Euromillions : le tirage du mardi 22 septembre 2026 livre son verdict [EN DIRECT]

Euromillions : le tirage du mardi 22 septembre 2026 livre son verdict [EN DIRECT]
La Rédaction

Le tirage Euromillions du mardi 22 septembre 2026 a mis 37 millions en jeu et le résultat est désormais à suivre en direct.

Ce mardi 22 septembre 2026, la Française des Jeux organise un nouveau tirage de l'Euromillions avec un jackpot de 37 millions à la clé. Un montant qui pourrait basculer dans l'escarcelle d'un joueur chanceux établi en France ou dans l'un des pays européens partenaires du jeu. Les résultats sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication officielle par la FDJ.

 

Le tirage de l'Euromillions de vendredi 18 septembre 2026 n'a trouvé aucun preneur au rang 1, laissant la cagnotte sans vainqueur. Trois joueurs ont toutefois frôlé le grand lot en cochant les cinq bons numéros, sans valider les deux bonnes étoiles simultanément. Ce scénario a mécaniquement fait gonfler la cagnotte jusqu'à son niveau actuel de 37 millions.

Un nouveau millionnaire garanti en France à l'issue du tirage de l'Euromillions

Peu importe l'issue pour le jackpot européen ce soir, le résultat de l'Euromillions s'accompagnera systématiquement du tirage d'un code My Million réservé aux joueurs français. Ce dispositif propre au marché français garantit à chaque séance qu'au moins un participant établi sur le territoire repart avec un million d'euros. Indépendant du rang 1, ce mécanisme assure une certitude absolue : la France comptera ce soir un nouveau millionnaire.

L'Euromillions a écrit en France quelques-unes des pages les plus spectaculaires de l'histoire des jeux d'argent. En août 2025, cinq amis d'Île-de-France se sont partagé 250 millions, établissant un record national qui reste imbattu. Quelques mois plus tôt, un joueur originaire de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, tandis qu'un retraité du Sud avait empoché 200 millions en décembre 2020.

Le résultat de l'Euromillions peut-il propulser un nouveau nom au panthéon des grands gagnants français

Ces palmarès vertigineux rappellent qu'un seul tirage de l'Euromillions suffit à transformer radicalement une existence, en quelques secondes et sans préavis. Un couple alsacien en avait fait l'expérience en novembre 2025 en remportant 178 millions. Chaque absence de gagnant au rang 1 alimente la cagnotte et la propulse vers des sommets que peu d'autres jeux européens atteignent.

Avec 37 millions en jeu, le résultat de l'Euromillions de ce mardi peut rester modeste au regard des records historiques, mais il représente malgré tout une somme capable de changer durablement la vie d'un gagnant. La mécanique du jeu laisse toujours planer le suspense jusqu'au dernier moment, et aucun pronostic ne permet d'anticiper l'issue d'un tirage dont chaque combinaison présente une probabilité identique d'être tirée.

Dernières mises à jour

- À l'Euromillions, plusieurs rangs de gains à connaître

Pas besoin de décrocher le jackpot pour repartir avec un gain à l'Euromillions. Les joueurs ayant trouvé les cinq bons chiffres et un seul numéro étoile peuvent empocher plusieurs centaines de milliers d'euros. Ceux ayant trouvé les cinq chiffres sans numéro étoile repartent avec plusieurs dizaines de milliers d'euros. Côté probabilités, les chances de remporter la combinaison complète sont d'une sur 139 838 160. Avec l'option "Étoile+", proposée en France pour un euro supplémentaire, la probabilité de remporter un gain passe à une chance sur quatre.

- À l'Euromillions, ne jetez pas votre ticket trop vite

Vous débutez à l'Euromillions ? Avant de jeter votre ticket, vérifiez le code MyMillion qui y figure. Ce code, composé de deux lettres et sept chiffres, est généré automatiquement par un ordinateur et remis à tout acheteur d'une grille. Il n'est pas possible de le choisir soi-même. Et bonne nouvelle : ce dispositif crée un nouveau millionnaire en France à chaque tirage, soit deux par semaine. Depuis le début de l'année 2026, ce sont déjà vingt millionnaires qui ont été désignés, dans des régions aussi variées que l'Île-de-France, l'Occitanie, la Bourgogne-Franche-Comté ou encore les DOM-TOM.

- À l'Euromillions, soixante jours pour réclamer ses gains

Une fois les résultats de l'Euromillions dévoilés, les gagnants disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la Française des jeux. Pour les joueurs ayant misé en ligne, le montant correspondant au gain est "automatiquement crédité sur votre compte joueur", sauf en cas de très gros gain. Par ailleurs, l'option Étoile +, proposée pour un euro supplémentaire, permet de multiplier les gains obtenus sur certains rangs intermédiaires, séduisant ainsi les joueurs qui souhaitent maximiser leurs chances de remporter des sommes plus conséquentes en cas de combinaison partiellement gagnante.

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