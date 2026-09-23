Affaire Orélien : Pangram, le détecteur IA est-il fiable pour les romans ? Le doute persiste

Au cœur de la polémique Thélyson Orélien chez Grasset, l'outil de détection d'écriture IA Pangram. Il affirme que 100% du texte a été écrit par l'intelligence artificielle. Mais certains remettent toutefois sa fiabilité en question…

Pangram ou Thélyson Orélien, qui dit vrai ? En cette rentrée littéraire, la polémique enfle. Prix du roman Fnac 2026, annoncé ce lundi 21 septembre, le roman C'était ça ou mourir de Thélyson Orélien, publié chez Grasset, s'est retrouvé dans la tourmente le jour même. Sur X, le compte Balance ton Claude, qui a pour vocation de dénoncer les textes publiés qui ont été générés par de l'intelligence artificielle (IA) et non des humains, a publié un post dans lequel il affirme que le nouveau roman de Thélyson Orélien aurait été "presque intégralement" rédigé par l'IA.

Rapidement Grasset a réagi et défendu le phénomène de la rentrée littéraire, car ce livre est également lauréat du prix Méduse, du prix Première Plume et grandement pressenti pour le prix Renaudot. Alors que son roman est également en lice pour des prix comme le Goncourt, Médicis ou encore Femina, l'éditeur a déploré des "fake news" et "une théorie du complot". Pour lui, le problème viendrait du détecteur d'IA Pangram. Mais sur les réseaux sociaux, le mal était fait. Le post X de Balance ton Claude avait déjà été vu plus de 3,2 millions de fois mardi après-midi.

Victor Hugo et Honoré de Balzac également accusés d'utiliser l'IA par Pangram

Pourtant, France Inter aussi a tenté l'expérience en proposant quelques phrases, voire une page entière de C'était ça ou mourir. Le verdict était là encore sans appel : 95 à 100% d'IA. Peu connu du grand public, Pangram fait à ce jour partie des détecteurs d'intelligence artificielle les plus fiables du marché. Une étude de l'université de Chicago avait démontré en 2025 que Pangram était particulièrement fiable, et même plus que d'autres outils similaires comme GPTZero et Originality.ai, rapporte le New York Times. Sur son propre site, Pangram revendique un taux de faux positifs de un sur 24 000 documents analysés et un taux de détection ratée de 0,34%.

Pangram nest pas fiable, mais, comme tout le monde répète quil lest, il finit par le devenir aux yeux de tous. Je lui ai soumis un texte inédit de Balzac. Il s'agit de tout un paragraphe de Le Lys dans la vallée figurant dans le manuscrit, mais absent de lédition pic.twitter.com/nZsyV65oLU — Philippe Roi (@7559pr) September 22, 2026

Des taux plutôt fiables donc, mais pas à l'abri d'une erreur non plus… Sur X, alors que deux camps s'affrontent depuis lundi, le chercheur en science cognitive Philippe Roi pointe, exemple à l'appui, que "Pangram n'est pas fiable". Il explique ainsi lui avoir soumis un texte inédit de Balzac. "Il s'agit de tout un paragraphe de 'Le Lys dans la vallée' figurant dans le manuscrit, mais absent de l'édition originale comme des éditions suivantes. Il était donc impossible à Pangram d'aller retrouver ce passage sur Internet. Résultat de sa soi-disant analyse : 100% IA", révèle-t-il.

Voici un cas d'utilisation concret.



J'ai pris un de mes textes d'un réel YouTube de 2024 que j'ai écrit à la main.



Je suis dyslexique et dysorthographique, donc je fais beaucoup de fautes d'orthographe et de français. Je lui ai donc demandé : Corrige les fautes d'orthographe pic.twitter.com/PTK5VzbYS4 — Defend Intelligence (Anis Ayari) (@DFintelligence) September 23, 2026

Et il n'est pas le seul à soulever les failles de celui que bon nombre jugent pourtant infaillible. À ses côtés, le consultant en stratégie digitale, SEO et IA, Grégory Lavigne, qui a lui fait le test avec le poème de Victor Hugo, Demain, dès l'aube…. D'après Pangram, il semblerait que le célèbre poète français ait eu recours, depuis son XIXe siècle natal, à l'intelligence artificielle, met-il en avant sur son compte X. Enfin, l'ingénieur en IA Anis Ayari explique avoir fait le test avec l'un de ses propres textes tiré d'un réel YouTube qu'il avait écrit à la main. Après avoir demandé à l'IA de corriger toutefois les fautes d'orthographe et les tournures peu françaises, son texte aurait été détecté comme ayant été 100% écrit par une intelligence artificielle. Et l'expert de conclure : "Les chasses aux sorcières qui prétendent avoir tort ou raison et détenir les clés de la morale et de la vérité en utilisant des outils imparfaits, tout en présentant leurs résultats comme parfaits, ce n'est pas une bonne direction pour la société."