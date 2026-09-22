Visite du pape à Metz : le programme détaillé de la venue de Léon XIV le 28 septembre 2026

Léon XIV termine son voyage en France à Metz le lundi 28 septembre. Rencontre interreligieuse, discours sur l'Europe, parcours en papamobile et messe à la cathédrale de Saint-Étienne de Metz rythmeront cette journée.

À Metz, Léon XIV a décidé de terminer son voyage en regardant au-delà des frontières. Après Paris et Lourdes, le pape a choisi la Moselle pour consacrer sa dernière journée en France à la paix, au dialogue entre les religions et à l'avenir de l'Europe. Entre 50 000 et 100 000 personnes sont attendues, dans la ville, selon les autorités de la région Moselle.

Le choix de Metz n'est pas anodin. La Moselle a été profondément marquée par les guerres franco-allemandes en ayant, comme le rappelle l'archevêque de Metz Mgr Philippe Ballot, connu "trois guerres et deux annexions", avant que les "ennemis d'hier" ne deviennent des amis. Elle est aussi étroitement liée à Robert Schuman, père fondateur de la construction européenne. Le site officiel du voyage explique que Léon XIV a choisi la ville pour porter "un message de paix au cœur de l'Europe".

Le pape arrivera à l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine à 9h20, en provenance de Lourdes. Sa journée sera concentrée sur quelques rendez-vous, avant son départ pour Rome à 19 heures. Contrairement à Paris, il n'y aura pas de rencontre politique nationale : les deux premiers temps forts seront consacrés au dialogue religieux puis à l'Europe.

Robert Schuman, religions et Europe : pourquoi le pape a choisi Metz

À 10 heures, Léon XIV participera à une rencontre interreligieuse au Centre des congrès Robert Schuman. Il doit y prononcer un discours devant des représentants de différentes religions. Cette séquence se déroulera sur invitation et sera retransmise.

Cette rencontre ira au-delà d'une succession de discours. Une déclaration commune doit être lue puis signée par Léon XIV et six responsable des principaux cultes représentés en France, parmi lesquels le Grand Rabbin Haïm Korsia et le recteur de la Grande Mosquée de Paris Chems-Eddine Hafiz.

Une heure plus tard, le pape participera à une rencontre intitulée "Aux racines de l'Europe pour la paix et l'unité". Un deuxième discours est prévu. Cette étape doit permettre à Léon XIV d'aborder les questions de paix, de dialogue et d'unité sur le continent européen.

La référence à Robert Schuman donne tout son sens à cette séquence. Figure majeure de la réconciliation franco-allemande après la Seconde Guerre mondiale, il a défendu une Europe construite autour de la coopération entre anciens adversaires. L'archevêque-évêque de Metz, Mgr Philippe Ballot, a ainsi rappelé que la Moselle avait connu "tant de conflits et de divisions" avant de devenir un symbole de réconciliation.

Après ces deux rencontres, Léon XIV se rapprochera du public. À 14h30, il commencera un parcours d'environ 2,2 kilomètres en papamobile dans les rues de Metz pour rejoindre la cathédrale Saint-Étienne. Il traversera notamment le quartier impérial, la porte Serpenoise, l'avenue Robert Schuman et la place de la République avant de gagner le vieux Metz.

Où voir Léon XIV et comment assister à la cérémonie à Metz ?

La déambulation en papamobile sera le moment le plus accessible pour apercevoir le souverain pontife. Le parcours est annoncé comme ouvert au grand public, tandis que plusieurs "Pape Zones" avec écrans géants seront installées autour de la cathédrale et du centre-ville. Certaines nécessitent une réservation préalable.

À 16 heures, Léon XIV célébrera la messe dans la cathédrale Saint-Étienne, surnommée la "Lanterne du Bon Dieu" en raison de l'importance de ses vitraux. Cette célébration constituera le dernier grand rendez-vous religieux de son voyage en France. L'accès à la cathédrale sera très limité : environ 2 000 personnes pourront prendre place à l'intérieur, tandis que plusieurs milliers suivront la célébration depuis les espaces aménagés autour de l'édifice.

La venue du pape entraînera d'importantes restrictions dans Metz. Une large partie du centre-ville sera réservée aux piétons le 28 septembre entre 6 heures et 20 heures, tandis que l'échangeur Metz-Centre de l'A31 sera fermé une grande partie de la journée. Les transports du réseau Le Met' seront en revanche gratuits et renforcés.

Après la messe, Léon XIV rejoindra l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine. Une cérémonie de départ est prévue à 18h30, avant son décollage pour Rome à 19 heures. Son arrivée à Fiumicino est annoncée à 20h50.

Cette dernière étape aura ainsi un rôle différent de Paris, davantage tourné vers les institutions et les grands rassemblements, et de Lourdes, centré sur le pèlerinage et les malades. À Metz, Léon XIV a choisi de conclure son séjour par un message sur la réconciliation, les religions et l'Europe.