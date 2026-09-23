Résultat du Loto : les numéros du tirage du mercredi 23 septembre 2026 [EN DIRECT]

Le tirage du Loto du mercredi 23 septembre 2026 et sa cagnotte de 4 millions ont tenu toutes leurs promesses, le résultat est désormais disponible en direct.
Ce mercredi 23 septembre 2026, la Française des Jeux convie les amateurs de jeux de tirage à un nouveau rendez-vous très attendu : le Loto propose ce soir une cagnotte de 4 millions à décrocher. Des millions de Français ont déjà coché leur grille, espérant que la chance leur sourira enfin. Le résultat du Loto est à suivre en direct ci-dessous, dès sa publication officielle par la FDJ.
Pour participer au tirage du Loto, chaque joueur doit sélectionner cinq numéros compris entre 1 et 49, auxquels s'ajoute un numéro chance allant de 1 à 10. Cette mécanique simple, accessible dès 2,20 euros la grille de base, explique en grande partie la popularité durable du jeu auprès du grand public. C'est l'une des formules les plus abordables parmi tous les jeux proposés par la FDJ sur le marché français.
Le tirage du Loto peut-il faire un heureux ce soir
Le Loto se distingue par sa fréquence élevée, avec trois tirages hebdomadaires organisés chaque lundi, mercredi et samedi. Chaque tirage du Loto est entièrement indépendant des précédents, la combinaison étant déterminée de façon purement aléatoire. Cette régularité offre aux joueurs réguliers comme aux occasionnels de nombreuses fenêtres pour tenter leur chance tout au long de la semaine.
Au-delà du jackpot, le Loto prévoit plusieurs échelons de gains intermédiaires qui permettent à des milliers de participants de repartir avec une somme, même sans avoir coché tous les bons numéros. Quatre numéros corrects associés au numéro chance, ou cinq numéros sans le chance, ouvrent par exemple droit à des dotations substantielles. C'est cette graduation des récompenses qui fidélise une large communauté de joueurs d'un tirage à l'autre.
Résultat du Loto en ligne ou en point de vente, comment savoir si vous avez gagné
La FDJ met en ligne le résultat du Loto peu après la clôture du tirage, généralement en soirée. Les joueurs ayant misé via fdj.fr ou l'application mobile sont notifiés automatiquement en cas de gain, tandis que ceux qui ont joué en bureau de tabac ou point de vente agréé doivent procéder à la vérification manuelle de leur ticket.
Une fois le résultat du Loto publié, les gagnants disposent de soixante jours pour faire valoir leurs droits, passé ce délai les sommes non réclamées étant reversées à des causes d'intérêt général. Mieux vaut donc ne pas laisser traîner un ticket potentiellement gagnant. Le résultat du tirage du Loto est également consultable directement dans les points de vente partenaires dès le lendemain matin.
Dernières mises à jour
- Un rythme record de nouveaux millionnaires au Loto en 2025
En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto, mais aussi via l'Euromillions. Par ailleurs, au Loto, il n'est pas nécessaire de trouver l'intégralité de la combinaison gagnante pour remporter un gain : cinq bons numéros sans le numéro Chance ou quatre bons numéros avec le numéro Chance permettent déjà de toucher des sommes significatives.
- Que devient l'argent des gains non réclamés au Loto ?
Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs gagnants, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces sommes deviennent "non réclamées". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires non réclamés sont reversés au Trésor public. Quant aux jackpots, ils peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Une mécanique méconnue qui rappelle l'importance de vérifier ses tickets sans attendre.
- Les numéros les moins tirés au Loto depuis 2020
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros sortent moins souvent que les autres au Loto. Le 43 affiche le taux de sortie le plus bas avec 8,09 % et 90 apparitions au total, suivi du 33 (8,36 %, 93 sorties), du 14 (8,63 %, 96 sorties), du 1 (97 sorties) et du 11 (102 sorties). Le numéro 43 est apparu pour la dernière fois au tirage du 21 septembre 2026. Ces chiffres ne sont que des statistiques et ne reflètent en aucun cas une probabilité plus élevée d'être tiré lors des prochains tirages du Loto.
- Comment récupérer ses gains au Loto en point de vente
Vous avez décroché un gain au Loto en achetant votre billet dans un point de vente physique ? Les montants inférieurs à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de ce seuil, il faut contacter le service client, qui oriente les gagnants vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Attention : le délai pour récupérer ses gains est de 60 jours. Passé ce délai, les sommes ne sont plus réclamables. Une procédure simple, à condition de ne pas tarder.
- Les plus gros gains du Loto en 2025 : la Gironde en tête
En 2025, le Loto a offert plusieurs jackpots spectaculaires. Le plus important de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. Viennent ensuite 20 millions d'euros gagnés en Bretagne le 15 novembre, et 19 millions d'euros décrochés en Occitanie le 26 février. Pour tenter de décrocher de tels gains, les joueurs peuvent opter pour le pack MultiChances, disponible uniquement sur FDJ.fr ou sur l'application de la Française des Jeux. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros.
- Île-de-France en tête des gains au Loto en 2025
L'Île-de-France domine le classement régional des gagnants au Loto avec 88 lauréats en 2025, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. Du côté des records historiques, le plus gros jackpot recensé reste celui du 6 juin 2011, avec 24 millions d'euros remportés à Sarcelles, dans le Val-d'Oise. Le 19 mai 2014, un couple de Libourne avait quant à lui décroché 23 millions d'euros, complétant le top 5 des plus grands jackpots de l'histoire du Loto.
- Statistiques Loto : le 9, numéro Chance le plus tiré
Au Loto, tous les numéros Chance ne se valent pas, du moins en termes de fréquence d'apparition. D'après les statistiques de la Française des Jeux, le 9 est le numéro Chance qui sort le plus souvent, avec 117 sorties enregistrées. Il devance le 2 (110 sorties), le 4 (109), le 10 (107) et le 7 (106). À l'inverse, le 3 et le 5 sont les moins fréquents, avec seulement 96 sorties chacun. Rappel important : le Loto est interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficultés liées au jeu, un service d'aide est disponible au 09 74 75 13 13.
- Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026
En 2026, le Loto a souri à 1 516 316 joueurs, entre jackpot, gains intermédiaires et simples remboursements. Pour maximiser ses chances, il est possible de miser sur un pack MultiChances, composé de 600 parts et autant de codes Loto, à 6,60 euros la part. En cas de gain, les montants inférieurs à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez un commerçant partenaire. Entre 30 000 et 500 000 euros, un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà, le service Relations Gagnants propose un accompagnement personnalisé aux heureux élus.
- Loto : que devient l'argent des gains non réclamés ?
Chaque année, plusieurs millions d'euros de gains au Loto ne sont jamais retirés par leurs gagnants, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces sommes deviennent "non réclamées". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Pour les billets achetés en point de vente, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant.
- La sécurité des tirages du Loto, une priorité absolue
Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. Pour garantir l'intégrité de chaque tirage, les boules sont également contrôlées deux fois par an par un organisme extérieur indépendant. Un dispositif rigoureux qui vise à assurer la transparence et la fiabilité d'un jeu qui a permis à certains joueurs de remporter jusqu'à 24 millions d'euros.
- Comment récupérer ses gains au Loto en ligne
Pour les joueurs ayant misé sur FDJ.fr ou via l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de cette somme, il faut contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Une procédure fluide qui permet aux heureux gagnants de toucher rapidement leurs gains, quel que soit le montant remporté lors du tirage.
- Les plus gros jackpots de l'histoire du Loto
Le Loto a récompensé des joueurs avec des gains parfois colossaux. Le 6 juin 2011, un joueur de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, a empoché 24 millions d'euros, l'un des jackpots les plus importants jamais enregistrés. Quelques années plus tard, le 19 mai 2014, un couple résidant à Libourne a remporté 23 millions d'euros, complétant le top 5 des plus grosses sommes de l'histoire du jeu. Des records qui illustrent l'ampleur des gains que peut offrir le Loto, accessible dès 2,20 euros la grille.
- Les dix codes gagnants du Loto : comment ça marche ?
À chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort parmi l'ensemble des participants. Chaque code gagnant permet de remporter 20 000 euros, indépendamment de la combinaison jouée. Autrement dit, même sans deviner les bons numéros, il est possible de repartir avec un gain. Lors des Super Loto, ce nombre monte exceptionnellement à 50 codes, soit autant de chances supplémentaires de décrocher cette somme. En 2025, les plus gros gains du Loto ont atteint jusqu'à 23 millions d'euros, remportés en Gironde le 29 septembre.
- Le pack MultiChances du Loto pour multiplier ses chances
Disponible uniquement sur le site de la FDJ ou son application, le pack MultiChances est une option qui permet de jouer à grande échelle. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun offrant la possibilité de remporter 20 000 euros. Les parts sont proposées à 4,40 euros. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la Française des Jeux. Une formule pensée pour maximiser ses chances de décrocher un gain.
- Jouer au Loto : quelles sont vos chances de gagner ?
Décrocher le jackpot au Loto relève du défi statistique : les chances d'y parvenir sont d'environ une sur 19 millions. Malgré cette probabilité infime, les gains restent très convoités. En 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont déjà touché un gain, qu'il s'agisse d'un jackpot, d'un gain intermédiaire ou d'un simple remboursement. Le Loto s'impose comme le premier pourvoyeur de millionnaires parmi les jeux de tirage, devant l'EuroMillions, le Keno et EuroDreams. Quelques heureux gagnants ont également décroché le million via les jeux à gratter Millionnaire et Mission Patrimoine 2025.
- Six Super Loto au programme en 2026
En 2026, la Française des Jeux a planifié un calendrier ambitieux pour le Loto. Six Super Loto sont prévus, dont trois associés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. À cela s'ajoutent deux Grands Loto, l'un en été, l'autre à Noël, avec des jackpots minimums affichés à 20 millions d'euros. Pour les tirages spéciaux, la mise en jeu démarre à 13 millions d'euros minimum. Une année qui s'annonce donc particulièrement riche en rendez-vous exceptionnels pour les amateurs de Loto à travers la France.
- Mise en garde : jouer au Loto comporte des risques
Le Loto peut faire rêver, mais il n'est pas sans danger. L'addiction, l'endettement, les dépenses excessives ou encore l'isolement figurent parmi les risques associés à ce jeu. La pratique est strictement interdite aux moins de 18 ans. Pour toute personne en difficulté, un service d'aide dédié est joignable au 09 74 75 13 13. Un rappel essentiel alors que le Loto continue d'attirer chaque semaine des millions de joueurs à travers la France, qu'ils jouent en point de vente ou sur Internet.
- Que deviennent les gains non réclamés au Loto ?
Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs gagnants, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Les jackpots, eux, peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Une mécanique qui rappelle l'importance de vérifier ses tickets dans les délais impartis.
- Les plus gros jackpots de l'histoire du Loto
Le record absolu du Loto français est détenu par un joueur d'Orgères, qui a remporté 30 millions d'euros le 4 décembre 2021. Cette même année, le 11 septembre, un internaute avait décroché 26 millions d'euros en jouant en ligne. La troisième plus grande somme jamais gagnée au Loto s'élève à 25 millions d'euros, emportée à Paris le 5 décembre 2022. Trois jackpots historiques qui illustrent l'ampleur des gains que peut générer ce jeu de la Française des Jeux.
- Comment récupérer ses gains au Loto
Vous avez décroché un gain au Loto ? Tout dépend du montant. Pour les sommes inférieures à 30 000 euros, le retrait s'effectue directement chez le commerçant partenaire où la grille a été achetée. Pour des gains compris entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de ce plafond, la FDJ propose un accompagnement personnalisé via son service Relations Gagnants. Une organisation en trois niveaux pensée pour accompagner les joueurs, qu'ils aient empoché quelques dizaines de milliers d'euros ou un jackpot historique.
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