter.com/emOeorOfGw— Margot Haddad (@margothaddad) September 25, 2026
19:56 - "Très Saint-Père, bienvenue en France, bienvenue à Paris"
Durant leur brève entrevue, le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a pu présenter la maquette du projet de rénovation des abords de Notre-Dame de Paris. Il était pour l'occasion accompagné par l'architecte paysagiste Bas Smets.
Pour la première fois depuis 2008, le Pape nous fait l'honneur de sa visite à Paris.— Emmanuel Grégoire (@egregoire) September 25, 2026
Grande fierté pour notre ville de le recevoir ici, au pied de Notre-Dame.
Je lui ai présenté la maquette du projet de rénovation des abords de Notre-Dame de Paris aux côtés de l'architecte pic.twitter.com/th268EPsyK
19:27 - Deux militantes de PETA ont perturbé la déambulation du pape Léon XIV
L'incident est survenu un peu plus tôt. Juste avant l'arrivée du pape Léon à Notre-Dame. Comme le relaie sur X l'organisation mondiale de défense des droits des animaux PETA, deux de ses militantes ont couru derrière la papamobile munie d'une pancarte "Condamnez la corrida", avant de se faire stopper par des policiers.
CONDAMNEZ LA CORRIDA— PETA France (@PETA_France) September 25, 2026
Deux militantes de PETA perturbent la procession du pape Léon pour demander la condamnation de la corrida pic.twitter.com/yQQEqy1OPI
18:55 - Le pape Léon désormais en route vers Saint-Denis
À la sortie de Notre-Dame, le pape Léon XIV s'est approché du maire de Paris qui se trouvait en retrait, à quelques mètres de l'entrée de la cathédrale, pour échanger brièvement avec lui. Puis, Léon XIV a pris la route direction Saint-Denis, plus exactement le Stade de France où se tient ce soir une veillée de prière à destination des jeunes.
18:29 - Léon XIV salue les travaux réalisés à Notre-Dame et quitte l'édifice
Face aux quelque 8 000 personnes réunies dans et devant Notre-Dame de Paris, le pape Léon a présidé ce soir la célébration des vêpres pour le clergé. L'occasion pour le souverain pontife de se réjouir de la restauration de Notre-Dame de Paris. Le pape a ainsi salué "la splendeur du résultat" de la restauration de la cathédrale. Le pape a ensuite quitté Notre-Dame de Paris.
17:56 - Léon XIV prononce un discours rassembleur et met en avant la figure de l'Église
Durant son homélie, le pape Léon XIV a d'abord mis en avant le rôle de l'Église avant d'évoquer les fidèles de celle-ci en interpellant les ecclésiastiques, en leur demandant de "valoriser la présence des fidèles laïcs qui sont la preuve de la puissance de l'Église". Juste après ces paroles, le souverain pontife a tenu à souligner que les églises ne sont pas juste des "enveloppes de pierre" mais des "enveloppes de la parole et de la présence liturgique".
17:45 - Le pape prend pour la première fois la parole à Notre-Dame
Après l'enchaînement de deux psaumes et d'un cantique, le pape Léon XIV proclame son homélie suivi à la fin de ses paroles par le chorale avec son motet accompagnant le récit du pape
17:38 - Léon XIV rend homme à la cathédrale Notre-Dame
"C'est une fierté d'en avoir franchi le seuil". Durant son homélie, Léon XIV a rendu hommage et n'a pas caché sa joie d'être présent au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris en saluant l'Église qui a su mettre en avant ceux qui rendent la foi et sont la voix de Dieu sur Terre.
17:26 - La célébration commence par un discours de l'archevêque de Paris
Mgr Laurent Ulrich est le premier à prendre la parole face au pape Léon XIV. Son discours débute par des remerciements pour sa présence en France et par la description de ceux qui constituent le catholicisme en France. Ce premier temps est suivi d'un chant à la Vierge, chanté en chœur.
17:20 - La procession du pape à Notre-Dame débute
Après différents chants orchestrés par l'orgue de la cathédrale, le pape réaparaît au sein de la cathédrale, vêtu de vêtements plus liturgiques, afin de commencer la célébration des vêpres à Notre-Dame de Paris.
17:10 - 8000 personnes vont assister aux vêpres à Notre-Dame de Paris
Au total, 8 000 personnes doivent assister aux vêpres à Notre-Dame de Paris, essentiellement des religieux et des laïcs consacrés. Un peu plus de 2 500 personnes suivront l'office liturgique à l'intérieur de la cathédrale, tandis que 5 500 personnes seront installées à l'extérieur, sur le parvis, faute de suffisamment de place.
17:03 - Le pape Léon XIV se recueille à Notre-Dame de Paris
Le pape Léon s'est recueilli devant le Saint Sacrement en la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Il se recueille également devant le reliquaire de la couronne d'épine au son de la maîtrise de Notre-Dame.
Le programme complet du pape Léon XIV à Paris
Vendredi 25 septembre 2026
- 10 h 00 : Arrivée à l'aéroport de Paris-Orly et cérémonie d'accueil officielle.
- 11 h 00 – 11 h 45 : Entretien avec le président de la République au Palais de l'Élysée, suivi d'un discours devant les autorités, la société civile et le corps diplomatique.
- 15 h 00 : Visite au siège de l'UNESCO et allocution officielle.
- 16 h 00 – 17 h 00 : Déambulation publique en papamobile sur un itinéraire de 2,5 km, reliant l'église Notre-Dame-des-Champs à la place Saint-Michel.
- 17 h 15 : Célébration des vêpres avec les évêques, prêtres, diacres, religieux et séminaristes dans la cathédrale Notre-Dame de Paris.
- 21 h 00 : Veillée de prière avec les jeunes de 17 à 35 ans au Stade de France (Saint-Denis).
Samedi 26 septembre 2026
- 09 h 00 : Visite de la Maison Bakhita (18ᵉ arrondissement), centre d'accompagnement et d'intégration sociale pour les personnes réfugiées et en précarité.
- 10 h 15 : Rencontre avec les membres de l'Assemblée synodale provinciale, les catéchumènes et les néophytes à l'Institut catholique de Paris (ICP).
- 15 h 00 : Grande messe solennelle en plein air, célébrée place de la Concorde et sur l'avenue des Champs-Élysées.
- Fin d'après-midi : Départ de la capitale pour poursuivre son voyage vers Lourdes.
Le programme du pape Léon XIV le vendredi 25 septembre
Après une cérémonie d'accueil, le pape Léon XIV doit être reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée. Après un échange d'un peu moins d'une heures, le Saint-Père doit rencontrer les autorités françaises, des représentants de la société civile et le corps diplomatique, et prononcer son premier discours de la journée.
Dans l'après-midi, le pape Léon XIV doit être conduit au siège de l'UNESCO où un autre discours est attendu devant les délégations présentes. Il s'agit là de la partie la plus institutionnelle du séjour pontifical dans la capitale. Cette séquence constituera, avec son passage à l'Élysée, la partie la plus institutionnelle de son séjour dans la capitale.
Léon XIV doit ensuite s'offrir un premier bain de foule depuis sa papamobile avec une déambulation prévue de 16 à 17 heures entre l'église Notre-Dame-des-Champs et la place Saint-Michel. Le parcours de la papamobile est piétonnisé et l'accès y est libre et gratuit, sans inscription, à partir de midi uniquement. Jusqu'à 300 000 personnes pourraient se masser le long des 2,5 kilomètres du parcours selon les estimations du préfet de police Patrice Faure.
Le pape Léon XIV doit ensuite rejoindre Notre-Dame-de-Paris pour présider les vêpres à 17h15, en présence des évêques, prêtres, diacres, personnes consacrées et séminaristes. Cette célébration n'est pas ouverte au grand public et n'est accessible que sur invitation. Léon XIV doit toutefois apparaître sur le parvis de la cathédrale à la fin de ce moment de prière.
La journée doit se terminer hors de Paris intramuros, au Stade de France à Saint-Denis. À 21 heures, le pape participera à une grande veillée de prière destinée aux jeunes de 17 à 35 ans. Environ 80 000 personnes y sont attendus. L'événement, soumis à inscription, affiche désormais complet.
Le programme de la visite du pape Léon XIV le samedi 26 septembre
La deuxième journée de la visite du pape Léon XIV à Paris commencera loin des grandes cérémonies. À 9 heures, le souverain pontife se rendra à la Maison Bakhita, dans le 18e arrondissement. Ce centre du diocèse de Paris accompagne l'accueil et l'intégration des personnes exilées, notamment par l'apprentissage du français, la formation et l'accès à l'emploi. La visite se déroulera sans public.
À 10h15, le pape rejoindra l'Institut catholique de Paris. Il y rencontrera les membres de l'Assemblée synodale provinciale, ainsi que des catéchumènes, c'est-à-dire des personnes qui se préparent au baptême, et des néophytes, récemment baptisés. La rencontre sera réservée aux invités, mais retransmise. L'étape possède aussi une dimension spirituelle pour Léon XIV : frère Laurent de la Résurrection, religieux français du XVIIe siècle dont les écrits ont marqué par sa spiritualité, a vécu dans l'ancien couvent aujourd'hui intégré au campus de l'Institut.
Le principal rassemblement parisien aura lieu dans l'après-midi. Léon XIV célèbrera à 15 heures une messe en plein air depuis la place de la Concorde. L'affluence a dépassé les prévisions car près de 600 000 personnes se sont inscrites, selon le diocèse de Paris. Le public sera réparti sur un axe d'environ trois kilomètres, depuis la Concorde et les Champs-Élysées jusqu'à la place de l'Étoile et une partie de l'avenue de la Grande-Armée.
Pour les participants, les accès ouvriront dès 9 heures. Une arrivée vers 11 heures est cependant recommandée par les autorités, et les portes doivent fermer à 13 heures. Le début de la descente de l'avenue des Champs-Élysées est programmé à 13h45 avant le début de la messe à 15 heures. La célébration devrait s'achever vers 16h30.