Visite du pape à Metz, en direct : un discours sur la paix, un autre sur l'Europe avant la dernière messe de Léon XIV

Léon XIV se rend à Metz pour la dernière journée de sa visite en France ce lundi 28 septembre. La paix entre religions et l'Europe sont au cœur de cette dernière journée qui s'achèvera par une messe à la cathédrale de Saint-Étienne, en présence d'Emmanuel Macron.

L'essentiel

Pour le dernier jour de sa visite en France, le pape Léon XIV se rend à Metz ce lundi 28 septembre. La ville de Moselle a été choisie par le souverain pontife pour porter "un message de paix au cœur de l'Europe", elle qui a connu "trois guerres et deux annexions" avant que le relations franco-allemandes s'apaisent.

Léon XIV enchaîne deux rendez-vous au centre des congrès Robert Schuman ce lundi matin et prononcera deux discours : un lors d'une rencontre interreligieuse et un autre après une rencontre intitulée "Aux racines de l'Europe pour la paix et l'unité".

La visite du pape Léon XIV à Metz sera marquée pour une nouvelle déambulation du Saint-Père dans la papamobile à partir de 14h30 pour rejoindre la cathédrale Saint-Etienne où il donnera une dernière messe à 16 heures. Emmanuel Macron, qui ne devait assister à aucune cérémonie religieuse, sera finalement présent à celle de Metz.

La visite du pape en France s'achèvera avec une courte cérémonie à l'aéroport internationale Metz-Nancy-Lorraine duquel Léon XIV s'envolera pour Rome à 19 heures.

En direct

10:41 - "Dialoguer ne diminue par notre identité" assure le pape Léon XIV "Le discours religieux doit appeler constamment à désarmer les cœurs et les mots. Cela engage la responsabilité directe de chacun d’entre nous, gardiens de nos traditions respectives", déclare le pape Léon XIV assurant que "dialoguer ne diminue par notre identité". "Invoquer le nom de Dieu pour légitimer la violence ou l’oppression est une profanation de ce nom. Rien de ce qui défigure la dignité humaine ne peut se réclamer d’une authentique inspiration divine", poursuit le pape. 10:38 - "Etablir l’amitié et de bâtir la paix" : le pape s'exprime Le pape s'exprime, en français, après les porte-paroles des différents cultes. Il a commencé par une référence à Robert Schuman : "Cet homme de foi et de convictions sut transformer les anciennes lignes de fracture en ponts d’espérance pour toute l’Europe, et il devint un véritable ambassadeur de l’unité dans la diversité. À son exemple, notre responsabilité commune de femmes et d’hommes religieux est de témoigner que, au-delà des frontières, il est toujours possible de se rencontrer, d’établir l’amitié et de bâtir la paix". 10:26 - "L'Appel de Metz" lu devant les représentants des cultes et Léon XIV Les représentants des cultes se sont accordés sur un texte commun appelant à la paix et intitulé "l'Appel de Metz" est lu devant le pape Léon XIV et les autres représentants des cultes en France. 10:23 - Plusieurs personnalités politiques françaises et étrangères présentes à Metz Deux séquences de la visite du pape doivent s'enchaîner au centre des congrès Robert Schuman à Metz : une rencontre et un discours interreligieux et un discours pour l'Europe. Pour ce deuxième temps, plus politique, plusieurs personnalités européennes sont présentes. La France est évidemment représentée par le ministre de l'Intérieur et par le chef de l'Etat Emmanuel Macron qui doit arriver. Sont également attendus : Le Prince Albert II de Monaco et la Princesse Charlène de Monaco

Le Grand-Duc Guillaume de Luxembourg et la Grande Duchesse Stéphanie de Luxembourg

Luc Frieden, Premier ministre du Grand-Duché de Luxembourg

Josep-Lluis Serrano Pentinat, évêque d’Urgell, Co-Prince d’Andorre

Anke Rehlinger, ministre-présidente de la Sarre, République fédérale d’Allemagne

Jean-Claude Juncker, ancien Premier ministre du Grand-Duché de Luxembourg

Andrea Riccardi, fondateur de la Communauté Sant’Egidio

Mario Giro, membre de la Communauté Sant'Egidio 10:15 - Le pape est arrivée à Metz et rencontre les représentants des autres cultes Le pape Léon XIV est arrivé au centre des congrès Robert Schuman à Metz. Il y retrouve les représentants des six principaux cultes présents en France. Sont notamment présents le Grand Rabbin Haïm Korsia et le recteur de la Grande Mosquée de Paris Chems-Eddine Hafiz, le pasteur Christian Krieger pour représenter les protestants. Le cardinal de Marseille et président de la Conférence des évêques de France Jean-Marc Aveline qui travaille au discours interreligieux depuis plusieurs années. 09:49 - Une réunion interreligieuse en présence du Grand Rabbin et du recteur de la Mosquée de Paris Le premier rendez-vous du pape Léon XIV à Metz au centre des congrès Robert Schuman est une réunion interreligieuse avec les représentants des plusieurs cultes. Une déclaration commune doit d'ailleurs être lue et signée par Léon XIV et six responsable des principaux cultes représentés en France, parmi lesquels le Grand Rabbin Haïm Korsia et le recteur de la Grande Mosquée de Paris Chems-Eddine Hafiz. 09:42 - Robert Schuman mis à l'honneur lors de la visite du pape Léon XIV à Metz Le pape Léon XIV se rend à Metz et plus précisément au centre des congrès Robert Schuman, du nom de l'avocat et député de la Moselle considéré comme l’un des pères fondateurs de la construction européenne et un des artisan de l'amitié franco-allemande. Il avait, le 9 mai 1950, posé les jalons de l'Union européenne en participant à la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA). Fervent catholique, Robert Schuman a par ailleurs été déclaré "vénérable" par le pape François en 2021, une étape importante sur le chemin d’une éventuelle béatification. 09:35 - Pourquoi le pape Léon XIV est-il venu à Metz ? Le pape Léon XIV a choisi de se rendre à Metz "pour porter un message de paix au cœur de l’Europe" explique la Conférence des évêques de France. En tant que "terre marquée par les guerres mais aussi par la réconciliation franco-allemande", la ville mosellane est un lieu qui fait sens pour le discours du pape Léon XIV sur l'Europe et la paix. La ville a connu deux annexions allemandes de 1871 à 1918 et de 1940 à 1944. La ville se trouve également à proximité de Strasbourg, haut lieu des institutions européennes. Elle est d'ailleurs intimement liée à Robert Schuman, député de la Moselle, considéré comme l’un des pères fondateurs de la construction européenne. 09:24 - Des enfants présents à l'arrivée du pape Léon XIV à Metz et bénis Le pape Léon XIV est de nouveau accueilli par des enfants à l'aéroport de Metz. Il en a béni plusieurs et a signé des autographes. Les enfants ont également entonné des chants devant le Saint-Père. 09:24 - Des enfants présents à l'arrivée du pape Léon XIV à Metz et bénis Le pape Léon XIV est de nouveau accueilli par des enfants à l'aéroport de Metz. Il en a béni plusieurs et a signé des autographes. Les enfants ont également entonné des chants devant le Saint-Père. 09:14 - Léon XIV a atterri à Metz L'avion de Léon XIV s'est posé à l'aéroport de Metz vers 9 heures, plus tôt que prévu. Il est descendu de son avion et a été accueilli par Laurent Nuñez. 08:57 - Emmanuel Macron assistera à la messe du pape à Metz, mais pas que Emmanuel Macron avait indiqué qu'il ne se rendrait à aucune des messes données par le pape Léon XIV durant sa visite en France, mais le chef de l'Etat sera bien présent sur les bancs de la cathédrale Saint-Etienne de Metz ce lundi après-midi pour la dernière cérémonie présidée par le souverain pontife selon le Figaro. L'Elysée fait savoir qu'Emmanuel Macron "a réorganisé son agenda" pour pouvoir être présent. Le président de la République assistera également au discours du pape Léon XIV sur l'Europe prévu à partir de 11 heure et à la cérémonie de départ du pape à l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine. 08:53 - Laurent Nuñez présent à chaque étape de la visite du pape Léon XIV à Metz Le pape Léon XIV sera accueilli à Metz par le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. Ce dernier assistera à la rencontre interreligieuse puis à la rencontre "Aux racines de l’Europe pour la paix et l’unité". Le ministre assistera aussi à la messe à la cathédrale Saint-Étienne. 08:46 - L'avion de Léon XIV escorté par des Rafale Léon XIV ne vole pas seul ce lundi. Des Rafale de l’armée de l’Air et de l’Espace, en provenance de la base aérienne 113 de Saint-Dizier, escortent son avion durant le vol reliant Lourdes et Metz. 08:41 - Le pape Léon XIV attendu à Metz à 9h20 Le pape Léon XIV a décollé de Lourdes peu après 7h40. Il est attendu vers 9h20 à l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine pour la dernière étape de son voyage en France.



Léon XIV a décidé de terminer son visite en France en regardant au-delà des frontières. Après Paris et Lourdes, le pape a choisi Metz pour consacrer la dernière journée de son séjour à la paix, au dialogue entre les religions et à l'avenir de l'Europe. Entre 50 000 et 100 000 personnes sont attendues, dans la ville, selon les autorités de la région Moselle.

Le choix de Metz n'est pas anodin. La Moselle a été profondément marquée par les guerres franco-allemandes en ayant, comme le rappelle l'archevêque de Metz Mgr Philippe Ballot, connu "trois guerres et deux annexions", avant que les "ennemis d'hier" ne deviennent des amis. Elle est aussi étroitement liée à Robert Schuman, père fondateur de la construction européenne. Le site officiel du voyage explique que Léon XIV a choisi la ville pour porter "un message de paix au cœur de l'Europe".

Le pape arrivera à l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine à 9h20, en provenance de Lourdes. Sa journée sera concentrée sur quelques rendez-vous, avant son départ pour Rome à 19 heures. Contrairement à Paris, il n'y aura pas de rencontre politique nationale : les deux premiers temps forts seront consacrés au dialogue religieux puis à l'Europe.

À 10 heures, Léon XIV participera à une rencontre interreligieuse au Centre des congrès Robert Schuman. Il doit y prononcer un discours devant des représentants de différentes religions. Cette séquence se déroulera sur invitation et sera retransmise.

Cette rencontre ira au-delà d'une succession de discours. Une déclaration commune doit être lue puis signée par Léon XIV et six responsable des principaux cultes représentés en France, parmi lesquels le Grand Rabbin Haïm Korsia et le recteur de la Grande Mosquée de Paris Chems-Eddine Hafiz.

Une heure plus tard, le pape participera à une rencontre intitulée "Aux racines de l'Europe pour la paix et l'unité". Un deuxième discours est prévu. Cette étape doit permettre à Léon XIV d'aborder les questions de paix, de dialogue et d'unité sur le continent européen.

La référence à Robert Schuman donne tout son sens à cette séquence. Figure majeure de la réconciliation franco-allemande après la Seconde Guerre mondiale, il a défendu une Europe construite autour de la coopération entre anciens adversaires. L'archevêque-évêque de Metz, Mgr Philippe Ballot, a ainsi rappelé que la Moselle avait connu "tant de conflits et de divisions" avant de devenir un symbole de réconciliation.

Après ces deux rencontres, Léon XIV se rapprochera du public. À 14h30, il commencera un parcours d'environ 2,2 kilomètres en papamobile dans les rues de Metz pour rejoindre la cathédrale Saint-Étienne. Il traversera notamment le quartier impérial, la porte Serpenoise, l'avenue Robert Schuman et la place de la République avant de gagner le vieux Metz.

La déambulation en papamobile sera le moment le plus accessible pour apercevoir le souverain pontife. Le parcours est annoncé comme ouvert au grand public, tandis que plusieurs "Pape Zones" avec écrans géants seront installées autour de la cathédrale et du centre-ville. Certaines nécessitent une réservation préalable.

À 16 heures, Léon XIV célébrera la messe dans la cathédrale Saint-Étienne, surnommée la "Lanterne du Bon Dieu" en raison de l'importance de ses vitraux. Cette célébration constituera le dernier grand rendez-vous religieux de son voyage en France. L'accès à la cathédrale sera très limité : environ 2 000 personnes pourront prendre place à l'intérieur, tandis que plusieurs milliers suivront la célébration depuis les espaces aménagés autour de l'édifice.

La venue du pape entraînera d'importantes restrictions dans Metz. Une large partie du centre-ville sera réservée aux piétons le 28 septembre entre 6 heures et 20 heures, tandis que l'échangeur Metz-Centre de l'A31 sera fermé une grande partie de la journée. Les transports du réseau Le Met' seront en revanche gratuits et renforcés.

Après la messe, Léon XIV rejoindra l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine. Une cérémonie de départ est prévue à 18h30, avant son décollage pour Rome à 19 heures. Son arrivée à Fiumicino est annoncée à 20h50.

Cette dernière étape aura ainsi un rôle différent de Paris, davantage tourné vers les institutions et les grands rassemblements, et de Lourdes, centré sur le pèlerinage et les malades. À Metz, Léon XIV a choisi de conclure son séjour par un message sur la réconciliation, les religions et l'Europe.