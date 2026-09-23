Visite du Pape en France : une candidate à la présidentielle rencontrera Léon XIV

De nombreux candidats à la présidentielle 2027 seront présents à un moment ou à un autre de la visite du pape Léon XIV en France. Mais un seul aura l'honneur de le rencontrer directement…

À sept mois de l'élection présidentielle 2027, la visite du pape Léon XIV en France s'annonce être un événement incontournable pour de nombreux candidats à l'Élysée. Parmi eux, une seule personnalité politique aura toutefois l'honneur de le rencontrer directement. Et il s'agit de Ségolène Royal. En effet, selon les informations de BFMTV, celle qui participe à la primaire du Parti socialiste de Place publique rencontrera le pape Léon XIV en raison de son ancienne casquette d'ambassadrice chargée des négociations internationales relatives aux pôles Arctique et Antarctique. La rencontre aura lieu à l'Unesco, où le souverain pontife doit s'adresser au monde. À cette occasion, le pape doit en effet prendre la parole devant les représentants de pas moins de 194 États membres de l'organisation.

Le pape Léon XIV rencontrera toutefois lors de sa venue de nombreuses autres personnalités, à commencer par Emmanuel Macron qui l'accueillera à l'Élysée, en tant que chef d'État du plus petit État du monde, le Vatican. Le président français n'assistera en revanche à aucune messe papale par la suite. Attendu pour une veillée de prière avec des jeunes au Stade de France le vendredi soir, le souverain pontife rencontrera plusieurs personnalités politiques comme le maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, devrait également être présente.

De nombreux candidats à la présidentielle 2027 présents

Samedi, à l'institut catholique de Paris, Léon XIV rencontrera de nouveaux et futurs baptisés. Il semblerait que cette fois-ci, l'ex-Premier ministre et potentiel candidat à la présidentielle 2027, Bernard Cazeneuve, soit dans les parages. À la très attendue messe géante de la place de la Concorde, le pape s'exprimera devant des centaines de milliers de spectateurs, parmi lesquels devraient se trouver les candidats à l'élection présidentielle Gabriel Attal (Renaissance), Édouard Philippe (Horizons), Bruno Retailleau (Les Républicains), Marine Le Pen (Rassemblement national), accompagnée pour l'occasion de Jordan Bardella, ou encore Éric Zemmour.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu et son prédécesseur Michel Barnier, ainsi que la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et l'eurodéputée Marion Maréchal devraient également être présents. Enfin, c'est en présence du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez que le pape Léon XIV clôturera son voyage en France avec une messe en la cathédrale Saint-Étienne à Metz. Du côté des candidats de gauche à la présidentielle 2027, le socialiste Olivier Faure a dit qu'il ne participerait pas à ces célébrations, tandis que Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel et Raphaël Glucksmann n'ont pas partagé leurs intentions.