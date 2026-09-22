Euromillions : le tirage du mardi 22 septembre 2026 livre son verdict [EN DIRECT]

Pas besoin de décrocher le jackpot pour repartir avec un gain à l'Euromillions. Les joueurs ayant trouvé les cinq bons chiffres et un seul numéro étoile peuvent empocher plusieurs centaines de milliers d'euros. Ceux ayant trouvé les cinq chiffres sans numéro étoile repartent avec plusieurs dizaines de milliers d'euros. Côté probabilités, les chances de remporter la combinaison complète sont d'une sur 139 838 160. Avec l'option "Étoile+", proposée en France pour un euro supplémentaire, la probabilité de remporter un gain passe à une chance sur quatre.

Vous débutez à l'Euromillions ? Avant de jeter votre ticket, vérifiez le code MyMillion qui y figure. Ce code, composé de deux lettres et sept chiffres, est généré automatiquement par un ordinateur et remis à tout acheteur d'une grille. Il n'est pas possible de le choisir soi-même. Et bonne nouvelle : ce dispositif crée un nouveau millionnaire en France à chaque tirage, soit deux par semaine. Depuis le début de l'année 2026, ce sont déjà vingt millionnaires qui ont été désignés, dans des régions aussi variées que l'Île-de-France, l'Occitanie, la Bourgogne-Franche-Comté ou encore les DOM-TOM.

Une fois les résultats de l'Euromillions dévoilés, les gagnants disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la Française des jeux. Pour les joueurs ayant misé en ligne, le montant correspondant au gain est "automatiquement crédité sur votre compte joueur", sauf en cas de très gros gain. Par ailleurs, l'option Étoile +, proposée pour un euro supplémentaire, permet de multiplier les gains obtenus sur certains rangs intermédiaires, séduisant ainsi les joueurs qui souhaitent maximiser leurs chances de remporter des sommes plus conséquentes en cas de combinaison partiellement gagnante.

21:30 - À l'Euromillions, un plafond relevé à 250 millions d'euros Longtemps fixée à 190 millions d'euros, la cagnotte maximale de l'Euromillions a été relevée à 250 millions. Ce montant record a déjà été atteint et remporté à trois reprises : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, puis en France le 19 août 2025. Par ailleurs, pour maximiser leurs chances, les joueurs peuvent cocher davantage de numéros sur une même grille ou jouer plusieurs grilles simultanément. Attention toutefois : plus le nombre de chiffres cochés est élevé, plus le coût augmente, pouvant atteindre 15 euros pour une grille à six chiffres.

21:24 - À l'Euromillions, un ticket sur douze remporte un gain Bonne nouvelle pour les joueurs de l'Euromillions : selon la Française des Jeux, en moyenne un ticket sur douze remporte un gain à chaque tirage. De nombreux lots sont en effet distribués lorsque seulement quelques numéros de la combinaison ont été trouvés. Il est donc vivement recommandé de vérifier soigneusement tous ses résultats après chaque tirage. Pour tenter sa chance, les joueurs ont le choix : miser sur des numéros porte-bonheur, s'appuyer sur les statistiques des chiffres les plus fréquemment sortis, ou opter pour un "flash" et laisser le hasard décider à leur place.

21:18 - Les plus gros gains remportés en France à l'Euromillions En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont décroché la somme record de 250 millions à l'Euromillions. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait remporté 220 millions en 2021, un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions en décembre 2020, et un couple alsacien avait décroché 178 millions en novembre 2025. Des gains colossaux qui illustrent la diversité des profils de gagnants à travers le pays.

21:12 - À l'Euromillions, un taux de redistribution parmi les plus faibles des jeux de tirage Sur une grille à 2,50 €, seul 1,25 € est affecté aux lots à l'Euromillions : le jeu affiche un taux de redistribution aux joueurs (TRJ) de 50 %, le plus faible des jeux de tirage de la FDJ. À titre de comparaison, le Loto atteint 50,5 % et le Keno 57,5 %. Quant au code My Million, son TRJ est encore inférieur, compris entre 25 et 50 %, avec la particularité de diminuer à mesure que le nombre de joueurs augmente.

21:06 - À l'Euromillions, ne jetez pas votre ticket avant d'avoir vérifié le code My Million Vous débutez avec les tirages Euromillions ? Attention à ne pas jeter votre ticket trop vite. En plus de la combinaison classique permettant de viser le jackpot, chaque grille achetée est accompagnée d'un code My Million, composé de deux lettres et sept chiffres. Ce code n'est pas choisi par le joueur : il est généré automatiquement par ordinateur et attribué à tout acheteur d'une grille. Il offre ainsi une chance supplémentaire de gagner, indépendamment des numéros cochés. Une bonne raison de conserver précieusement son reçu jusqu'à la vérification des résultats.

21:00 - À l'Euromillions, plusieurs façons de savoir si vous avez gagné Les résultats du code My Million sont généralement disponibles vers 20h35, suivis du tirage Euromillions complet aux alentours de 21h45. Pour les connaître, plusieurs options s'offrent aux joueurs : consulter les résultats directement en point de vente, scanner son reçu via l'application mobile de la FDJ, ou encore les recevoir par téléphone ou SMS. Il est également possible de vérifier ses gains grâce au simulateur en ligne mis à disposition par la FDJ. De quoi ne laisser passer aucun gain, même modeste.

20:54 - À l'Euromillions, deux tirages par semaine tout au long de l'année L'Euromillions se tient chaque mardi et chaque vendredi, sans interruption tout au long de l'année. Pour participer, les joueurs peuvent se rendre dans un bureau de tabac agréé ou passer par le site et l'application de la Française des jeux. Dans les deux cas, il faut sélectionner cinq chiffres parmi 50 et deux numéros étoile parmi 12. La grille doit être validée avant 20h15 le jour du tirage. Les jackpots peuvent atteindre entre 17 et 250 millions d'euros, et grimpent rapidement en l'absence de gagnant.

20:48 - À l'Euromillions, une chance sur treize de remporter un gain Les chances de décrocher le jackpot à l'Euromillions sont d'une sur 139 838 160. Mais inutile de viser uniquement le gros lot : à partir de deux bons numéros, la probabilité de remporter un gain, même modeste, est d'une sur treize. En France, l'option "Étoile+" permet d'améliorer encore ces chances, en les portant à une sur quatre. Un avantage non négligeable pour les joueurs français, qui peuvent ainsi multiplier leurs opportunités de gain à chaque tirage.

20:42 - À l'Euromillions, des records de jackpot battus en France En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté la somme record de 250 millions d'euros à l'Euromillions, le plus gros jackpot jamais décroché en France. Avant eux, un joueur de Tahiti avait empoché 220 millions d'euros en 2021, et un retraité du Sud de la France 200 millions d'euros en décembre 2020. En novembre 2025, un couple alsacien a également remporté 178 millions d'euros. Les jackpots sont systématiquement annoncés en euros, quelle que soit la monnaie utilisée dans le pays du gagnant.

20:36 - À l'Euromillions, comment récupérer ses gains selon leur montant ? Vous avez décroché un gain à l'Euromillions et vous vous demandez comment le récupérer ? Tout dépend du montant remporté. Pour un gain inférieur ou égal à 30 000 euros, retournez dans le point de vente où vous avez acheté votre grille, muni de votre reçu. Entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, la FDJ propose un accompagnement personnalisé joignable au 09 69 36 60 60. En cas d'achat en ligne, les gains sont directement crédités sur votre compte.

20:30 - À l'Euromillions, pensez à vérifier votre code My Million Vous participez à l'Euromillions pour la première fois ? Ne jetez pas votre ticket trop vite. En plus de la combinaison principale, chaque grille achetée en France est automatiquement assortie d'un code My Million, composé de deux lettres et sept chiffres. Ce code est généré par ordinateur et attribué à chaque acheteur sans surcoût, son prix étant inclus dans celui de la grille. Contrairement aux numéros du jackpot, ce code ne peut pas être choisi par le joueur. Une bonne raison de conserver précieusement son ticket jusqu'à la vérification des résultats.

20:24 - À l'Euromillions, la France parmi les nations les plus chanceuses Avec 134 gagnants de premier rang, la France se hisse à la deuxième place du classement européen, derrière le Royaume-Uni et ses 137 jackpots remportés. L'Espagne complète le podium avec 124 grands gagnants. Plus loin dans le classement, le Portugal totalise 86 gagnants, la Belgique 48, la Suisse 26, l'Autriche et l'Irlande 21 chacun. Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 gagnants de jackpot. Une répartition qui reflète, en partie, le nombre de joueurs dans chacun des pays participants.

20:18 - À l'Euromillions, un millionnaire français à chaque tirage Tous les mardis et vendredis, un code My Million est tiré lors de chaque tirage Euromillions, garantissant ainsi un nouveau millionnaire en France. Un résultat qui concerne uniquement le territoire français, même si l'Euromillions regroupe une dizaine de pays participants. Les résultats sont dévoilés sur TF1 aux alentours de 20h30-45, pendant ou peu après le journal de 20 heures. Le code My Million est annoncé en premier, suivi de la combinaison gagnante. La répartition détaillée des gains est ensuite publiée plus tard dans la soirée par la Française des jeux.

20:12 - À l'Euromillions, certains numéros se font attendre Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ révèlent que cinq numéros sont particulièrement discrets à l'Euromillions. Le 22 est le moins fréquent, sorti seulement 45 fois, avec 6,50 % de sorties. Derrière lui, le 1 est apparu 49 fois, le 43 un total de 53 fois, le 31 à 58 reprises et le 4 à 60 reprises. Une précision importante : il s'agit uniquement de statistiques, et non de probabilités de tirages. Elles ne garantissent donc en rien que ces numéros sortiront davantage lors d'un prochain tirage de l'Euromillions.