Mort d'Arnaud Denis à 43 ans : ce combat qui l'a conduit à choisir l'euthanasie en Belgique

Le comédien et metteur en scène Arnaud Denis est mort ce mardi 22 septembre en Belgique. Depuis une opération en 2023, il décrivait une dégradation douloureuse de son état de santé.

Il avait annoncé qu'il choisirait lui-même le moment où il partirait. Arnaud Denis est mort ce mardi 22 septembre, à 43 ans, après avoir été euthanasié en Belgique, rapporte Le Parisien. Plusieurs membres de sa famille et de ses proches, dont la comédienne Delphine Depardieu, se trouvaient auprès de lui. Quelques heures auparavant, il avait publié un dernier message sur Facebook dans lequel il écrivait notamment : "J'en ai fini avec la maltraitance médicale".

Avant ses problèmes de santé, Arnaud Denis avait consacré sa vie professionnelle au théâtre. À 20 ans, il avait fondé, en 2003, la compagnie des Compagnons de la Chimère, qu'il a dirigée pendant quinze ans. Au cours de sa carrière il a produit de nombreuses dramaturgies, dont Les Liaisons dangereuses qui lui avait valu quatre nominations aux Molière 2025.

Cette décision n'a rien de soudain. Dès janvier 2026, le comédien avait publiquement engagé une démarche d'euthanasie en Belgique. En mars, alors hospitalisé en soins palliatifs dans le pays, il expliquait au Dauphiné Libéré que sa demande avait déjà reçu un avis favorable de la part de deux médecins et qu'un troisième devait encore se prononcer. "J'ai plus peur de continuer comme ça que de mourir", confiait-il alors. Il disait vouloir choisir la date en fonction de l'évolution de ses souffrances.

Pour comprendre ce choix, il faut remonter au 17 juillet 2023. Arnaud Denis avait été opéré d'une hernie inguinale droite et avait reçu une prothèse de renfort en polypropylène. Dans les jours qui ont suivi, il a décrit l'apparition de douleurs ainsi que de nombreux troubles digestifs, neurologiques, musculaires et urologiques. En avril 2024, il se serait rendu aux États-Unis pour faire retirer l'implant, pour environ 40 000 euros. Certaines douleurs locales auraient alors diminué, mais, selon lui, son état général a continué à se détériorer.

Pourquoi Arnaud Denis avait-il demandé l'euthanasie en Belgique ?

Au début de l'année 2026, le comédien racontait un quotidien devenu extrêmement limité. Sur RTL, il disait ne presque plus pouvoir marcher, perdre progressivement sa masse musculaire, souffrir d'acouphènes et avoir des difficultés à s'alimenter. "La médecine ne me propose plus rien", résumait-il le 16 janvier. Il expliquait être immobilisé chez lui depuis plus d'un an et avoir engagé sa démarche en Belgique avant que ses douleurs ne deviennent, selon ses mots, "insupportables".

Son état s'était encore dégradé au printemps. Hospitalisé en soins palliatifs en Belgique à partir du 18 mars, il expliquait être quasiment alité en permanence. Il pesait alors encore 69 kilos pour 1,84 m, disait ne parvenir à prendre qu'un repas par jour et ne plus pouvoir se laver seul. Une encéphalomyélite myalgique sévère et un syndrome ASIA lui avaient notamment été diagnostiqués.

Le lien de causalité entre la pose de sa hernie et les problèmes de santé que l'artiste subissait n'a toutefois jamais pu être établi. C'est sur ce point que sa procédure judiciaire s'est heurté à un obstacle quelques jours avant sa mort. Sa plainte contre X pour "blessures involontaires", déposée le 5 janvier, a été classée sans suite pour "infraction insuffisamment caractérisée".

Le 18 septembre dernier, Arnaud Denis avait réagi avec amertume : "On piétine sur le peu qui reste de moi", avait-il déclaré. Son avocat, Me Philippe Courtois, avait saisi le doyen des juges d'instruction afin de demander l'ouverture d'une information judiciaire.

Sa demande d'euthanasie a suivi le cadre légal belge. En Belgique, l'euthanasie est légale lorsqu'une personne se trouve dans une situation médicale sans issue, souffre d'une affection grave et incurable et endure une souffrance constante qui ne peut être apaisée. Pour une personne résidant à l'étranger dont le décès n'est pas attendu à brève échéance, l'avis d'un troisième médecin est notamment requis, avec un délai minimal d'un mois entre la demande écrite et l'acte.

Prothèses de hernie : combien de patients sont concernés ?

Le parcours d'Arnaud Denis avait progressivement dépassé son cas personnel. Il avait créé le collectif "Victimes françaises de prothèses de hernie" et affirmait avoir recueilli entre 600 et 700 témoignages. "Ma dernière pensée ira aux victimes d'implants anti-hernie", avait-il déclaré.

Ces dispositifs sont pourtant courants. En France, environ 200 000 implants de renfort pariétal sont posés chaque année, selon les chiffres de l'Agence nationale de sécurité du médicament rapportés par Le Monde. Leur rôle est de renforcer la paroi abdominale et de diminuer le risque de récidive. Pour la quasi-totalité des patients, l'intervention ne conduit pas aux problèmes décrits par Arnaud Denis.

Des douleurs chroniques peuvent exister après l'intervention. Selon des études, elles altèrent la qualité de vie, les activités quotidiennes ou le travail chez potentiellement 0,5 à 0,6% des patients. Cela ne signifie pas que l'implant est forcément à remettre en cause. Face à la remontée des signalements, l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) avait renforcé en mars 2025 sa surveillance des implants utilisés notamment pour les hernies inguinales.

Trois ans après l'opération qui avait bouleversé son quotidien, Arnaud Denis est donc mort selon la décision qu'il avait annoncée plusieurs mois auparavant. Jusqu'à ses derniers jours, il avait continué à réclamer une meilleure information et une meilleure prise en charge des patients souffrant de complications après la pose de ces implants.