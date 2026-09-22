Visite du pape à Lourdes : le programme détaillé des 26 et 27 septembre 2026

Léon XIV se rend à Lourdes les 26 et 27 septembre. Prière à la grotte de Massabielle, messe, rencontre avec les malades et procession aux flambeaux rythmeront son passage dans le sanctuaire.

À Lourdes, le pape ne viendra pas seulement en tant que chef de l'Église catholique, mais aussi comme pèlerin. Après deux journées à Paris, Léon XIV rejoindra le sanctuaire marial samedi 26 septembre en début de soirée, avant d'y passer toute la journée du dimanche.

Cette étape est peut-être la plus forte de son voyage : Lourdes est l'un des principaux lieux de pèlerinage catholique du monde. Selon le sanctuaire, plus de trois millions de personnes se rendent chaque année sur les lieux où Bernadette Soubirous a affirmé avoir vu la Vierge Marie à 18 reprises en 1858. L'Église a officiellement reconnu ces apparitions en 1862.

L'affluence attendue pour la venue de Léon XIV a déjà atteint la capacité maximale du site. Les inscriptions ont été closes et le sanctuaire prévoit la venue de 150 000 personnes pour les différentes célébrations du week-end.

Prière à la grotte, messe et rencontre avec les malades.

Léon XIV arrivera à l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées samedi à 19h05. À peine arrivé au sanctuaire, il se rendra à 19h40 à la grotte de Massabielle pour un temps de prière. Il commencera donc son séjour à l'endroit où Bernadette Soubirous aurait eu ses différentes visions de la Vierge Marie.

Dès 9h le lendemain matin, une rencontre avec les évêques de la Conférence épiscopale de France dans l'hémicycle Sainte-Bernadette aura lieu. Le pape doit y prononcer un discours devant l'épiscopat français.

À 11 heures, Léon XIV célébrera ensuite une grande messe sur la prairie du sanctuaire. Il prononcera son homélie puis récitera l'Angelus. Cette célébration constitue le principal rendez-vous public de son passage à Lourdes.

L'après-midi sera davantage consacré aux personnes malades et vulnérables. À 15h30, le pape rencontrera le personnel et les personnes accueillies à l'Accueil Notre-Dame, structure du sanctuaire spécialisée dans l'hébergement et l'accompagnement des pèlerins malades ou handicapés.

Une attention unique sera portée par le pape à des personnes victimes de violences sexuelles commises au sein de l'Église catholique. Selon le communiqué officielle du Vatican, le pape rencontrera sept personnes, hommes et femmes, aux parcours différents et tous échangeront dans un cadre volontaire et restreint. Une quarantaine de personnes avaient demandé à participer. Leurs témoignages seront retranscrits dans un registre et remis au pape par la suite.

Il se rendra ensuite à 16h45 au Carmel de Lourdes pour une rencontre privée avec des religieuses contemplatives. Cette séquence, fermée au public, mettra davantage l'accent sur la vie religieuse et la prière.

Une grande procession aux flambeaux pour terminer la journée

La journée s'achèvera par l'un des rites les plus connus de Lourdes. À 21 heures, Léon XIV participera à la prière du Rosaire puis à la grande procession mariale aux flambeaux dans le sanctuaire, tout en devant y prendre la parole.

Cette procession constitue depuis longtemps l'un des symboles de Lourdes : les pèlerins avancent avec des cierges allumés tout en récitant le chapelet. Pour la venue du pape, elle sera retransmise afin de permettre aux fidèles qui n'ont pas pu obtenir de place de suivre la célébration à distance.

Le choix de Lourdes donne ainsi au voyage de Léon XIV une dimension très différente de son passage à Paris. Après les rencontres politiques, diplomatiques et les grands rassemblements de la capitale, le pape consacrera ici l'essentiel de son temps à la prière, aux évêques, aux religieux et surtout aux personnes malades.

Léon XIV quittera finalement Lourdes lundi 28 septembre à 7h40, pour rejoindre Metz, dernière étape française de son voyage apostolique.