Visite du pape à Paris : où voir Léon XIV et à quels horaires les 25 et 26 septembre 2026 ?

Léon XIV sera à Paris vendredi 25 et samedi 26 septembre. Papamobile, Notre-Dame, Stade de France puis grande messe sur les Champs-Élysées, puis plusieurs temps forts seront accessibles au public, avec une affluence exceptionnelle attendue dans la capitale

Léon XIV n'aura qu'un peu plus de trente heures à Paris, mais son programme reste particulièrement dense. Le pape arrivera ce vendredi 25 septembre à 10 heures à Orly et quittera la région parisienne samedi à 17h45 pour rejoindre Lourdes. Entre les deux, il enchaînera rendez-vous officiels, rencontres religieuses et rassemblements ouverts au public.

Vendredi, il sera reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée, prendra la parole à l'UNESCO puis traversera une partie de Paris en papamobile avant de rejoindre Notre-Dame. Sa journée se terminera au Stade de France, où 80 000 jeunes sont attendus pour une veillée. Samedi, il passera par la Maison Bakhita et l'Institut catholique de Paris avant la grande messe de 15 heures place de la Concorde et sur les Champs-Élysées.

Pour le public deux moments concentreront l'essentiel de l'affluence. Jusqu'à 300 000 personnes pourraient se placer le long des 2,5 kilomètres du parcours en papamobile vendredi, tandis que près de 600 000 personnes se sont inscrites pour la messe du samedi. Le ministère de l'Intérieur estime au total, jusqu'à un million de fidèles et visiteurs pourraient être présents à Paris pendant les deux jours.

Léon XIV sera le dixième pape à se rendre à Paris. Jean-Paul II y était notamment venu en 1980 et Benoît XVI en 2008. Cette fois, l'ampleur attendue des rassemblements impose un dispositif exceptionnel, avec des restrictions de circulation, des stations de métro fermées et plusieurs zones entièrement piétonnisées.

Élysée, UNESCO, papamobile : ce que fera le pape vendredi à Paris

Léon XIV arrivera à l'aéroport de Paris-Orly vendredi à 10h, où une cérémonie de bienvenue est prévue. Une heure plus tard, il sera reçu par Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. À 11h45, il rencontrera les autorités françaises, des représentants de la société civile et le corps diplomatique, et y prononcera son premier discours de la journée.

À 15 heures, le pape se rendra au siège parisien de l'UNESCO. Il y prononcera un discours devant les délégations présentes. Cette séquence constituera, avec son passage à l'Élysée, la partie la plus institutionnelle de son séjour dans la capitale.

Les Parisiens pourront ensuite l'apercevoir directement. Entre 16 heures et 17 heures, Léon XIV parcourra 2,5 kilomètres en papamobile, depuis l'église Notre-Dame-des-Champs jusqu'à la place Saint-Michel. Les rues concernées seront piétonnisées et l'accès sera libre et gratuit, sans inscription.

Jusqu'à 300 000 personnes pourraient se masser le long des 2,5 kilomètres du parcours selon les estimations du préfet de police Patrice Faure. Le périmètre sera accessible aux fidèles à partir de midi, vendredi. Auparavant, entre 10 heures et midi, seuls les riverains et ayants droit pourront y entrer.

Par la suite, il rejoindra Notre-Dame. À 17h15, il y présidera les vêpres en présence des évêques, prêtres, diacres, personnes consacrées et séminaristes. Cette célébration n'est pas ouverte au grand public et se déroulera sur invitation. Léon XIV doit également apparaître sur le parvis de la cathédrale à la fin de ce moment de prière.

La journée se terminera hors de Paris intramuros, au Stade de France à Saint-Denis. À 21 heures, le pape participera à une grande veillée de prière destinée aux jeunes de 17 à 35 ans. Environ 80 000 personnes y sont attendus. L'événement, soumis à inscription, affiche désormais complet.

Une messe géante à Paris samedi

La deuxième journée commencera loin des grandes cérémonies. À 9 heures, Léon XIV se rendra à la Maison Bakhita, dans le 18e arrondissement. Ce centre du diocèse de Paris accompagne l'accueil et l'intégration des personnes exilées, notamment par l'apprentissage du français, la formation et l'accès à l'emploi. La visite se déroulera sans public.

À 10h15, il rejoindra l'Institut catholique de Paris. Il y rencontrera les membres de l'Assemblée synodale provinciale, ainsi que des catéchumènes, c'est-à-dire des personnes qui se préparent au baptême, et des néophytes, récemment baptisés. La rencontre sera réservée aux invités, mais retransmise. L'étape possède aussi une dimension spirituelle pour Léon XIV : frère Laurent de la Résurrection, religieux français du XVIIe siècle dont les écrits ont marqué par sa spiritualité, a vécu dans l'ancien couvent aujourd'hui intégré au campus de l'Institut.

Le principal rassemblement parisien aura lieu dans l'après-midi. Léon XIV célèbrera à 15 heures une messe en plein air depuis la place de la Concorde. L'affluence a dépassé les prévisions car près de 600 000 personnes se sont inscrites, selon le diocèse de Paris. Le public sera réparti sur un axe d'environ trois kilomètres, depuis la Concorde et les Champs-Élysées jusqu'à la place de l'Étoile et une partie de l'avenue de la Grande-Armée.

Pour les participants, les accès ouvriront dès 9 heures. Une arrivée vers 11 heures est cependant recommandée par les autorités, et les portes doivent fermer à 13 heures. Le début de la descente de l'avenue des Champs-Élysées est programmé à 13h45 avant le début de la messe à 15 heures. La célébration devrait s'achever vers 16h30.

Le programme complet et détaillé du pape à Paris

Vendredi 25 septembre 2026

10 h 00 : Arrivée à l'aéroport de Paris-Orly et cérémonie d'accueil officielle.

: Arrivée à l'aéroport de Paris-Orly et cérémonie d'accueil officielle. 11 h 00 – 11 h 45 : Entretien avec le président de la République au Palais de l'Élysée, suivi d'un discours devant les autorités, la société civile et le corps diplomatique.

: Entretien avec le président de la République au Palais de l'Élysée, suivi d'un discours devant les autorités, la société civile et le corps diplomatique. 15 h 00 : Visite au siège de l'UNESCO et allocution officielle.

: Visite au siège de l'UNESCO et allocution officielle. 16 h 00 – 17 h 00 : Déambulation publique en papamobile sur un itinéraire de 2,5 km, reliant l'église Notre-Dame-des-Champs à la place Saint-Michel.

: Déambulation publique en papamobile sur un itinéraire de 2,5 km, reliant l'église Notre-Dame-des-Champs à la place Saint-Michel. 17 h 15 : Célébration des vêpres avec les évêques, prêtres, diacres, religieux et séminaristes dans la cathédrale Notre-Dame de Paris.

: Célébration des vêpres avec les évêques, prêtres, diacres, religieux et séminaristes dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. 21 h 00 : Veillée de prière avec les jeunes de 17 à 35 ans au Stade de France (Saint-Denis).

Samedi 26 septembre 2026

09 h 00 : Visite de la Maison Bakhita (18ᵉ arrondissement), centre d'accompagnement et d'intégration sociale pour les personnes réfugiées et en précarité.

: Visite de la Maison Bakhita (18ᵉ arrondissement), centre d'accompagnement et d'intégration sociale pour les personnes réfugiées et en précarité. 10 h 15 : Rencontre avec les membres de l'Assemblée synodale provinciale, les catéchumènes et les néophytes à l'Institut catholique de Paris (ICP).

: Rencontre avec les membres de l'Assemblée synodale provinciale, les catéchumènes et les néophytes à l'Institut catholique de Paris (ICP). 15 h 00 : Grande messe solennelle en plein air, célébrée place de la Concorde et sur l'avenue des Champs-Élysées.

: Grande messe solennelle en plein air, célébrée place de la Concorde et sur l'avenue des Champs-Élysées. Fin d'après-midi : Départ de la capitale pour poursuivre son voyage vers Lourdes.

Léon XIV quittera finalement la région parisienne à 17h45 depuis Orly. En moins de trente-deux heures, il aura ainsi alterné rencontre présidentielle, discours diplomatique, déplacement dans les rues de Paris, prières à Notre-Dame, rencontre avec les personnes exilées et rassemblements réunissant plusieurs centaines de milliers de fidèles.

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